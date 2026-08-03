Un patrullero embistió a una moto en Palermo tras una persecución: hay un detenido y un joven herido

El choque dejó un herido y un detenido

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Una persecución policial terminó con una moto volcada y dos personas heridas en el barrio porteño de Palermo.

El siniestro tuvo lugar este lunes alrededor de las 5 de la mañana sobre la avenida Juan B. Justo a la altura de Nicaragua, frente a una sucursal del Banco Santander y a metros de la base del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME)

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Una camioneta de la Policía de la Ciudad interceptó a la motocicleta durante la persecución y el impacto dejó el vehículo volcado sobre la vereda, con la rueda trasera apuntando hacia el acceso al banco.

Los dos ocupantes de la moto fueron atendidos en el lugar: uno de ellos quedó detenido y el otro fue trasladado a un hospital de la zona con politraumatismos. Entre sus pertenencias se encontró una mochila de reparto de delivery, aunque no trascendió si el elemento fue utilizado como parte de algún ilícito o si se trató de una coincidencia.

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Las imágenes registradas en el sitio muestran la magnitud del choque. El móvil de la Policía de la Ciudad quedó detenido sobre la vereda de la avenida con el capó abollado. El vehículo quedó ubicado en contra mano, sentido a Avenida Santa Fe.

En tanto, la moto terminó volcada al pie de las escaleras de acceso al banco, con piezas desprendidas esparcidas sobre el pavimento. En el lugar trabajaban las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.

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La moto quedó sobre la vereda al igual que el patrullero

Noticia en desarrollo.