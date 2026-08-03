Qué es la psicosis posparto, cuáles son sus síntomas y cómo actuar ante su aparición

La psicosis posparto es una emergencia psiquiátrica rara que afecta entre el 0,1% y el 0,2% de las personas tras el parto (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El juicio contra Lindsay Clancy volvió visible la psicosis posparto, una urgencia psiquiátrica poco discutida que afecta a apenas entre el 0,1% y el 0,2% de las personas tras el parto, pero puede alterar de forma rápida el juicio, la percepción de la realidad y la capacidad de cuidar al bebé o a sí mismas, explicó Parade al reunir la opinión de psiquiatras y psicólogos.

El caso se remonta al 24 de enero de 2023, cuando Clancy, exenfermera de partos y alumbramientos del Massachusetts General Hospital, presuntamente mató a sus tres hijos en el sótano de su casa en Duxbury, Massachusetts, mientras su entonces esposo Patrick Clancy hacía mandados. Después intentó suicidarse al arrojarse desde una ventana del segundo piso, sobrevivió y quedó paralizada de la cintura para abajo.

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La exenfermera enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Cora, de cinco años, Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses. Su defensa sostiene que no es penalmente responsable porque sufría psicosis posparto en el momento de los hechos.

A diferencia de la depresión y la ansiedad posparto, que son más frecuentes y hoy se discuten con mayor apertura, esta condición es rara. La revista señaló que ambas alcanzan aproximadamente al 20% de las mujeres, mientras que la psicosis posparto tiene una incidencia mucho menor.

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El juicio contra Lindsay Clancy volvió visible la psicosis posparto y su defensa sostiene que sufría esa condición al momento de los hechos (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La psicosis posparto y la pérdida de realidad

La psiquiatra Laura Dabney definió la psicosis posparto como una emergencia psiquiátrica que aparece cuando la capacidad de una persona para manejar emociones intensas y estrés se desmorona, lo que deriva en una pérdida de contacto con la realidad. Según la especialista, incluso sin antecedentes psiquiátricos previos, la rapidez con que pueden progresar los síntomas y afectar el juicio obliga a tratarla como una urgencia.

La psicóloga perinatal Jana Rundle precisó que esta condición no es una forma más intensa de depresión o ansiedad posparto. “Existe absolutamente superposición. Alguien que experimenta psicosis posparto también puede parecer extremadamente ansiosa, agitada, deprimida o incluso suicida”, dijo.

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Rundle añadió que la diferencia central es clínica: “La psicosis posparto no es una forma más grave de depresión o ansiedad posparto. Es una condición distinta que implica una pérdida de contacto con la realidad”. También describió cuadros de confusión, delirios, pensamiento desorganizado y percepciones auditivas o visuales inexistentes.

La especialista comparó la coexistencia de trastornos con enfermedades médicas distintas en una misma persona. “Puede experimentar depresión y psicosis al mismo tiempo, del mismo modo que alguien puede tener diabetes y presión arterial alta al mismo tiempo”, afirmó.

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Síntomas tempranos tras el parto

La psiquiatra forense y reproductiva Susan Hatters Friedman, profesora de psiquiatría forense en University Hospitals, explicó que los primeros síntomas suelen manifestarse en las primeras semanas después del parto, cuando la madre ya está en casa con el recién nacido.

Entre las manifestaciones descritas figuran la pérdida de contacto con la realidad, alucinaciones visuales, voces, delirios, paranoia, agitación, ansiedad, depresión, culpa, irritabilidad, hipomanía, manía, pérdida del apetito, pánico, habla muy acelerada, ideas suicidas, pensamientos de autolesión y pensamientos de dañar al hijo. A eso se suman confusión, discurso desorganizado, desorientación, hiperactividad e insomnio, incluido el hecho de no sentir necesidad de dormir.

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Para Rundle, los delirios suelen ser paranoides, persecutorios o espirituales. La psicóloga puso como ejemplo a una madre que de forma repentina cree que su pareja quiere hacerle daño a ella o al bebé, aunque no exista ninguna prueba y esa pareja intente ayudar.

También dijo que no son infrecuentes los contenidos religiosos. “Una madre puede creer que ella o su bebé son divinos, que está recibiendo mensajes o instrucciones especiales de Dios, o que espíritus malignos se apoderaron de miembros de su familia”, explicó.

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Asimismo, aclaró que la preocupación aparece cuando esas creencias representan un cambio súbito y drástico o resultan ajenas al comportamiento habitual de la persona.

Los delirios en la psicosis posparto pueden ser paranoides, persecutorios o religiosos y marcar un cambio súbito en la conducta habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Insomnio persistente: una señal de alarma temprana

El psicólogo registrado Rod Mitchell sostuvo que el primer indicio de alerta no siempre es un cambio de humor o de personalidad, sino el sueño. “La primera señal de psicosis posparto suele estar relacionada con el sueño”, dijo.

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Mitchell fue específico sobre el umbral de riesgo: “Una mujer que no puede dormir aunque otra persona tenga al bebé, durante dos o tres noches seguidas, necesita ser atendida ese mismo día”. Dabney agregó que familiares y allegados pueden notar insomnio grave pese al agotamiento, confusión creciente, problemas de memoria, incapacidad para cuidarse, suspicacia persistente y creencias extrañas o distorsionadas.

La psiquiatra insistió en que es fundamental intervenir de manera oportuna ante la sospecha de un problema. “La cuestión no es esperar a que la persona que sufre lo reconozca, o acepte, porque cualquier deterioro rápido del pensamiento, el juicio o la capacidad de funcionar puede ser peligroso para la madre, el niño y otros miembros de la familia y, por lo tanto, requiere una evaluación psiquiátrica inmediata”, afirmó.

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De acuerdo con la revista, el tratamiento puede hacer que la condición remita en cuestión de semanas. La atención suele requerir internación y puede incluir estabilizadores del ánimo, antipsicóticos, litio, anticonvulsivos o terapia electroconvulsiva; sin tratamiento, en cambio, puede prolongarse durante semanas o meses y agravarse.

El insomnio persistente tras el parto es una señal de alarma temprana y requiere atención el mismo día si se extiende durante dos o tres noches seguidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer ante una sospecha de psicosis posparto

Mitchell recomendó tratar la situación como una emergencia y acudir directamente a una guardia hospitalaria, con la indicación de manifestar en triage la sospecha concreta de psicosis posparto. Si la madre se niega a recibir tratamiento, Rundle indicó que la opción más segura es llamar al 911 y describir con precisión que dio a luz recientemente, casi no ha dormido, está confundida o expresa creencias desconectadas de la realidad.

Tanto Mitchell como Rundle coincidieron en que la madre no debe quedar sola, ni con el bebé ni sin él, bajo ninguna circunstancia. La recomendación es que una persona permanezca con ella mientras otro adulto de confianza cuida al niño.

Rundle también aconsejó mantener un entorno silencioso y calmo y retirar objetos que puedan usarse de manera impulsiva, como armas de fuego, medicamentos, llaves del auto u objetos cortantes. Frente a delirios activos, sugirió no discutir ni intentar desmontar racionalmente la creencia, sino responder al miedo que la acompaña.

Hatters Friedman añadió que en la guardia debe hacerse, además de la evaluación psiquiátrica urgente, una valoración médica completa. La razón es que algunas complicaciones del parto pueden presentar síntomas parecidos y requerir tratamiento médico inmediato.