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La histórica racha de hace más de un siglo que igualó River Plate con la derrota ante Rosario Central

El Millonario sumó un nuevo traspié en el Torneo Clausura

River vs Rosario Central
River igualó una racha negativa que estaba vigente desde 1911 (Fotobaires)
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River completó su quinta derrota consecutiva en torneos de la AFA al caer 1 a 0 ante Rosario Central en el Estadio Monumental, en un duelo correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Así, igualó una histórica racha negativa.

Según el especialista en estadísticas Silvio Maverino en El Gráfico, el Millonario no encadenaba cinco derrotas seguidas en competiciones organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde 1911, hace más de 115 años.

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Aquella racha negativa de comienzos del siglo pasado se extendió entre el 18 de junio y el 23 de julio de aquel año. Arrancó con una caída por 2 a 1 ante Gimnasia de Buenos Aires como visitante, seguida una semana después por una goleada de 4 a 1 que le propinó San Isidro en la cancha de Dársena Sur.

El tercer traspié llegó el 29 de junio, en los octavos de final de la Copa de Honor MCBA frente a Racing Club: el partido iba 1 a 1 cuando el arquero riverplatense Domingo De Ambrosio se negó a pararse bajo los tres palos tras un penal sancionado para los de Avellaneda, lo que derivó en la victoria por 1 a 0 otorgada de manera reglamentaria. El 2 de julio, Alumni aplastó 3 a 0 al conjunto que era local en ese entonces en la Dársena Sur, y el 23 de ese mes River cerró la seguidilla con un contundente 5 a 1 en contra como visitante frente a Quilmes.

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La derrota de este domingo ante el Canalla siguió el mismo patrón adverso que marcó el inicio del Clausura. Nicolás Otamendi, al intentar despejar un centro bajo de Jáminton Campaz a los 26 minutos, introdujo el balón en su propio arco y le dio la ventaja a Rosario Central. El equipo de Eduardo Coudet no pudo reponerse pese a las atajadas que exigió de Jeremías Ledesma, arquero visitante que rechazó de manera notable un disparo a corta distancia de Lucas Beltrán en el complemento. La expulsión de Emanuel Coronel en el último cuarto de hora tampoco alcanzó para que River igualara el marcador.

Las cinco derrotas que componen la racha actual abarcan los tres partidos del Clausura —ante Barracas Central, Gimnasia de La Plata y Rosario Central—, más la final perdida contra Belgrano y la eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi. Como dato adicional, el equipo no arrancaba un campeonato con tres caídas consecutivas desde el Clausura 1994, hace 32 años, en tanto que solo ganó uno de los últimos siete encuentros, cuando se impuso por 3-0 frente a Blooming de Bolivia por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el 27 de mayo.

Además, el elenco de Núñez no gana un partido a nivel local desde el 16 de mayo pasado, cuando venció 1 a 0 al mismo Rosario Central en las semifinales del Apertura. En la próxima fecha, el Millonario visitará a Tigre en Victoria el sábado, desde las 17. En el plano internacional deberá afrontar los octavos de la Sudamericana frente a Independiente Santa Fe de Colombia. La ida se jugará el miércoles 12 de agosto, mientras que la vuelta será el 19 del mismo mes en el estadio Monumental.

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