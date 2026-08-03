Una nueva emulsión natural frena al hongo que amenaza el cacao latinoamericano

Una emulsión natural para cacao frenó en el laboratorio al hongo Moniliophthora roreri (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una emulsión natural para cacao logró frenar en laboratorio al hongo Moniliophthora roreri, causante de la moniliasis, una enfermedad que puede provocar pérdidas de hasta el 80% de la cosecha en América Latina, según Phys.org y de acuerdo al estudio publicado en Frontiers in Plant Science.

La investigación encontró que una formulación que combina fengicina, un lipopéptido producido por bacterias del género Bacillus, con aceites esenciales inhibe de forma marcada el crecimiento de Moniliophthora roreri. Según Phys.org, la mezcla reduce dos procesos del ciclo del hongo que afecta la producción de cacao.

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El hallazgo cobra importancia porque el cacao es un cultivo del que dependen miles de pequeños productores y además tiene alta demanda en mercados internacionales que exigen prácticas agrícolas más sostenibles. El mismo medio señaló que la rápida expansión y adaptación de patógenos compromete tanto el rendimiento como la calidad del cultivo.

Cómo actúa la emulsión contra el hongo

La formulación combina fengicina y aceites esenciales e inhibe procesos clave del ciclo de Moniliophthora roreri (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores analizaron 8 muestras distintas del hongo Moniliophthora roreri, recolectadas en diferentes zonas productoras de cacao de Ecuador. Estas fueron elegidas porque presentaban diferencias genéticas y distintos niveles de sensibilidad a los fungicidas químicos.

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La propuesta se basa en una combinación sinérgica de dos componentes naturales. Por un lado, Mirian Villavicencio-Vásquez y otros autores del estudio explican que la fengicina altera las membranas celulares de los hongos e impide su desarrollo.

Por otro, los aceites esenciales aportan compuestos bioactivos como terpenos y fenoles, que también tienen propiedades antifúngicas. Al integrarse en una emulsión, ambos componentes refuerzan su acción y logran un efecto mayor que por separado.

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Uno de los avances del trabajo es el desarrollo de una formulación estable. Las emulsiones permiten una dispersión más uniforme y mejoran la biodisponibilidad de los compuestos activos, lo que optimiza el contacto con el patógeno.

Ese diseño también reduce la volatilidad de los aceites esenciales y prolonga su efecto en condiciones de aplicación. Los resultados experimentales mostraron además que la mezcla interfiere tanto en el crecimiento micelial como en la germinación de esporas.

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Qué ventajas ofrece frente a los fungicidas convencionales

La emulsión estable mejora la dispersión y la biodisponibilidad de los compuestos activos, y reduce la volatilidad de los aceites esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a los fungicidas convencionales, los agentes de biocontrol presentan un menor riesgo de generar resistencia en los patógenos. Esa característica los perfila como una alternativa de largo plazo para el control de la moniliasis.

El uso de estas formulaciones también podría reducir la dependencia de agroquímicos sintéticos. Según Phys.org, eso contribuiría a conservar la biodiversidad del suelo y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas.

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La investigación sitúa además este resultado dentro de una tendencia más amplia. Consumidores y mercados valoran cada vez más los productos obtenidos con prácticas responsables con el entorno, lo que puede abrir una oportunidad ambiental y económica para los productores de cacao.

Qué falta por comprobar antes de aplicarla a gran escala

La emulsión natural todavía debe validarse en campo y evaluar su producción, almacenamiento y costos antes de una aplicación a gran escala en el cacao (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a esos resultados, los investigadores advirtieron que todavía falta validar la formulación en condiciones de campo y evaluar su aplicación a mayor escala. Factores como la humedad, la radiación solar y la interacción con otros microorganismos podrían modificar su eficacia fuera del laboratorio.

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También queda por determinar su viabilidad a gran escala. Entre los puntos pendientes figuran la producción, el almacenamiento y los costos de implementación.

Hasta ahora, el control de la moniliasis se apoyó en prácticas culturales y fungicidas químicos. Esas herramientas presentan una eficacia variable y pueden tener efectos sobre el ambiente y la salud humana, de acuerdo con Phys.org.

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El trabajo, facilitado por Escuela Superior Politécnica del Litoral y publicado el 30 de julio de 2026 en Frontiers in Plant Science, apunta a proteger el cacao frente a uno de sus principales problemas fitosanitarios.