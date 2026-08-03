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El mensaje de amor de Gimena Accardi a su novio Seven Kayne por sus 27 años: “Feliz cumple, baby”

La actriz le dedicó un mensaje a puro amor en sus redes al cantante. Se mostraron juntos, divertidos y enamorados

La actriz le dedicó un mensaje en sus redes al cantante (Video: Instagram)

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La celebración de los 27 años de Seven Kayne tomó un cariz inesperado cuando Gimena Accardi eligió las redes sociales para dedicarle un mensaje a puro amor a su novio, con quien comenzó a mostrarse muy enamorado a principios de año.

En una historia de Instagram, la actriz compartió un video donde el músico aparece disfrutando de un atardecer entre amigos. Junto a la imagen, escribió: “Feliz cumple baby, que siempre tengas motivos para celebrar”.

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La muestra pública de afecto de Gimena Accardi coincidió con la publicación de un álbum de fotos por parte de Seven Kayne, quien también quiso dejar testimonio de su cumpleaños. Entre las imágenes, una en particular captó la atención: la pareja aparece en la tribuna de un show de Kanye West en Madrid.

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Gimena Accardi y Seven Kayne presenciaron el show de Kanye West (Instagram)

Ambos artistas decidieron dejar atrás la discreción de sus primeras salidas y comenzaron a compartir más momentos juntos en redes sociales. El romance se hizo visible en abril, cuando la actriz publicó imágenes de una escapada a la Costa Atlántica, terminando así con las especulaciones que circulaban desde hacía meses.

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La relación entre Accardi y Seven Kayne surgió tras la ruptura de la actriz con Nicolás Vázquez, con quien compartió casi dos décadas. En ese contexto, Gimena Accardi empezó a trabajar en TILF, una ficción vertical producida por OLGA, donde coincidió con el músico, cuyo nombre real es Joaquín Cordovero. El ambiente de trabajo, marcado por la química y la tensión narrativa, alimentó rumores que luego se confirmaron en la esfera personal.

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“Feliz cumple baby, que siempre tengas motivos para celebrar”, le dedicó la actriz al cantante por sus 27 años

La exposición pública del vínculo entre Gimena Accardi y Seven Kayne cobró fuerza en el invierno porteño, cuando la pareja eligió compartir escenas de su vida juntos en redes. Las imágenes más comentadas corresponden a junio y julio de este año, marcando el inicio visible de la relación ante sus seguidores y el público.

En una de estas fotografías, tomada bajo el sol de Buenos Aires, ambos posan con gestos relajados y estilos personales. El entorno artístico no tardó en reaccionar: “La química entre ambos es innegable”, coincidieron sus seguidores, mientras la publicación de la actriz y el músico era celebrada como un gesto de sinceridad y confianza.

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El músico compartió en sus redes un álbum de fotos para celebrar sus 27 años

La aparición pública de la pareja fue progresiva. Primero circularon rumores y discretas señales, hasta que las fotos compartidas en Instagram —en junio y julio— confirmaron el romance y dispararon muestras de apoyo. A partir de entonces, los seguidores inundaron las redes con mensajes como: “Te merecés todo lo hermoso de la vida” y “Reinona, el aura te aumentó mil veces”.

El registro de la primera salida pública de la pareja corresponde a una cena íntima en un local de hamburguesas, captada en junio. Allí, Seven Kayne toma la mano de Gimena Accardi, mientras ella lo mira con complicidad. El detalle de la frase “Directo al corazón” en el fondo fue destacado por el propio músico y se volvió viral entre los seguidores.

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Gimena Accardi y Seven Kayne vienen consolidando su noviazgo desde principio de año

La confirmación de la relación se consolidó semanas después cuando Accardi compartió una imagen en la que ambos aparecen sonrientes bajo el sol. Esta postal, celebrada por colegas y seguidores, reforzó la percepción de plenitud que atraviesa la pareja. “La autenticidad con la que se mostraron en redes fue recibida de manera positiva por el público”, afirmó el entorno de ambos.

Las imágenes no solo marcaron el inicio público del romance, sino que también instalaron a Gimena Accardi y Seven Kayne como una de las parejas más seguidas del espectáculo argentino. La decisión de “blanquear” la relación en redes sociales fue interpretada como un acto de apertura y autenticidad, en un contexto mediático donde la exposición suele ser inevitable.

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