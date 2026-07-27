Salud

Brote de ciclosporiasis por consumo de hojas verdes en Estados Unidos: “La cocción elimina al parásito”

En una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve, Claudia Degrossi, especialistas en bromatología y microbiología, analizó los casos de diarrea en ese país. Alertó por la posibilidad de transmisión local

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Estados Unidos confirmó más de 4100 casos de ciclosporiasis en 41 estados y el brote encendió la alerta por el consumo de hojas verdes

La expansión de un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos empezó a impactar en la afluencia a restaurantes y en la compra de hojas verdes en supermercados. Los consumidores se repliegan para evitar una enfermedad que puede causar diarrea explosiva durante dos semanas. Los funcionarios de salud han confirmado más de 4100 casos de ciclosporiasis en 41 estados, y muchas personas han enfermado con cólicos estomacales y diarrea severa.

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la doctora Claudia Degrossi, especialistas en bromatología y microbiología, precisó: “En Estados Unidos tienen un terrible brote con una enorme cantidad de casos. Las diarreas son muy persistentes, que si no se tratan, duran hasta quince días o más, y esto impacta un montón por la pérdida de peso”. La especialista advirtió que el fenómeno ya modificó hábitos de consumo: “Los consumidores se repliegan para evitar una enfermedad que puede causar diarrea explosiva durante dos semanas”.

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Brote de ciclosporiasis en Estados Unidos: causas, alcance y alimentos implicados

Degrossi explicó que la ciclosporiasis se relaciona directamente con el consumo de hojas verdes: “En este caso es una lechuga tipo capuchina, pero podría ser cilantro, frutillas, podrían ser frutas también”. El parásito responsable, detalló, tiene su reservorio en el ser humano y se elimina por materia fecal. “Al liberar el parásito al ambiente, esas estructuras llamadas ooquistes necesitan pasar por un clima caluroso, entre veintitrés y treinta y dos grados, para madurar y volverse infectivas”, agregó.

La ciclosporiasis en Estados Unidos se vinculó con lechuga capuchina, cilantro, frutillas y otras frutas, según explicó Claudia Degrossi
La ciclosporiasis en Estados Unidos se vinculó con lechuga capuchina, cilantro, frutillas y otras frutas, según explicó Claudia Degrossi

La enfermedad presenta un ciclo ambiental que favorece su expansión en verano: “Por eso está pasando en Estados Unidos en época de calor”, subrayó la especialista. El agua contaminada en zonas de producción agrícola y la falta de instalaciones sanitarias adecuadas para los trabajadores resultan factores críticos. Degrossi remarcó que el cuadro se agrava en personas vulnerables: “Hay varios hospitalizados. Hay más de un centenar de hospitalizados también”.

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La expansión del brote impactó en el consumo: “La afluencia a restaurantes y la compra de hojas verdes en supermercados bajó porque la gente se repliega para evitar enfermarse”, precisó la experta. Los funcionarios de salud confirmaron más de 4100 casos de ciclosporiasis en 41 estados.

Por qué no sirve la lavandina y qué medidas pueden tomar los consumidores

Consultada sobre las estrategias de prevención doméstica, Degrossi fue tajante: “No lo eliminamos con sanitizantes. No se elimina por más que yo agregue agua y lavandina y ponga ahí la lechuga o la frutilla”. Enfatizó que la inocuidad depende del proceso desde la granja: “Si en la granja trabajaron mal, por más que yo después sanitice la verdura, no puedo hacer nada”.

La cocción es la única garantía real contra el parásito: “La cocción sí elimina al parásito, pero no la sanitización”, sostuvo. Degrossi señaló que los grupos vulnerables deben extremar cuidados y optar por alimentos cocidos y agua potable o embotellada, especialmente al viajar.

En cuanto a las prácticas en Argentina, aclaró: “No tenemos datos de Argentina. Yo no encontré y no hay datos”, aunque recomendó vigilancia: “En Estados Unidos empezó a pasar recurrentemente a partir de gente que viajaba a otras áreas y venía infectada. Ahora ya tienen casos propios”.

Riesgos en Argentina y recomendaciones para el consumo seguro de vegetales

El parásito de la ciclosporiasis se elimina por materia fecal y sus ooquistes necesitan calor, entre 23 y 32 grados, para madurar y volverse infectivos
El parásito de la ciclosporiasis se elimina por materia fecal y sus ooquistes necesitan calor, entre 23 y 32 grados, para madurar y volverse infectivos

Degrossi repasó los riesgos locales y las medidas ideales para el manejo de vegetales: “Yo no sanitizo los vegetales. Los lavo bien uno por uno, hoja por hoja, los sumerjo, primero en centrifugadores caseros para sacar tierra y después voy hoja por hoja”. Advirtió sobre la conservación prolongada: “Cuando la guardás muchos días vuelven a crecer las bacterias. Si ahí había Listeria monocytogenes, para una embarazada puede ser un problema severo”.

La especialista insistió en que los alimentos crudos deben consumirse rápido, especialmente por personas en grupos de riesgo: “Lo más seguro que podés hacer es lavar en el momento que vas a consumir y dentro de los tres, cuatro días”. Además, recomendó evitar germinados para personas vulnerables: “Son alimentos de riesgo y aunque los germines en tu casa, los microorganismos pueden permanecer”.

Consultada sobre otros alimentos críticos, Degrossi recordó el síndrome urémico hemolítico: “Es un problema en nuestro país, donde hay muchos más casos que en otras partes del mundo. No es solo la carne picada, ya se demostró que puede ser por vegetales, por los germinados”.

Frente a dudas sobre la manipulación de huevos, subrayó: “El huevo siempre va a la heladera. Si lo vas a consumir en preparaciones con crudo, mejor que esté adentro de la heladera”. Y concluyó: “Si hay gente que va a viajar, mejor que coma cosas cocidas y tome agua embotellada”.

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