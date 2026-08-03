Crimen y Justicia
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Apuñalaron en el cuello a un hombre en Salta y un joven de 23 años es el principal sospechoso

Las autoridades buscan esclarecer el motivo que terminó con la muerte del hombre de 27 años. De acuerdo con las primeras hipótesis, lo habría atacado con un arma blanca. Quedó detenido

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En las primeras horas del domingo, la Policía de la ciudad de Orán, Salta, acudió a una vivienda del barrio 9 de Julio tras la denuncia de un crimen. La víctima, un hombre de 27 años, tenía una herida en el cuello aparentemente provocada con un arma blanca.

La muerte fue reportada a las autoridades, que rápidamente desplegaron un operativo, que terminó con la detención de un joven de 23 años como principal sospechoso.

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Por el momento, las circunstancias del ataque son materia de investigación, aunque no descartan que el ataque haya sido perpetrado con un elemento cortopunzante. El caso lo investiga la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, al frente de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de la ciudad salteña.

Desde el momento en que trascendió el hecho, la fiscalía movilizó a distintos equipos para trabajar en paralelo. Mientras personal de Criminalística relevaba la escena y recolectaba indicios, agentes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajaban en la obtención de datos de vecinos que pudieron haber visto algo. Las tareas rápidamente permitieron llegar al único sospechoso por el momento.

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De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal de Salta, el sospechoso detenido será imputado formalmente en las próximas horas. La fiscalía no brindó detalles sobre el vínculo entre los protagonistas ni sobre el posible móvil del crimen.

Por lo pronto, se esperan los resultados de la autopsia del cuerpo del joven para determinar con precisión la causa y las condiciones de la muerte.

Mataron a otro hombre 48 horas antes

El crimen de Orán no fue el único que sacudió a Salta durante el fin de semana. En la capital provincial, otro hombre murió apuñalado en la vía pública apenas dos días antes, en un episodio que también derivó en una detención y que la Justicia investiga como homicidio.

Personal de Criminalística preserva la escena en Villa San Antonio tras el hallazgo del cuerpo de la víctima
Personal de Criminalística preserva la escena en Villa San Antonio tras el hallazgo del cuerpo de la víctima

La víctima sufrió un puntazo en plena calle en la ciudad de Salta el viernes por la noche y un sospechoso quedó detenido pocas horas después. El hecho ocurrió sobre la calle Damián Torino, en el barrio Villa San Antonio, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia al encontrar a una persona herida y tendida en la calzada. Al llegar al lugar, el personal sanitario constató que el hombre presentaba una herida compatible con un objeto cortante. Murió en el acto.

El personal de Criminalística y Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) preservó la escena, recolectó pruebas y tomó testimonios de quienes estaban en la zona. El caso quedó a cargo del fiscal penal Daniel Espilocín, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la realización de la autopsia. Ese informe buscará precisar la causa de la muerte y orientar el rumbo de la investigación.

Las primeras diligencias apuntaron a que el ataque se produjo en el marco de una pelea. A partir del análisis de cámaras de seguridad de la zona y de los testimonios recabados, los investigadores lograron identificar y detener a un sospechoso. Se espera que hoy declare el detenido, una vez que haya sido notificado formalmente.

La investigación continúa abierta. El equipo del Ministerio Público Fiscal de Salta trabaja para establecer si existió algún vínculo previo entre la víctima y el agresor, cuál fue el móvil del ataque y si hubo otras personas involucradas. El fiscal Espilocín coordinó las acciones con las fuerzas de seguridad y el organismo recordó que la identidad de quienes aporten información al caso está protegida por la normativa vigente.

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