Secuestraron más de 1 mil 500 pastillas de ansiolíticos en un operativo anti drogas en Catamarca

Un operativo policial en Catamarca muestra a una persona detenida por la Dirección Drogas Peligrosas con numerosos blísteres de ansiolíticos, asistida la acción por un perro detector (El Esquiú)

Un operativo antidrogas realizado durante la mañana de ayer en San Fernando del Valle de Catamarca dejó como saldo la detención de un hombre de 33 años y el secuestro de 1.500 dosis de ansiolíticos de comercialización restringida.

El procedimiento, encabezado por la División Canes Antinarcóticos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre calle Vicario Segura. Las autoridades actuaron bajo orden judicial en el marco de una causa tramitada por la Justicia Federal.

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La intervención policial se centró en un inmueble que, según la investigación previa, podría estar vinculado a la tenencia y eventual distribución de medicamentos sujetos a control. Durante el allanamiento, los efectivos contaron con el apoyo del perro detector de estupefacientes “Nerón”, cuya labor fue determinante para hallar los elementos buscados.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Esquiú, el resultado del procedimiento permitió avanzar en la investigación sobre el destino y posible circulación de medicamentos que requieren estricto control.

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Durante la requisa, los investigadores lograron secuestrar 150 blísteres que contenían un total de 1.500 comprimidos de midazolam de 15 miligramos, una benzodiacepina de uso restringido por sus propiedades sedantes y ansiolíticas. El midazolam, debido a su potencial de abuso y riesgos asociados, solo puede ser adquirido bajo receta médica y en farmacias autorizadas.

Los investigadores analizan los alcances de esta operación antidrogas

Además de los comprimidos, los uniformados incautaron dos teléfonos celulares pertenecientes al detenido. Los dispositivos serán sometidos a pericias técnicas para determinar si contienen información relevante para la causa, y los investigadores analizarán llamadas, mensajes y posibles contactos que permitan esclarecer si el detenido actuaba solo o como parte de una estructura más amplia.

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Siguiendo las instrucciones del Juzgado Federal interviniente, el sospechoso fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición de la Justicia. En tanto, los comprimidos y los celulares quedaron bajo custodia judicial, a la espera de peritajes y nuevas medidas procesales.

Mientras la causa avanza en sede federal, los elementos incautados permanecerán bajo resguardo judicial. El Juzgado Federal evalúa la posibilidad de nuevas diligencias, tendientes a determinar el origen de los medicamentos y la participación de otros implicados, en función de la información que surja de los análisis de los celulares y otros documentos secuestrados.

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Un día antes, la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA) de Córdoba allanó una vivienda en el barrio Observatorio, de la capital provincial. El procedimiento, llevado a cabo en la calle Domingo Funes al 100, fue ordenado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes en la zona, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal provincial.

Durante el registro del inmueble, ubicado al oeste del centro de la ciudad, los investigadores de la FPA recorrieron el lugar de manera manual y con la asistencia de canes detectores especializados, herramienta que permitió localizar las sustancias ocultas en el interior de la vivienda. Las drogas halladas fueron puestas a disposición de la Justicia para su remisión a sede judicial y posterior peritaje.

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