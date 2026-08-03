A días del inicio de las maniobras anuales Han Kuang, Taiwán aseguró que la cooperación militar con EEUU supera lo imaginado

A días del inicio de las maniobras Han Kuang con fuego real, Taiwán aseguró que la cooperación militar con EEUU supera lo imaginado (REUTERS)

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Taiwán aseguró que los intercambios militares con Estados Unidos son “estrechos” y se desarrollan en “todos los niveles”, a pocos días del inicio de la fase con fuego real de las maniobras Han Kuang, los ejercicios anuales de las Fuerzas Armadas taiwanesas destinados a evaluar la preparación de la isla ante un eventual intento de invasión por parte del régimen de China. Las declaraciones pertenecen al ministro de Defensa, Wellington Koo, y fueron publicadas este lunes por la agencia oficial CNA.

Koo sostuvo que la cooperación entre Taipéi y Washington supera la percepción pública. “(La cooperación militar con EEUU) es incluso mayor de lo que ustedes imaginan”, afirmó el ministro durante la entrevista. Además, expresó su reconocimiento al Comando del Pacífico de Estados Unidos por su aporte al fortalecimiento de las capacidades defensivas de las fuerzas taiwanesas.

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El funcionario también destacó el papel estratégico que Estados Unidos asigna a Taiwán dentro de la denominada primera cadena de islas del Pacífico, una franja geográfica que se extiende desde Japón hasta Borneo, con paso por Taiwán y Filipinas, y que constituye un elemento central de la estrategia de contención frente al régimen chino.

Según Koo, la estrategia estadounidense para el Indopacífico promueve los principios de “defensa colectiva y responsabilidad compartida”, por lo que consideró necesario que los países de la región incrementen sus presupuestos de defensa y fortalezcan sus capacidades militares para consolidar una capacidad de disuasión conjunta.

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En ese contexto, el ministro planteó que un mayor nivel de preparación regional modificaría los cálculos estratégicos de Beijing. “Una vez que se consolide esa postura de disuasión colectiva, cuando el líder del Partido Comunista chino (PCCh), Xi Jinping, quiera adoptar medidas que socaven la paz en el estrecho, los cálculos que deberá sopesar se volverán extremadamente complejos”, sostuvo.

Koo sostuvo que la cooperación entre Taipéi y Washington supera la percepción pública. “(La cooperación militar con EEUU) es incluso mayor de lo que ustedes imaginan”, afirmó el ministro durante la entrevista (REUTERS)

Las declaraciones también incluyeron referencias al proceso de modernización de las Fuerzas Armadas de Taiwán. El jefe del Departamento de Planificación Estratégica del Ministerio de Defensa, Huang Wen-chi, explicó que buena parte de la cooperación bilateral permanece bajo reserva, aunque aseguró que sus resultados pueden apreciarse en la preparación de las tropas.

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“Si bien los intercambios entre ambas partes no pueden hacerse públicos, basta con observar cómo adiestraban las tropas taiwanesas hace cinco años y cómo lo hacen ahora para hacerse una idea de todo lo que han aprendido”, señaló Huang.

El funcionario agregó que las modificaciones implementadas en la preparación militar responden a objetivos concretos. “Todos ellos son cambios concretos fruto del entrenamiento orientado al combate real”, afirmó.

Las manifestaciones de ambos funcionarios se conocieron dos días antes del comienzo de la etapa con fuego real de las maniobras Han Kuang, consideradas los principales ejercicios militares anuales de Taiwán. Los simulacros buscan comprobar la capacidad operativa de las fuerzas de la isla frente a distintos escenarios de conflicto, incluido un eventual intento de invasión por parte del régimen chino.

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En los últimos años, el Gobierno taiwanés incrementó el presupuesto destinado a Defensa como respuesta a la creciente presión militar de Beijing. La dictadura china considera a Taiwán una “parte inalienable” de su territorio y sostiene que la reunificación constituye un objetivo irrenunciable. Las autoridades chinas tampoco descartan el uso de la fuerza para asumir el control de la isla.

Las manifestaciones de ambos funcionarios se conocieron dos días antes del comienzo de la etapa con fuego real de las maniobras Han Kuang, consideradas los principales ejercicios militares anuales de Taiwán (REUTERS)

La relación entre Washington y Taipéi constituye uno de los principales factores de tensión entre Estados Unidos y China. Aunque Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, permanece como el principal proveedor de armamento de la isla y conserva una política que contempla la posibilidad de asistirla en caso de un conflicto con China.

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(Con información de EFE)