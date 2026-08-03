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Mariana Fabbiani, a pura sensualidad en el Mediterráneo: “Días de descanso, familia y un mar inolvidable”

La conductora de DDM compartió un álbum de fotos de su descanso europeo entre playas, atardeceres y salidas nocturnas en Grecia y Croacia

Mariana Fabbiani eligió el Mar Mediterráneo para sus vacaciones y compartió en Instagram postales de descanso, familia y playa
Mariana Fabbiani eligió el Mar Mediterráneo para sus vacaciones y compartió en Instagram postales de descanso, familia y playa
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Mariana Fabbiani eligió el Mar Mediterráneo para desconectarse del ritmo televisivo y compartió en su cuenta de Instagram una serie de postales de sus vacaciones europeas que en pocas horas acumularon miles de reacciones. “Días de descanso, familia y un mar inolvidable”, escribió la conductora en uno de sus posteos, que resumió con precisión el espíritu de este viaje que incluyó sol, agua turquesa, noches afuera y una foto grupal que dejó ver la dimensión familiar del plan.

El recorrido de Fabbiani por Europa abarcó al menos dos destinos con características bien distintas. Las imágenes publicadas en sus redes muestran un paso por Grecia —con una postal grupal frente al puerto de Mikonos, con las casas blancas de la isla de fondo al atardecer— y también escenas que corresponden al sur del Mediterráneo europeo, con aguas de un verde transparente y acantilados de roca.

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Las postales de las vacaciones en el Mediterráneo sumaron atardeceres, paisajes de bahías y un arco cubierto de buganvillas
Las postales de las vacaciones en el Mediterráneo sumaron atardeceres, paisajes de bahías y un arco cubierto de buganvillas
La presentadora dejó ver su recorrido por distintos rincones del sur de Europa con escenas de mar cristalino
La presentadora dejó ver su recorrido por distintos rincones del sur de Europa con escenas de mar cristalino
El álbum de Instagram de Mariana Fabbiani incluyó salidas nocturnas, una cena en restaurante y escenas urbanas en una ciudad europea
El álbum de Instagram de Mariana Fabbiani incluyó salidas nocturnas, una cena en restaurante y escenas urbanas en una ciudad europea

Una de las fotos más comentadas la muestra flotando boca arriba en bikini sobre un agua de un azul profundo, rodeada de rocas, con el sol del verano europeo pleno. Otra imagen la muestra subiendo por una escalerilla metálica desde el mar, también en traje de baño, con el pelo mojado y el agua cristalina como fondo. Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar: Guido Záffora le dejó un “Que hermosa”, y Tatiana Schapiro escribió “Qué espectacular” con un corazón rojo.

El viaje no fue solo de playa. Las fotos también registraron momentos más urbanos y nocturnos: la conductora posó recostada sobre una escultura de bronce en lo que parece ser el casco histórico de una ciudad europea, con ropa de abrigo y un gesto descontracturado que generó gracia entre sus seguidores. Otra imagen la muestra en un restaurante, copa de vino tinto en mano, con un abanico que lleva la inscripción “FUCK OFF” —un accesorio que circuló mucho en redes durante el verano europeo— y una sonrisa cómplice hacia la cámara.

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Las vacaciones de Mariana Fabbiani en Europa incluyeron un paso por Grecia y una foto grupal frente al puerto de Mikonos
Las vacaciones de Mariana Fabbiani en Europa incluyeron un paso por Grecia y una foto grupal frente al puerto de Mikonos
El álbum de Instagram sumó momentos urbanos y nocturnos con Mariana Fabbiani en una ciudad europea y en un restaurante
El álbum de Instagram sumó momentos urbanos y nocturnos con Mariana Fabbiani en una ciudad europea y en un restaurante
Las imágenes del viaje mostraron también escenarios del sur del Mediterráneo europeo con aguas transparentes y acantilados de roca
Las imágenes del viaje mostraron también escenarios del sur del Mediterráneo europeo con aguas transparentes y acantilados de roca

La dimensión familiar del viaje quedó plasmada en la foto grupal tomada en Mikonos. En la imagen aparece un grupo de más de diez personas —adultos, adolescentes y niños— reunidos frente al mar al caer el sol, con la arquitectura característica de las Cícladas de fondo. La postal transmite la idea de un viaje organizado entre varias familias o un grupo amplio de amigos cercanos, lejos de la exposición habitual de la vida mediática.

Entre las imágenes más llamativas del álbum figuran también una postal al atardecer frente al mar, con Fabbiani de espaldas a la cámara, vestida con un vestido blanco con bordados y anteojos de sol, sentada sobre una piedra con el horizonte rosado detrás. Otra foto la muestra parada bajo un arco cubierto de buganvillas fucsia, con top de bikini bordado, pareo floreado y sandalias de Chloé, en lo que parece ser el acceso a un hotel o villa de estilo mediterráneo. Las imágenes de paisaje también tuvieron su lugar: un atardecer sobre una bahía iluminada, captado desde lo alto de un acantilado, y un brindis de cafés helados —dos vasos con sorbete y el sello “Thank you!”— que completaron el álbum.

Una de las fotos más comentadas de Mariana Fabbiani la mostró en bikini flotando en el mar durante el verano europeo
Una de las fotos más comentadas de Mariana Fabbiani la mostró en bikini flotando en el mar durante el verano europeo
mariana fabbiani
La conductora de DDM lució toda su sensualidas desde el mar turquesa del Mediterráneo
Antes de este viaje por el Mediterráneo, Mariana Fabbiani había pasado una semana en España con su familia entre Ronda, Marbella y Madrid
Antes de este viaje por el Mediterráneo, Mariana Fabbiani había pasado una semana en España con su familia entre Ronda, Marbella y Madrid

Hace algunas semanas, la animadora había elegido España para desconectarse. La conductora viajó junto a su familia (integrada por sus padres, Silvia Mores y Alfredo Fabbiani, y su hermana, Paola) y recorrió durante una semana algunos de los destinos más buscados de la península ibérica: Ronda, Marbella y Madrid. El resultado también quedó plasmado en un álbum de fotos que publicó en su cuenta de Instagram.

Dumpcito de una semana inolvidable. Mucho amor, descanso y momentos en familia que voy a atesorar”, escribió Fabbiani al pie de aquella publicación, con emojis de corazón, sol y avión. Las imágenes mostraron una escapada sin apuro: playas, paseos, buena mesa y paisajes de postal.

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Mariana Fabbiani

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