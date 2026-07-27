República Dominicana
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El pasaporte dominicano se sitúa en el puesto 63 de la lista Henley 2026, ¿A cuántos destinos se puede viajar sin visa?

El documento de República Dominicana permanece sin entrada libre al espacio Schengen, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, y mantiene una amplia brecha frente a Chile, Brasil, Argentina y México en la región

El nuevo documento suma un beneficio pensado para emergencias fuera del país. También llega con estándares internacionales y blindajes contra la falsificación. El anuncio se hizo en Dominicanos en el Capitolio (Foto cortesía Presidencia de la República)
El nuevo documento suma un beneficio pensado para emergencias fuera del país. También llega con estándares internacionales y blindajes contra la falsificación. El anuncio se hizo en Dominicanos en el Capitolio (Foto cortesía Presidencia de la República)
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El pasaporte dominicano termina 2026 en el puesto 63 del índice Henley, con acceso sin visa o con visa a la llegada a 72 destinos, y sin entrada libre al espacio Schengen, a Estados Unidos, Canadá ni al Reino Unido. La nueva libreta electrónica todavía no cerró esa brecha.

La distancia con los líderes regionales es amplia. Chile encabeza América Latina en el puesto 13 mundial con 175 destinos accesibles, según el Henley Passport Index 2026. Brasil y Argentina comparten el puesto 16 con 169 destinos, mientras México ocupa el 21 con 157 y Uruguay el 22 con 156.

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En el Caribe y Centroamérica, Jamaica figura en el puesto 56 con 86 destinos accesibles, 14 más que el pasaporte dominicano. Costa Rica y Panamá, los líderes centroamericanos, comparten el puesto 26 con 148 destinos, más del doble de lo que permite el documento de República Dominicana.

La posición del pasaporte dominicano en el mapa regional

El pasaporte dominicano ocupa el puesto 65 en el Global Passport Power Rank de Passport Index, con un Mobility Score de 83, y el 63 en el Henley Passport Index con acceso a 72 destinos sin visa previa o con visa a la llegada.

Ambos índices coinciden en que el documento queda por encima de Cuba (puesto 77, 58 destinos) y Haití (puesto 85, 50 destinos), pero por debajo de los demás países de América Latina y el Caribe con presencia en los rankings.

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Maletas de viaje apiladas con pasaportes dominicanos, de Estados Unidos, España, Chile, Canadá e Italia, un globo terráqueo y etiquetas.
Varias maletas de viaje de diferentes colores y pasaportes dominicanos junto a los de Estados Unidos, España y otros países, ilustran la movilidad internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bolivia y Suriname superan al pasaporte dominicano con 78 destinos accesibles cada uno, según Henley. Ecuador, con 94 destinos, y Guyana, con 88, también lo aventajan, aunque los cuatro países se ubican en la franja baja del ranking regional.

La tendencia reciente agrava el panorama. El Mobility Score del pasaporte dominicano bajó de 86 en 2023 a 83 en 2026, una caída de tres puntos en tres años, en contraste con las mejoras registradas por otros países de la región.

El ranking mundial lo lidera Singapur en el primer lugar, seguido por Japón, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos en el segundo. El Henly Passport Index mide el poder de los pasaportes según la cantidad de países a los que se puede viajar sin visa

El nuevo pasaporte electrónico y el obstáculo Schengen

En enero de 2026, República Dominicana lanzó oficialmente su nuevo pasaporte electrónico. El presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje recibieron las primeras libretas. La captura de datos biométricos para ciudadanos comenzó el 19 de febrero en la nueva sede de la Dirección General de Pasaportes.

El documento incluye una hoja de policarbonato multicapa con grabado láser, un chip encriptado con tres niveles de seguridad y más de 130 medidas de protección. Además, está conectado al Sistema Global de Validación de Pasaportes de la Organización de Aviación Civil Internacional, lo que permite a otros países confirmar su autenticidad en tiempo real.

La Dirección General de Pasaportes realizó una visita para impartir una capacitación sobre el pasaporte electrónico en el Consulado de EE. UU. (Cortesía: General de Pasaportes)
La Dirección General de Pasaportes realizó una visita para impartir una capacitación sobre el pasaporte electrónico en el Consulado de EE. UU. (Cortesía: General de Pasaportes)

El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, dijo sobre el alcance del cambio: “Le dices a esa frontera donde llegas: mira, ese pasaporte es confiable”. También aclaró que la eliminación de visados depende de una segunda etapa: “Una vez logramos esa confianza, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe hacer todos los acuerdos con los diferentes países”.

El fraude documental, el obstáculo que persiste

El canciller Roberto Álvarez identificó en junio de 2026 el principal escollo para acceder al espacio Schengen sin visa: la tasa de documentos fraudulentos detectados en procesos migratorios y consulares supera el umbral del 10 % que exigen las autoridades europeas.

“Tenemos la confianza de que tarde o temprano vamos a lograr el acceso al espacio Schengen sin necesidad de visado para los dominicanos”, declaró Álvarez en el programa Gepiano Podcast. La afirmación reconoce que el proceso está en marcha, pero también que el país aún no cumple los requisitos técnicos exigidos por la Unión Europea.

El pasaporte electrónico fue presentado como una condición indispensable para iniciar esa evaluación. Pero las autoridades europeas también ponderan la seguridad documental, la gestión migratoria y los sistemas de verificación de identidad, factores que van más allá del diseño de la libreta.

Lo que separa a República Dominicana de sus vecinos más móviles

Países con menor peso económico o menor tamaño poblacional que República Dominicana tienen pasaportes con mayor movilidad. Paraguay (puesto 29, 145 destinos), Perú (puesto 31, 142 destinos) y Colombia (puesto 37, 130 destinos) superan al documento dominicano en el Henley Passport Index 2026.

Dentro del Caribe, el pasaporte dominicano también queda rezagado. Jamaica, con una población menor, lo supera en 14 destinos accesibles.

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