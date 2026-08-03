Catherine Fulop le dedicó una carta abierta a Gia, su nieta: “Abuelar es un amor distinto”

Catherine Fulop publicó en Instagram una carta abierta por los cinco meses de Gia y definió que “abuelar es un amor distinto”

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Con una foto en brazos de su nieta recién cumplidos los cinco meses, Catherine Fulop publicó en Instagram uno de los textos más personales de su vida pública, una carta abierta a Gia, su nieta, que acumuló más de 40.000 “me gusta” en la primera hora y que dejó en claro el lugar que ocupa esa pequeña en su vida. “Cinco meses de Gia”, escribió la actriz venezolana como título, y lo que siguió fue una reflexión sobre la maternidad, la distancia y un tipo de amor que, según sus propias palabras, no se parece a ningún otro.

“Dicen que los nietos llegan para enseñarnos que el amor siempre puede crecer un poco más. Y es verdad”, arrancó Fulop en el posteo. La frase funcionó como punto de partida para una descripción del vínculo con su nieta que la actriz definió con precisión: “Porque abuelar es un amor distinto. Más sereno, más consciente, más agradecido”. Y continuó: “Es mirar desde el corazón a los hijos de nuestros hijos y entender que la vida nos está regalando una nueva oportunidad para maravillarnos”. Luego, agregó: “Es cantar bajito, contar historias, ofrecer consuelo, jugar, reír y acompañar. Es volver a descubrir el mundo en una mirada limpia, en unas manos pequeñas, en una sonrisa que transforma cualquier día”.

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La llegada de Gia convirtió en abuelos por primera vez a Catherine Fulop y Ova Sabatini, padres de Oriana y Tiziana

El texto, escrito en primera persona y con un tono íntimo poco habitual en las redes de una figura pública, recorrió los cinco meses que Fulop pudo compartir con Gia de cerca. La actriz describió esa etapa como un regalo: “Qué regalo ha sido poder verte crecer tan de cerca durante estos primeros cinco meses. Compartir tus rutinas, tus descubrimientos, tus avances y esos momentos cotidianos que parecen pequeños, pero que terminan ocupando para siempre un lugar inmenso en el alma”. Las imágenes que acompañaron el posteo mostraron a Fulop con la beba en brazos, sonriente y relajada, y también a su marido, Ova Sabatini, sosteniendo a Gia con una ternura que no pasó desapercibida entre los seguidores. Una tercera imagen, en blanco y negro, mostró a la propia actriz con la beba en brazos en un espacio al aire libre, señalando algo en el jardín.

El momento más emotivo del texto llegó cuando Catherine anticipó la inminente partida de su nieta hacia Roma, ciudad donde vive la familia de su hija Oriana Sabatini junto a su pareja, el futbolista Paulo Dybala. “Y aunque pronto volverás a Roma, también sé que el amor no entiende de distancias. Claro que voy a extrañarte. Claro que dolerá no tenerte cada día entre mis brazos”, escribió la actriz, y completó: “Pero una parte de mí viajará contigo, y una parte de ti se quedará para siempre conmigo”.

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La reflexión de Catherine Fulop sobre su nieta Gia abordó la maternidad, la distancia y el vínculo que construyó en estos primeros meses

La despedida anticipada que plantea el texto tiene una dimensión concreta: Gia nació en Italia, donde Oriana y Dybala tienen su residencia, y el tiempo que la familia extendida pudo compartir con la bebé en la Argentina tiene fecha de vencimiento. Ese contexto le dio al posteo de Fulop un peso adicional que sus seguidores captaron de inmediato. Los comentarios se multiplicaron con mensajes de apoyo, identificación y afecto hacia la actriz, que en los últimos meses no ocultó la emoción que le generó convertirse en abuela por primera vez.

El cierre del texto fue directo hacia Gia: “Gracias, Gia, por enseñarme que el corazón tiene espacios que solo se descubren cuando llega una nieta”. Y terminó con un deseo: “Felices 5 meses, mi amor. Que la vida te encuentre siempre rodeada de amor, de raíces fuertes y de alas para volar”.

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Fulop y Sabatini son pareja desde hace más de tres décadas y tienen tres hijas: Oriana y Tiziana. La llegada de Gia, primera hija de Oriana y Dybala, los convirtió en abuelos por primera vez a comienzos de este año. Desde entonces, la actriz no ocultó en sus redes la intensidad del vínculo con su nieta, con posteos que registraron distintos momentos del crecimiento de la bebé durante su estadía en la Argentina.