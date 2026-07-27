El tenis argentino se consolida entre las potencias: solo Estados Unidos y Francia cuentan con más representantes en el Top 100

Francisco Cerúndolo continúa siendo el argentino mejor ubicado en el ranking ATP (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

Con la finalización de la temporada del ATP Tour sobre polvo de ladrillo y en la antesala de la gira norteamericana, que tendrá su cita más importante con el cuarto Grand Slam del año, el US Open, que se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre en Nueva York, la actualización del ranking mundial volvió a tener a diez tenistas argentinos dentro del Top 100. Solo es superada por Estados Unidos (14) y Francia (11).

Para los jugadores nacionales culminó el año sobre canchas lentas, la superficie en la que mejor se desempeñan. El balance fue positivo, con tres títulos: Francisco Cerúndolo se consagró campeón del Argentina Open ante su público -también conquistó Queen’s, aunque sobre césped-, mientras que Tomás Etcheverry, en Río de Janeiro, y Mariano Navone, en Bucarest, levantaron los primeros trofeos ATP de sus respectivas carreras. Cabe destacar que Sebastián Báez es el tenista argentino en actividad con más coronas, con un total de siete.

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Los mejores jugadores del circuito se tomaron un receso luego de Wimbledon, torneo que tuvo a Sinner como campeón, para enfocarse en los próximos cinco meses de competencia sobre canchas duras, con torneos en los continentes americano, asiático y europeo. El tenista nacido en San Cándido continúa liderando el ranking mundial con 13.450 puntos, seguido por el alemán Alexander Zverev, con 8.450 unidades, y el español Carlos Alcaraz, con 8.160. Completan los diez primeros el canadiense Felix Auger-Aliassime (4.740), el australiano Alex de Miñaur (3.660), el ruso Daniil Medvedev (3.620), el estadounidense Ben Shelton (3.580), el italiano Flavio Cobolli (3.420) y el también estadounidense Taylor Fritz (3.330).

El mayor de los hermanos Cerúndolo continúa siendo la mejor raqueta argentina, con 2.060 puntos. El platense Tomás Etcheverry lo sigue con 1.510. A continuación aparecen Mariano Navone (1.030), Juan Manuel Cerúndolo (989), Sebastián Báez (975), Román Burruchaga (962), Thiago Tirante (919), Camilo Ugo Carabelli (790), Marco Trungelliti (693) y Francisco Comesaña (633).

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La bielorrusa Aryna Sabalenka es la número 1° del mundo del ranking WTA (Crédito: AP/Kirsty Wigglesworth)

El Top 10 del ranking femenino no sufrió modificaciones. La bielorrusa Aryna Sabalenka lo lidera con 8.550 puntos, seguida por la kazaja Elena Rybakina, con 8.056, y la estadounidense Jessica Pegula, con 6.300. Luego se ubican la estadounidense Coco Gauff (5.649), la rusa Mirra Andreeva (5.293), las checas Karolina Muchova (5.168) y Linda Noskova (5.016), la polaca Iga Swiatek (4.539), la estadounidense Amanda Anisimova (4.353) y la ucraniana Elina Svitolina (4.351).

Entre las argentinas, la marplatense Solana Sierra sigue siendo la mejor ubicada al ocupar el puesto 86 con 867 puntos. Por su parte, Julia Riera, gracias al título obtenido el último fin de semana en el W75 de Vacaria, en Brasil, avanzó 18 posiciones y se ubicó en el puesto 148, con 517 unidades.

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Así quedaron los diez argentinos mejor ubicados del ranking ATP

Francisco Cerúndolo: 20° (+2) Tomás Etcheverry: 31° Mariano Navone: 44° (+3) Juan Manuel Cerúndolo: 50° Sebastián Báez: 53° (+3) Román Burruchaga: 58° (+2) Thiago Tirante: 64° (-7) Camilo Ugo Carabelli: 75° (-6) Marco Trungelliti: 91° (+4) Francisco Comesaña: 100° (+1)

El Top 10 del ranking ATP

Jannik Sinner (ITA) Alexander Zverev (GER) Carlos Alcaraz (ESP) Felix Auger-Aliassime (CAN) Alex de Miñaur (AUS) Ben Shelton (EE.UU) Novak Djokovic (SRB) Daniil Medvedev (RUS) Flavio Cobolli (ITA) Taylor Fritz (EE.UU)

Top 10 del ranking WTA

Aryna Sabalenka (RUS) Elena Rybakina (KAZ) Jessica Pegula (EE.UU) Coco Gauff (EE.UU) Mirra Andreeva (RUS) Karolina Muchova (CZE) Linda Noskova (CZE) Iga Swiatek (POL) Amanda Anisimova (EE.UU) Elina Svitolina (UKR)