Las niñeras cobran en agosto de 2026 $3.996,45 por hora con retiro y $4.435,86 por hora sin retiro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En agosto de 2026, los valores de la remuneración para el personal de casas particulares, incluidas las niñeras, permanecen iguales a los de julio. La escala salarial vigente surge de la última actualización oficial emitida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que definió los montos actuales y la integración de sumas no remunerativas al salario básico.

Cuánto cobran las niñeras por hora en agosto 2026

El trabajo de niñera está comprendido en la categoría de “asistencia y cuidado no terapéutico de personas”. Esta categoría abarca el cuidado de niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad o enfermedad, sin tareas terapéuticas específicas.

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Este mes, el salario por hora para quienes desempeñan estas tareas es de $3.996,45 con retiro y $4.435,86 sin retiro. El monto mensual establecido es de $505.302,76 para la modalidad con retiro y $558.972,92 para quienes trabajan sin retiro.

El salario mensual de las niñeras en agosto de 2026 es de $505.302,76 con retiro y de $558.972,92 sin retiro (REUTERS/Agustin Marcarian)

Estos valores corresponden a la última actualización oficial, que incorporó de manera definitiva al salario básico la suma no remunerativa abonada en marzo. El último incremento se aplicó en julio, con una suba del 1,4% sobre el valor de junio.

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El salario puede incrementarse por adicionales: el de antigüedad, equivalente al 1% del sueldo mensual por cada año trabajado desde el 1° de septiembre de 2020, y el adicional por zona desfavorable, del 31% sobre el salario mínimo de cada categoría, aplicable en varias provincias del sur y en el partido de Patagones.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en agosto 2026

El personal de casas particulares se distribuye en cinco categorías, cada una con valores establecidos según tarea y modalidad de contratación (con o sin retiro). Los salarios para este mes se mantienen en los mismos niveles que los fijados en julio.

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Supervisores: $4.438,77 por hora con retiro, $4.829,13 por hora sin retiro; mensual, $553.725,91 con retiro y $612.673,11 sin retiro.

Tareas específicas: $4.223,25 por hora con retiro, $4.597,18 sin retiro; mensual, $517.006,43 con retiro y $571.426,17 sin retiro.

Caseros: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas: $3.996,45 por hora con retiro, $4.435,86 sin retiro; mensual, $505.302,76 con retiro y $558.972,92 sin retiro.

Tareas generales: $3.733,72 por hora con retiro, $3.996,45 sin retiro; mensual, $458.053,22 con retiro y $505.302,76 sin retiro.

Los salarios del personal de casas particulares en agosto de 2026 se mantienen en los mismos valores fijados en julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una trabajadora desempeña tareas de más de una categoría, debe recibir la remuneración de la mejor remunerada. Además de los valores básicos, se suman los adicionales por antigüedad y por zona desfavorable, del 1% y 31% respectivamente, que pueden modificar el monto final a cobrar.

El salario se liquida según la modalidad por hora para quienes trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador; si la jornada es de 24 a 47 horas semanales, corresponde aplicar la modalidad mensual de forma proporcional a la carga horaria. El valor mensual completo de la categoría es exigible únicamente para quienes cumplen la jornada legal de 48 horas semanales.

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Cómo fue el último acuerdo paritario

La última actualización salarial para el personal de casas particulares se estableció mediante la Resolución N° 4/2026, publicada en el Boletín Oficial. Esta resolución dispuso aumentos escalonados entre abril y julio de 2026, tomando como referencia los sueldos mínimos de marzo. El ajuste alcanzó su tope en julio, con una suba del 1,4% respecto a junio.

El sueldo del personal de casas particulares puede aumentar por antigüedad, con un adicional del 1% por año trabajado desde septiembre de 2020 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En julio se integró al salario básico el 50% restante de la suma no remunerativa pagada en marzo, mientras que el primer 50% se había incorporado en abril. Así, ese monto pasó a formar parte permanente de la remuneración y amplió la base para el cálculo de futuros aumentos en las próximas negociaciones paritarias.

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La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares no ha convocado aún a una nueva paritaria. Hasta que se celebre un nuevo acuerdo, los valores fijados en julio seguirán vigentes en agosto de 2026.