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Calendario 2026: cuándo es el feriado de agosto

El cronograma del segundo semestre vuelve a organizar la agenda con fechas fijas, movibles y días no laborables, y habilita una nueva pausa extendida este mes, antes de otras jornadas clave hacia el cierre del año

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El feriado de agosto de 2026 en Argentina será el lunes 17 por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el segundo semestre de 2026, el calendario de feriados cobra relevancia entre quienes buscan organizar viajes, coordinar reuniones familiares o aprovechar un descanso. En Argentina, la mirada se dirige hacia la próxima ventana de pausa extendida: el feriado de agosto, una oportunidad para planificar con anticipación escapadas y momentos de respiro antes de la llegada de fin de año.

Cuándo es el feriado de agosto

El próximo fin de semana largo en Argentina está marcado por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. En 2026, el lunes 17 de agosto será feriado nacional y, al coincidir con el inicio de la semana, permitirá a quienes no trabajan sábados y domingos disfrutar de tres días consecutivos de descanso: sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto.

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Proximo feriado: 17 de Agosto

Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín - (Este año no se modifica)

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Aunque la legislación argentina contempla la posibilidad de trasladar este feriado, en esta ocasión se mantiene fijo, ya que cae naturalmente en lunes. Esta circunstancia facilita la organización de actividades de ocio, turismo interno y encuentros familiares, pero también brinda la opción de aprovechar el tiempo libre en casa.

Qué se celebra el 17 de agosto

El 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, figura central de la historia argentina y sudamericana. Esta fecha recuerda el aniversario de la muerte del Libertador, ocurrida en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 72 años.

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San Martín es reconocido como el principal artífice de la independencia argentina y uno de los protagonistas en los procesos emancipatorios de Chile y Perú. Entre sus logros más destacados se encuentra la creación en 1812 del Regimiento de Granaderos a Caballo, unidad clave en los triunfos revolucionarios. Desde su cargo de gobernador de Cuyo entre 1814 y 1816, organizó y consolidó fuerzas para enfrentar al ejército realista, preparando el histórico Cruce de los Andes.

El 17 de agosto recuerda la muerte de José de San Martín, ocurrida en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia
El 17 de agosto recuerda la muerte de José de San Martín, ocurrida en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia

En 1817, lideró el Ejército de los Andes en la travesía de la cordillera, considerada una de las gestas militares más impresionantes del continente. Sus estrategias resultaron decisivas en las batallas de Chacabuco y Maipú, que aseguraron la independencia de Chile. Posteriormente, su influencia fue clave en la emancipación del Perú, donde en 1821 proclamó la independencia en Lima.

Es una fecha emblemática en el calendario argentino por su profundo significado histórico y patriótico. Se trata de una jornada en la que escuelas, instituciones y familias evocan los valores de libertad, sacrificio y patriotismo que José de San Martín encarnó a lo largo de su vida. Su figura es celebrada como el “Libertador de América”, título que resume el respeto y admiración que ha cosechado en la región.

Cuántos fines de semana largos quedan en 2026

Después del feriado de agosto, el calendario 2026 ofrece varias oportunidades más para sumar días de descanso antes de fin de año. En lo que resta del período, quedan cuatro fines de semana largos, considerando tanto los feriados nacionales como los días no laborables con fines turísticos dispuestos por el Gobierno (entre los cuales se destaca un fin de semana XL de cuatro días en diciembre).

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El calendario 2026 tendrá cinco fines de semana largos más después del feriado de agosto, entre octubre y diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las próximas fechas para planificar escapadas, encuentros familiares o simplemente aprovechar una pausa laboral son:

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Lunes 23 de noviembre (traslado del 20/11): Día de la Soberanía Nacional.
  • Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: Fin de semana extra largo (combina el lunes 7, día no laborable con fines turísticos, y el martes 8, Día de la Inmaculada Concepción).
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

El tramo de descanso más extenso será del 5 al 8 de diciembre, cuando el lunes 7, declarado día no laborable turístico, se suma al feriado del martes 8, otorgando hasta cuatro días consecutivos de pausa para quienes se vean alcanzados por la medida. La Navidad en viernes también permitirá a muchos disfrutar de un fin de semana largo para cerrar el año en compañía de familiares o amigos.

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