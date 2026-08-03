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La ex líder detenida de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se reunió con la Cruz Roja por primera vez desde el golpe militar que la derrocó en 2021

La reunión ocurrió en medio de las preocupaciones por el estado de salud de la dirigente, de 81 años. Desde la toma del poder por parte del Ejército en 2021, la ubicación exacta de la ex mandataria y sus condiciones de salud fueron difíciles de confirmar debido a las restricciones impuestas por las autoridades

La ex líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, actualmente detenida, se reúne con Arnaude de Baecque, representante residente y jefe de delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Myanmar, en Naypyidaw, Myanmar, el 3 de agosto de 2026 (REUTERS)
La ex líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, actualmente detenida, se reúne con Arnaude de Baecque, representante residente y jefe de delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Myanmar, en Naypyidaw, Myanmar, el 3 de agosto de 2026 (REUTERS)
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La ex líder de Myanmar Aung San Suu Kyi se reunió el lunes con un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el primer encuentro conocido con un representante extranjero desde que fue detenida tras el golpe militar de febrero de 2021, según informaron las autoridades birmanas. La reunión ocurrió en medio de las preocupaciones por el estado de salud de la dirigente de 81 años.

La portavoz del Gobierno de Myanmar, Khine Khine Soe, informó que Suu Kyi recibió a Arnaud de Baecque, representante residente del CICR en Myanmar, en la capital Naypyitaw. “El señor Arnaud de Baecque, representante residente del CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) en Birmania, se reunió esta mañana con Daw Aung San Suu Kyi”, indicó un comunicado del despacho presidencial del país.

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El encuentro representa el primer contacto público conocido entre Suu Kyi y un representante extranjero desde su detención tras el golpe militar que derrocó al Gobierno civil elegido en febrero de 2021. Desde entonces, la ubicación exacta de la dirigente y las condiciones de su salud fueron difíciles de confirmar, debido a las restricciones impuestas por las autoridades militares.

El CICR no emitió de inmediato comentarios sobre la reunión. Las autoridades difundieron cuatro fotografías del encuentro, aunque no fue posible verificar de forma independiente la fecha y el lugar en los que fueron tomadas.

En dos de las imágenes, Suu Kyi aparece con vestimenta tradicional birmana mientras se reúne con un hombre identificado por las autoridades como De Baecque. La escena muestra una habitación con paneles de madera, una mesa y dos sillas. En otra fotografía, la ex dirigente aparece cortando una torta de cumpleaños con la inscripción “Happy Birthday Aunty Suu 29.6.2026”. En la imagen también se observan un perchero y cajas de almacenamiento.

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Suu Kyi permanece detenida desde febrero de 2021, cuando el Ejército de Myanmar tomó el poder tras derrocar al Gobierno civil encabezado por la líder de la Liga Nacional para la Democracia. El golpe desencadenó una crisis política y un conflicto armado que continúa en distintas zonas del país.

Las autoridades militares difundieron cuatro fotografías del encuentro, aunque no fue posible verificar de forma independiente la fecha y el lugar en los que fueron tomadas (REUTERS)
Las autoridades militares difundieron cuatro fotografías del encuentro, aunque no fue posible verificar de forma independiente la fecha y el lugar en los que fueron tomadas (REUTERS)

La premio Nobel de la Paz cumple una condena de 27 años de prisión tras ser declarada culpable en varios procesos judiciales. Sus aliados y organizaciones de derechos humanos denunciaron que los cargos fueron utilizados con fines políticos para apartarla de la vida pública.

En abril, después de unas elecciones organizadas bajo control militar que permitieron al ex jefe de la junta Min Aung Hlaing asumir como presidente, las autoridades informaron que Suu Kyi fue trasladada a arresto domiciliario. Además, su condena fue reducida en un sexto como parte de una amnistía que incluyó a miles de presos, entre ellos su aliado y ex presidente Win Myint.

Pese a ese cambio de régimen de detención, el Gobierno respaldado por los militares mantuvo restricciones para el acceso a Suu Kyi. En mayo, Filipinas solicitó autorización para que un enviado especial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) pudiera reunirse con la dirigente.

El Ejército birmano aseguró en diciembre pasado que Suu Kyi se encontraba “en buen estado de salud”. La declaración ocurrió después de que su hijo, Kim Aris, expresara preocupación por la falta de información sobre la situación de su madre y afirmara que llevaba años sin tener contacto con ella.

(Con información de AFP y REUTERS)

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