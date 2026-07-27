Sospechas en Bolivia: faltan 22 kilos de un cargamento de oro decomisado camino a Dubái

Bolivia investiga exportación ilegal de 189 kilos de oro en maletas de un joven de 22 años

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El decomiso de 189 kilos de oro que iban a ser exportados de manera ilegal en Bolivia ha puesto en la mira a las autoridades encargadas de la investigación por la supuesta desaparición de 22 kilos del metal confiscado.

La semana pasada, en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, se encontraron cuatro maletas con 77 lingotes de oro, valuados en casi 25 millones de dólares, que iban como parte del equipaje de un vuelo chárter con destino a Dubái.

Según el reporte oficial, tras evidenciarse irregularidades en la documentación del registro de exportación, la Policía decomisó 189 kilos de oro. Sin embargo, medios de prensa locales difundieron fotografías que muestran que el pesaje inicial sumaba 211 kilos. La diferencia entre el peso del cargamento y lo reportado oficialmente es de 22 kilos y tendría un valor de cerca de tres millones de dólares.

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El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, admitió que “efectivamente se ha reportado que serían algunos kilos encima” y anunció que se investigaría el caso con “documentación verificable”. En ese sentido, Oviedo pidió un informe cronológico de los hechos, actas de requisa, registros de secuestro, los argumentos para la liberación de cinco involucrados de los seis involucrados y sobre la cantidad real de oro decomisado por la Policía.

El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, durante una conferencia de prensa. (Reuters)

Sin embargo, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Jhonny Coca, descartó irregularidades y afirmó que el peso difundido por medios locales incluye las maletas y los materiales utilizados para embalar los lingotes. “De manera malintencionada muchas personas y algunos canales digitales han subido unas imágenes con el pesaje, pero es el pesaje que se realiza al momento de secuestrar las maletas más los envases, vale decir las maletas”, afirmó.

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No es la primera vez que se denuncia irregularidades y pérdida de pruebas durante una investigación policial en Bolivia. En los últimos nueve meses hubo al menos tres denuncias públicas: las 32 maletas que habría ingresado de Miami una exdiputada usando ilegalmente un pasaporte diplomático, los relojes y otros artículos personales del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y los 22 kilos de oro del caso reciente.

“Todo se pierde, ministro Oviedo, todo se pierde”, afirmó en conferencia de prensa el senador de la alianza Libre José Manuel Ormachea. “Se pierden las maletas, se pierden los relojes de Marset, se pierde el oro. Siempre se pierde algo en el proceso de investigación de estos hechos”, denunció el legislador de oposición y cuestionó: “¿cómo es posible que todo el tiempo, algún un elemento importante de la investigación se pierda? Es ridículo”.

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Bolivia investiga exportación ilegal de 189 kilos de oro en maletas de un joven de 22 años

Ormachea pidió una mayor coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno para el resguardo de los bienes incautados que hacen parte de las investigaciones.

En esa línea, la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia, escribió en redes sociales que “por seguridad el oro debería ser puesto en custodia del Banco Central de Bolivia para que no desaparezca en el camino”.

Mientras se desarrolla la investigación, el diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, criticó el accionar de la Policía, la Aduana Nacional y el Servicio Nacional de Registro de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y anunció acciones penales por lo que considera “la punta del ovillo que destapará una red de corrupción gigantesca” en el país.

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Este caso ha derivado en la aprehensión de Adrián L.R., de 22 años, el joven transportaba las maletas y a quien se investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, venta ilegal de recursos minerales y contrabando.