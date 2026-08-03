La reacción del público de River con Coudet y la decisión que tomó junto al plantel tras la derrota ante Rosario Central

Eduardo Coudet no habló en conferencia de prensa

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Eduardo Coudet decidió no presentarse a la conferencia de prensa tras el partido entre River Plate y Rosario Central, disputado en el estadio Monumental por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. La medida alcanzó también a los jugadores, quienes tampoco tuvieron contacto con la prensa al término del encuentro. Además, en la previa, el técnico fue silbado por un sector de la hinchada. Y la reprobación fue general en el epílogo y tras el final del encuentro.

Desde el cuerpo técnico del Millonario trascendió una frase que sintetizó la postura: “Priorizamos trabajar en silencio”. La decisión se produjo en un momento de tensión creciente, con el equipo en caída libre: River acumuló su quinto partido consecutivo con derrota a nivel local.

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El mal arranque incluyó la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi por 3-1, seguida de dos caídas en el Clausura: 1-0 ante Barracas Central en el Monumental y 1-0 frente a Gimnasia La Plata en La Plata. Esa racha se sumó a otros tres tropiezos bajo la conducción del Chacho: la derrota ante Atlético Tucumán, el clásico perdido con Boca Juniors y la final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba, lo que elevó a siete la cantidad de derrotas desde su llegada al club en marzo pasado.

River perdió cinco partidos consecutivos en Torneos AFA (REUTERS/Agustín Marcarian)

Además, si se tiene en cuenta la ya mencionada final contra el Pirata, el elenco de Núñez suma cinco derrotas al hilo en torneos AFA, algo que no sucedía desde 1911. El conteo negativo se extiende al mencionar que solo ganó uno de los últimos siete partidos.

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El clima en el Monumental ya se hizo sentir antes del pitazo inicial. Cuando la voz del estadio anunció el nombre de Coudet, una parte de la hinchada lo silbó, en la primera reprobación pública del técnico desde su arribo a la institución. Los aplausos de otro sector del público no alcanzaron para disimular el malestar. El delantero Facundo Colidio, titular en el once elegido por el Chacho, también recibió insultos de las tribunas antes del partido.

El encuentro reflejó las dificultades del equipo. A los 26 minutos del primer tiempo, el capitán Nicolás Otamendi convirtió en contra al intentar despejar un centro del colombiano Jaminton Campaz, y River se fue al descanso con una desventaja de 1-0. El Millonario generó pocas situaciones de peligro y mostró los espacios que el Canalla aprovechó para contragolpear. Ángel Correa ni siquiera llegó al banco de suplentes por una molestia física.

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En el complemento, River buscó la igualdad con mayor insistencia. El arquero visitante Jeremías Ledesma contuvo un disparo de Lucas Beltrán a corta distancia, mientras que el defensor Ignacio Ovando evitó el empate al despejar sobre la línea tras un error del propio Ledesma. Además, pese a jugar los últimos minutos del encuentro con superioridad numérica debido a la expulsión de Emanuel Coronel, no logró encontrar los caminos.

“Es un momento muy difícil. Hay que trabajar, tenemos que mejorar mucho, levantar mucho los niveles. Tenemos mucho la pelota, pero no logramos desequilibrar y lastimar en proporción a la cantidad de tiempo que tenemos la pelota. Y tampoco ligamos nada en estos momentos. Hay que trabajar”, había dicho Coudet tras la derrota con Gimnasia en el Bosque de La Plata, en lo que fue su último contacto con los medios.

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Y luego agregó: “Es una de las situaciones más difíciles. No solo en River. A nivel personal, es de las veces que más me ha costado hacer jugar a un equipo como quiero que juegue”.

Además, soltó una reflexión que resonó fuerte en el entorno millonario: “Siempre digo que es tiempo y trabajo. Se está completando un grupo donde están llegando jugadores buenos, que seguramente River Plate va a traer muchos más. Necesitamos 3 ó 4 futbolistas más en distintas posiciones adonde tenemos muchos juveniles. Esto no pasa muy seguido”.

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