España
Agregar Infobae enGoogle

La policía italiana advierte a Meloni que hay riesgos de bloqueo en aeropuertos y puertos al suspender el acuerdo Schengen con España en plenas vacaciones de agosto

Los sindicatos policiales piden refuerzos para gestionar los controles fronterizos entre España-Italia que ayer volvieron a restablecerse por orden del gobierno de Giorgia Meloni

Viajeros con maletas en el aeropuerto aeropuerto de Roma Fiumicino. EFE/EPA/TELENEWS
Viajeros con maletas en el aeropuerto aeropuerto de Roma Fiumicino. EFE/EPA/TELENEWS
Guardar

La decisión de Italia de restablecer de forma temporal los controles fronterizos con España durante todo agosto por la emergencia migratoria en la ciudad de Ceuta, “amenaza con paralizar la operatividad de los aeropuertos y puertos nacionales y sobrecargar gravemente a los agentes de la policía estatal”, ha advertido el sindicato policial italiano Silp Cgil.

El mensaje del sindicato ha sido muy contundente: ha advertido que en ausencia de un plan extraordinario de refuerzos por parte del Ministerio del Interior y sin “garantías reales para la protección de los derechos contractuales y la salud de los trabajadores, la continuidad de los servicios y la seguridad misma de las fronteras permanecen seriamente en riesgo”. Por eso, ha exigido al Viminale (tal y como se conoce en Italia al Ministerio del Interior) dar “respuestas inmediatas” si no quiere que se produzcan bloqueos en plena temporada turística.

PUBLICIDAD

El sindicato ha enviado una carta al Departamento de Seguridad Pública italiana que ha recogido la agencia italiana ANSA para “cuestionar esta gestión y exigir respuestas y garantías inmediatas” ante el impacto que prevé en los puntos fronterizos y en el personal asignado a esas tareas de control después de que el gobierno de Giorgia Meloni suspendiera temporalmente -durante un mes- el acuerdo Schengen con España por la crisis en Ceuta.

Para el sindicato, “imponer controles selectivos en el ingreso y trámites burocráticos continuos en el mes de mayor flujo de pasajeros del año, y en pleno período de vacaciones ordinarias, representa una decisión ilógica e insostenible”.

PUBLICIDAD

Crónica escasez de personal

Creen que el problema se agrava por la situación previa que ya sufrían los equipos en las fronteras: “Las oficinas de policía fronteriza, que ya operan en condiciones de crónica escasez de personal, no pueden quedarse solas para afrontar esta carga operativa adicional”, señalaron.

REUTERS/Remo Casilli
REUTERS/Remo Casilli

En ese marco, el sindicato puso el foco en los descansos del personal: “La protección del derecho a las vacaciones y a la recuperación psicofísica del personal no es negociable y no puede ser restringida o anulada por decisiones centrales tomadas sin una planificación adecuada”.

El Silp Cgil también ha cuestionado los mecanismos administrativos asociados al refuerzo de controles: “La seguridad del espacio Schengen y el control de los flujos no se garantiza con disposiciones formales ni imponiendo el envío diario de datos estadísticos antes de las 11 de la mañana. Se necesitan recursos concretos”, y ha reclamado “el envío inmediato de personal en apoyo a los puestos fronterizos”.

Un policía italiano revisa los documentos de un conductor en Génova, Italia. (EFE/LUCA ZENNARO)
Un policía italiano revisa los documentos de un conductor en Génova, Italia. (EFE/LUCA ZENNARO)

Además, ha denunciado que la situación particular en los aeropuertos de Bari, Pisa y Bolonia ya habían sido notificadas en el pasado e “ignoradas”.

d apuntó a “situaciones de extrema dificultad operativa y estructural” que, según dijo, ya habían sido notificadas y “han sido ignoradas”, en particular en los aeropuertos de Bari, Pisa y Bolonia.

Temas Relacionados

ItaliaCeutaUnión EuropeaGiorgia MeloniPedro SánchezMarruecosEspaña-NacionalEspaña-NoticiasÚltima Hora Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Es-Alert por un la reactivación del incendio en Burgohondo: ordenan la evacuación de una urbanización y otros edificios

Protección Civil ha enviado una alerta ordenando la evacuación y pidiendo a os ciudadanos que sigan las indicaciones de las autoridades

Es-Alert por un la reactivación del incendio en Burgohondo: ordenan la evacuación de una urbanización y otros edificios

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

Tanto el Ejército como la Policía Local están llevando a cabo diferentes batidas por zonas de la ciudad donde se tiene constancia de la presencia de pequeños asentamientos ilegales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

El Rey expresa su “preocupación e indignación” por la crisis migratoria de Ceuta y señala que el Estado “debe evitar que estos hechos vuelvan a repetirse”

Felipe VI traslada su apoyo a Ceuta y Melilla tras los “graves” acontecimientos

El Rey expresa su “preocupación e indignación” por la crisis migratoria de Ceuta y señala que el Estado “debe evitar que estos hechos vuelvan a repetirse”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

El Rey expresa su “preocupación e indignación” por la crisis migratoria de Ceuta y señala que el Estado “debe evitar que estos hechos vuelvan a repetirse”

La Unión Europea fija para el martes la cumbre extraordinaria tras la crisis en Ceuta y las fronteras Schengen: “Tenemos un sistema sólido, pero necesita ser fortalecido aún más”

Feijóo acusa al Gobierno de tener datos de la posible “ocupación” de Ceuta y no actuar y tacha de “ridículas” las barreras en el mar

Marruecos difunde una carta de Trump a Mohamed VI en la que respalda la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental: “Cualquier otra vía es inaceptable”

ECONOMÍA

Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

La Ley de Propiedad Horizontal lo ratifica: el sencillo gesto en la comunidad que puede acarrear una multa 3.000 euros

El recorte de la rebaja fiscal al combustible añade más de seis céntimos por litro al precio de la gasolina y el diésel

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic