Soledad Silveyra le confesó a Mirtha Legrand que no está bien de salud: “Me dicen ‘caminá aunque te duela’, pero no puedo”

Soledad Silveyra en la mesa de Mirtha Legrand, donde contó que no está bien de salud

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Soledad Silveyra se sentó esta noche en la mesa de Mirtha Legrand junto al conductor y actor José María Listorti, el periodista Leo Montero y la humorista Evelyn Botto, en una nueva emisión de La Noche de Mirtha por la pantalla de El Trece. Antes de que la conversación tomara otro rumbo, la conductora fue directo al punto: “¿Cómo estás de salud, Sole?”. La actriz no esquivó la pregunta. “Bueno, tocamos el tema. No estoy bien de salud”, respondió con una mezcla de franqueza y emoción contenida que detuvo la mesa en seco.

Lo que siguió fue un relato en el que Silveyra fue hilando, casi sin querer, una cadena de eventos que explica los últimos seis meses de su vida. Todo comenzó a la vuelta de una semana en un spa en Punta del Este. Al llegar, se tropezó con una valija y cayó de golpe. Lo que en ese momento pareció un tropiezo menor derivó en algo mucho más serio: una fractura en la sexta vértebra lumbar. “Yo no sabía que estaba quebrada”, admitió ante la mesa.

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Lo que vino después fue, según sus propias palabras, diez días de funciones arriba del escenario con la espalda fracturada. La obra era Quién es quién, el espectáculo que protagonizaba junto a Luis Brandoni, con quien compartió un año y medio de funciones en soledad sobre el escenario. “Estábamos los dos solitos durante un año y medio, con una relación fantástica”, recordó con la voz quebrada. La química entre ambos era visible para el público, y esa complicidad hacía aún más difícil frenar. “Como a Beto no le gustaba suspender las funciones, yo seguía”, explicó Silveyra. Recién al décimo día, cuando el dolor ya no daba tregua, decidió parar.

Solita Silveyra en la mesa de Mirtha Legrand junto a Leo Montero, José María Listorti y Evelyn Botto (prensa Eltrece)

Al día siguiente de ese viernes en que ella suspendió, Brandoni se cayó en su casa, se golpeó la cabeza y desarrolló un hematoma. Una semana después, el actor falleció a causa del golpe. La pérdida tiñó toda la charla de una emoción que Silveyra apenas logró contener. “O sea que la alegría enorme que me queda de Quién es quién es que la obra se levantó por Solita, no por Beto”, dijo, con una ironía que convivió con el dolor evidente por la muerte de su compañero. “Qué maravilla de actor, qué maravilla”, agregó, mientras Legrand asentía con la misma emoción.

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En ese marco, Silveyra lamentó no haber podido estar presente en el homenaje que el mundo del teatro le rindió a Brandoni en los Premios Pinti, celebrados en el Teatro Colón. Había aceptado entregar un premio, pero la magnitud del edificio y la distancia que implica recorrerlo la superaron. “No tomé en cuenta que era en el Colón. Y cuando... no, muchísimo se camina”, explicó con pesar. La dolencia que la limita físicamente le impidió homenajear a su compañero como ella hubiera querido.

A la fractura lumbar se sumó una trocanteritis, una inflamación de los tendones y músculos que se insertan en la cadera, que la aqueja desde hace seis meses. La dolencia, que pertenece a la familia de las tendinitis, es conocida por su lenta y difícil recuperación. “Es toda la inflamación de todos los músculos que se insertan en la cadera. Entonces es muy difícil la cura. Las tendinitis son jorobadas”, explicó Silveyra, que señaló la zona afectada ante la pregunta de Legrand.

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La mesaza de Mirtha Legrand del 1 de agosto (Prensa Eltrece)

El tratamiento actual consiste en un parche analgésico, luego de que sus médicas —entre ellas su cuñada, neumonóloga, y la doctora Roura— le retiraran todos los medicamentos orales para protegerle el estómago. “Si no, no sé cómo estaría”, reconoció. Ante la consulta de uno de los comensales sobre si existe una solución definitiva, fue categórica: “No, no hay. Que tengo que hacer gimnasia, que tengo que poner voluntad”. Y agregó con frustración: “Viste cuando uno está mal y te dicen ‘poné voluntad’. Bueno, caminá aunque te duela, pero es que no puedo”.

Al cierre del intercambio, Silveyra miró hacia adelante con la esperanza de poder volver a trabajar en el verano. “Los extraño horrores a la gente. Cómo se extraña”, dijo, en referencia al público y al escenario, su espacio de toda la vida. Legrand lo resumió con un dato que la actriz confirmó sin dudar: lleva en actividad desde los 15 años.

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