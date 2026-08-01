Autoridades inspeccionaron una propiedad de Linda Blair, actriz de ‘El Exorcista’, donde habría más de 100 perros

La propiedad de Linda Blair fue inspeccionada como parte de una investigación sobre una instalación que, según las autoridades, alberga a más de 100 perros (Redes sociales)

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Las autoridades del condado de Los Ángeles inspeccionaron una propiedad de Linda Blair, recordada por interpretar a Regan MacNeil en El Exorcista (1973), como parte de una investigación relacionada con una presunta operación de alojamiento de perros que, según el reporte oficial, albergaría a más de 100 animales.

De acuerdo con la revista PEOPLE, la diligencia se realizó el 31 de julio mediante una orden de inspección ejecutada de forma conjunta por el Departamento de Cuidado y Control Animal del Condado de Los Ángeles (DACC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Planificación Regional del mismo condado.

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En un comunicado compartido con el medio estadounidense, las autoridades explicaron que el objetivo era inspeccionar “esta propiedad por recintos y estructuras asociadas con una operación tipo kennel que, según los reportes, alberga a más de 100 perros”.

Según el DACC, los permisos de esa instalación vencieron en 2023 y, además, los intentos de ambas agencias por contactar a la propietaria no obtuvieron respuesta. “La orden nos permite acceder legalmente a la propiedad y verificar el cumplimiento de los códigos del condado”, señaló la dependencia.

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Linda Blair fundó en 2003 una organización dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de animales en situación de abandono (Grosby Group)

Las autoridades precisaron que su participación durante el operativo consistía en evaluar “el cuidado de los animales, las condiciones de seguridad y el bienestar general de los perros alojados en la propiedad”.

Hasta el momento, la investigación continúa abierta y el Departamento de Cuidado y Control Animal informó que no ofrecerá más detalles mientras el caso permanezca en curso.

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El portal TMZ informó que Blair estuvo presente durante la inspección, colaboró con las autoridades y que ningún perro fue retirado de la propiedad.

El registro de la propiedad llamó la atención debido a la estrecha relación que Blair mantiene desde hace años con el rescate de animales. En 2003, la actriz creó la Linda Blair WorldHeart Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a la rehabilitación y la búsqueda de hogares para animales maltratados, abandonados o descuidados.

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En entrevistas anteriores, la intérprete afirmó que esta labor era el propósito de su vida y, desde hace décadas, dedica gran parte de su tiempo a esa actividad.

La respuesta de la actriz

Horas después del operativo, Blair se pronunció a través de Instagram para tranquilizar a sus seguidores y ofrecer su versión de lo ocurrido.

Linda Blair rompió el silencio horas después de que las autoridades inspeccionaran una de sus propiedades en California (Créditos: redes sociales)

En la publicación escribió que tanto ella como los animales se encontraban bien “después de nuestra visita sorpresa con 40 grados de calor”. Luego explicó que, según su versión, el problema era únicamente administrativo. “Resulta que solo tenemos que hacer algunos trámites y algunos diagramas”, escribió.

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Blair también aseguró que lleva tiempo intentando trasladar sus instalaciones para ampliar su labor de rescate. “Como todos saben, estoy buscando mudarme para poder hacer más trabajo educativo y ayudar a más animales”, señaló.

La protagonista de El Exorcista añadió que prefiere concentrarse en el futuro y lamentó la forma en que se produjo la inspección. “Prefiero seguir adelante. Y siempre digo que una buena carta de contacto a la antigua siempre funciona”.

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Linda Blair afirmó que la visita de las autoridades respondió a un tema de documentación y permisos relacionados con la propiedad.(Créditos: redes sociales)

En un video publicado junto con ese mensaje, Blair reiteró que tanto ella como los animales estaban en buenas condiciones. “Quería comunicarme con ustedes para decirles que estoy bien, los animales están bien y solo tenemos algunos documentos que resolver; de eso se trataba todo esto”, afirmó.

La actriz también reiteró su llamado a apoyar el rescate animal. “Manténganse a salvo, salven vidas y apoyen el rescate de animales, porque todos estamos luchando por salvar vidas”, escribió.

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