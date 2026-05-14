Cuáles son los tipos de demencia menos conocidos y cómo identificar los síntomas de alerta

Además de la enfermedad de Alzheimer, hay otras formas de demencia poco frecuentes que presentan manifestaciones distintas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palabra demencia suele asociarse a la pérdida de memoria, pero esta condición engloba muchos síntomas y manifestaciones clínicas. Más de 100 tipos diferentes fueron identificados, según especialistas, aunque la enfermedad de Alzheimer representa alrededor del 60% de los casos. El resto corresponde a subtipos menos comunes, cuya detección puede ser compleja y que requieren abordajes personalizados.

La atrofia cortical posterior (ACP) afecta sobre todo a la visión y el espacio, no tanto a la memoria en las etapas iniciales. Este tipo de demencia suele manifestarse entre los 55 y 65 años y provoca dificultades para reconocer objetos, leer o calcular distancias. Las personas con ACP pueden experimentar alucinaciones visuales y desorientación, lo que complica tareas cotidianas como bajar escaleras o conducir.

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La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una forma rara y agresiva de demencia causada por proteínas priónicas mal plegadas. Esta patología progresa con rapidez y afecta tanto la memoria como el movimiento, provocando espasmos y deterioro neurológico severo. De acuerdo con Clarissa Giebel, investigadora senior en el Instituto de Salud Poblacional de la Universidad de Liverpool, en un artículo publicado en The Conversation, la incidencia es baja —alrededor de un caso por millón de personas—, pero su avance es mucho más acelerado que en otras demencias.

Otra variante poco habitual es la demencia frontotemporal asociada a la enfermedad de la neurona motora (FTD-MND). Este subtipo surge cuando la degeneración cerebral en los lóbulos frontal y temporal se combina con trastornos motores, como la atrofia muscular y la parálisis. De acuerdo con la experta, la mutación genética C9orf72 suele estar presente, lo que implica riesgo hereditario y aparición de síntomas que no se relacionan directamente con el deterioro de la memoria.

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Demencias menos frecuentes y su impacto en la vida diaria

La atrofia cortical posterior se manifiesta principalmente con síntomas visuales y espaciales antes que con pérdida de memoria, dificultando actividades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La parálisis supranuclear progresiva (PSP) representa otra forma poco diagnosticada de demencia, caracterizada por problemas de movimiento y visión. Este trastorno afecta principalmente al tronco encefálico y los ganglios basales, lo que genera caídas frecuentes, dificultad para mover los ojos y problemas cognitivos como falta de concentración. Según datos del artículo mencionado y organizaciones de salud del Reino Unido, la PSP puede confundirse con la enfermedad de Parkinson en sus primeras etapas y afecta a unas 4.000 personas en ese país.

El diagnóstico de estos subtipos resulta complejo debido a la superposición de síntomas con otras enfermedades neurológicas. Muchos pacientes presentan problemas motores, cambios de comportamiento o dificultades visuales antes que alteraciones de la memoria, lo que puede retrasar la identificación del cuadro y la aplicación de cuidados apropiados.

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La falta de información y la rareza de estos tipos de demencia dificultan el acceso a un tratamiento adecuado y la adaptación de los entornos familiares y sociales. Los expertos insisten en la importancia de reconocer los signos tempranos —como alucinaciones, caídas, cambios de personalidad o dificultades motoras— y consultar con especialistas ante síntomas inusuales.

Detección temprana y apoyo especializado

Según el sitio, no existe cura para la mayoría de los subtipos de demencia, aunque ciertos medicamentos pueden retrasar los síntomas en el caso del Alzheimer. Para las variantes menos conocidas, el abordaje se orienta a adaptar el entorno y brindar apoyo personalizado, teniendo en cuenta las necesidades motoras, cognitivas y emocionales de cada paciente.

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Este tipo poco habitual de demencia, causada por proteínas priónicas anormales, afecta tanto la memoria como el movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conocimiento sobre las diferentes formas de demencia permite anticipar complicaciones y planificar intervenciones específicas. Identificar que una persona presenta dificultades para ver, caminar o resolver problemas, en lugar de olvidar datos, puede cambiar el enfoque del cuidado y reducir los riesgos asociados.

La educación y la sensibilización son fundamentales para garantizar una atención integral y digna a quienes padecen estos trastornos. Una mayor comprensión de la diversidad de cuadros de demencia contribuirá a diseñar mejores estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento.

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El desafío de comprender las demencias atípicas

La investigación sobre las formas menos comunes de demencia avanza, pero queda mucho por descubrir acerca de su origen, evolución y respuesta a terapias. Los científicos continúan analizando los mecanismos genéticos, ambientales y neurológicos que influyen en la aparición de estos subtipos, con el objetivo de desarrollar tratamientos más efectivos.

Identificar los síntomas y conocer los diferentes tipos de demencia puede marcar la diferencia en la calidad de vida de los pacientes y sus familias. El apoyo temprano y la adaptación del entorno facilitan la autonomía y el bienestar, aun en ausencia de una cura definitiva.

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La detección y el diagnóstico oportunos permiten intervenir a tiempo y mejorar el pronóstico, especialmente en cuadros de rápida progresión como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Los profesionales de la salud recomiendan prestar atención a los cambios en la visión, el movimiento y el comportamiento, además de los problemas de memoria clásicos.