Ciencia

El ananá: la fruta rica en bromelina que ayuda a combatir la inflamación y favorece la recuperación muscular

Diversas investigaciones analizaron los efectos de esta enzima presente en el ananá sobre el dolor, la digestión y la recuperación tras lesiones o cirugías. Qué beneficios se le atribuyen y cuáles son las precauciones a tener en cuenta

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Ilustración de una piña fresca cortada por la mitad, mostrando su interior amarillo. Formas azuladas y verdes abstractas sobre ella, con fragmentos translúcidos. Fondo claro con pinceladas verdes.
El ananá contiene bromelina, una enzima que actúa sobre las proteínas y puede ayudar a reducir la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ananá es mucho más que una fruta tropical refrescante: contiene bromelina, una enzima que actúa sobre las proteínas y puede ayudar a reducir la inflamación. Esta sustancia está presente tanto en el fruto como en el tallo, aunque es en este último donde se concentra en mayor cantidad.

El interés científico por la bromelina aumentó en los últimos años, especialmente por su posible papel en la reducción de molestias inflamatorias asociadas a la osteoartritis, el dolor muscular y la recuperación después de cirugías, como explican investigaciones recogidas por el National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) y reseñadas en Sport Life.

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Propiedades y beneficios de la bromelina

La bromelina ha sido estudiada por la comunidad científica por sus efectos sobre distintos procesos fisiológicos. Consumir ananá (también conocida como piña) de forma regular puede ayudar a reducir la inflamación y favorecer la digestión de proteínas.

Algunos estudios citados en el medio señalan que la bromelina ayuda a aliviar molestias musculares y a facilitar la recuperación después de lesiones leves o intervenciones dentales.

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Además, el ananá es fuente de vitamina C, lo que contribuye al refuerzo del sistema inmunológico y la producción de colágeno.

Unas rodajas de piña
El interés científico por la bromelina creció por su posible papel en la osteoartritis, el dolor muscular y la recuperación tras cirugías (Freepik)

Entre los otros efectos se encuentra su capacidad para proteger a las células del estrés oxidativo, un factor relacionado con el envejecimiento prematuro. Investigaciones publicadas en la revista Nutrients mencionan que este efecto antioxidante ayuda a preservar la salud celular. La bromelina y otros componentes del ananá pueden contribuir a la hidratación, a las defensas y a la digestión gracias a la descomposición acelerada de proteínas.

Cómo consumir ananá para aprovechar la bromelina

Una opción es ingerirlo fresco, maduro y en porciones moderadas, como una o dos tazas al día. Preparar jugo natural sin colar puede ser útil para conservar su contenido enzimático, aunque debe beberse de inmediato para evitar la degradación de las enzimas. El ananá puede incorporarse a la dieta: es apta para ensaladas, cócteles o como refrigerio entre comidas.

Las versiones procesadas, como la piña enlatada o cocida, pierden gran parte de su capacidad enzimática durante el procesamiento. Por ese motivo, si el objetivo es aprovechar las propiedades antiinflamatorias, es recomendable priorizar la fruta fresca frente a las alternativas industriales.

frutas - piña - exportaciones
El ananá también aporta vitamina C y compuestos con efecto antioxidante que contribuyen a las defensas, la producción de colágeno y la salud celular

Precauciones y efectos adversos de la bromelina

Si bien la piña y la bromelina aportan beneficios, su consumo excesivo puede tener efectos secundarios. Entre los más frecuentes se encuentran molestias digestivas, diarrea e irritación estomacal. Además, la bromelina puede interactuar con medicamentos anticoagulantes, aumentando el riesgo de sangrado. Por ello, quienes toman este tipo de tratamientos deben consultar a un profesional antes de incrementar la ingesta de piña o suplementos de bromelina.

El consumo responsable de la fruta suele ser seguro para la mayoría de las personas, aunque es fundamental respetar las cantidades recomendadas y vigilar posibles reacciones adversas, sobre todo en quienes presentan antecedentes de sensibilidad digestiva o están bajo medicación.

La piña enlatada o cocida pierde gran parte de su capacidad enzimática, por lo que la fruta fresca conserva mejor las propiedades de la bromelina (Foto: (iStock))
La piña enlatada o cocida pierde gran parte de su capacidad enzimática, por lo que la fruta fresca conserva mejor las propiedades de la bromelina (Foto: (iStock))

El ananá como complemento ante la inflamación

Esta fruta puede actuar como complemento en procesos inflamatorios leves, pero no sustituye tratamientos médicos, especialmente en situaciones de inflamación crónica o ante patologías graves.

La información recogida en Sport Life destaca que el aprovechamiento de las propiedades de la bromelina es una opción natural que puede integrarse a otras estrategias de cuidado de la salud. Esta inclusión debe hacerse siempre bajo supervisión profesional, para evitar riesgos y asegurar una correcta combinación con otros tratamientos o recomendaciones médicas.

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