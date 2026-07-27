“El Gordo” y “El Enano”: los apodos que delatan la trama para blindar a los acusados del magnicidio de Villavicencio

Fotografía de archivo del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio hablando durante un mitin de campaña, minutos antes de ser asesinado, el 9 de agosto de 2023, en Quito (Ecuador). EFE/ STR

Una investigación publicada por el medio ecuatoriano La Fuente: Periodismo de Investigación reveló nuevos detalles sobre la presunta operación con la que Xavier Jordán y José Serrano habrían intentado blindar a los procesados por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023 en Quito. El reportaje se basa en un informe pericial forense practicado a un teléfono celular incautado dentro del caso Magnicidio Fernando Villavicencio.

El protagonista de la trama es Marcelo Lasso Saavedra, quien compartió pabellón carcelario con el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en prisión en 2022. Según publicó el medio, Lasso rindió un testimonio anticipado bajo juramento ante la Fiscalía en el que detalló los presuntos roles de Jordán, José Serrano, Daniel Salcedo y Ronny Aleaga en la estructura que habría financiado y planificado el crimen. Sin embargo, a finales de noviembre de 2025 se retractó ante Richard Díaz, abogado de Jordán —y también de Serrano, Alex Saab y alias “Gerald”—, borrando de su relato la responsabilidad de los procesados.

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El giro coincidió con una campaña mediática impulsada por Jordán y medios afines que presentaron a Lasso como un testigo protegido en Estados Unidos que habría declarado ante una corte de Miami. Esa versión, sin embargo, quedó desmentida por el propio teléfono de Lasso, entregado al proceso por la defensa de Jordán con la intención de exhibir solo lo que le convenía. La pericia forense —según relató el medio— logró recuperar audios de WhatsApp enviados por Lasso a su novia entre noviembre y diciembre de 2025, en los que narra casi en tiempo real un traslado clandestino por Bolivia, Argentina, Brasil y Colombia, financiado, coordinado y ocultado para evitar ser fotografiado por periodistas.

El ex ministro correísta José Serrano y Xavier Jordán

De acuerdo con el reportaje, Lasso identificaba a sus contactos con apodos: llamaba “El Gordo” a Xavier Jordán, “El Enano” a José Serrano —extitular del Ministerio del Interior— y “AA” a Ronny Aleaga, a quien describía como el coordinador logístico de la fuga. En uno de los audios citados por La Fuente, Lasso asegura que Aleaga “siempre ha sido protegido de Jordán”, lo que el medio contrasta con chats del caso Metástasis en los que Jordán le habría pedido autos blindados a Norero para Aleaga.

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Los registros muestran, según la publicación, pagos semanales de 2.000 dólares para gastos, transferencias de montos mayores a la cuenta de la novia de Lasso —una de ellas por cerca de 678.000 dólares— y la promesa de un pago final de 50.000 dólares al cierre de la operación. El medio también reporta que Lasso atribuye a Jordán y Serrano el financiamiento compartido del traslado, mientras el expresidente Rafael Correa habría aportado recursos de forma ocasional.

Una mujer sostiene un cartel que dice "ASESINO DE LA MAFIA DE CORREA" durante una manifestación frente al tribunal que dictó sentencias de prisión para cinco personas declaradas culpables del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en Quito, Ecuador, el 12 de julio de 2024. REUTERS/Karen Toro

La investigación añade que el excoronel Rodney Rengel, testigo en el caso paralelo conocido como La Madrina, corroboró parte de este patrón: relató que viajó a Venezuela a mediados de diciembre de 2025 para reunirse con Aleaga y que, en una llamada con Jordán, se le habría pedido replicar la retractación de Lasso a cambio de vivienda y empleo en Estados Unidos. Rengel fue detenido a su regreso a Ecuador el 18 de diciembre de 2025.

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El caso Magnicidio Fernando Villavicencio investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, periodista y candidato presidencial, baleado tras un mitin de campaña el 9 de agosto de 2023, un crimen que sacudió el proceso electoral ecuatoriano de ese año y que ha derivado en múltiples ramificaciones judiciales, entre ellas los casos Metástasis y La Madrina, vinculados a estructuras de crimen organizado con presunta injerencia política. Jordán y Serrano figuran entre los señalados por la Fiscalía como parte de la cadena de presuntos autores intelectuales del crimen.