Esta noche se entregan los Premios Pinti: el teatro argentino estrena sus propios galardones

Esta noche, cuando las luces del Teatro Colón vuelvan a encenderse para una gala que promete convertirse en una fecha de referencia para la escena nacional, el teatro argentino escribirá una nueva página de su historia. En el escenario del coliseo más emblemático del país se celebrará la primera edición de los Premios Pinti, una distinción creada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) con el objetivo de reconocer la excelencia artística y productiva del teatro comercial argentino. La ceremonia reunirá a las figuras más importantes del espectáculo en una noche que buscará rendir homenaje tanto a quienes brillan bajo los reflectores como a quienes trabajan detrás de escena para que cada función cobre vida.
La noche estará comandada por Agustín Aristarán, más conocido como Soy Rada, quien será el maestro de ceremonias. Mientras tanto, Sofía Kotler y Florencia Ferrero tendrán a su cargo la cobertura desde la alfombra roja -con transmisión de El Trece- por donde desfilarán actores, actrices, productores, directores, dramaturgos y equipos creativos que durante el último año dieron vida a algunos de los espectáculos más convocantes de la cartelera porteña.
PUBLICIDAD
A diferencia de otras premiaciones tradicionales, buscarán reconocer todas las dimensiones que hacen posible un espectáculo teatral. En total se entregarán distinciones en 19 categorías que abarcan tanto el trabajo artístico como el creativo y el productivo, poniendo en valor el enorme engranaje humano que existe detrás de cada obra. La intención de AADET es consolidar una celebración que destaque la calidad, el talento y el compromiso de quienes sostienen una de las industrias culturales más importantes del país.
En esta primera edición convivirán cuatro modalidades diferentes de reconocimiento. Por un lado estarán las categorías competitivas, cuyos nominados y ganadores fueron definidos por un jurado independiente especialmente convocado para la ocasión. También se entregarán los Premios Trayectoria, reservados para personalidades cuya carrera dejó una huella imborrable en la escena nacional; se distinguirán los Espectáculos del Año, elegidos en función de la convocatoria de público alcanzada durante la temporada; y finalmente se conocerá el Premio Favorito del Público, decidido mediante una votación abierta que permitirá que los espectadores también tengan voz en esta gran celebración del teatro.
PUBLICIDAD
La aspiración de los organizadores es que esta primera ceremonia marque el inicio de una tradición anual. Para garantizar la transparencia y el prestigio de la elección, AADET convocó a un jurado integrado por 25 personalidades de reconocida trayectoria y prestigio dentro del ámbito cultural argentino. Entre ellos se encuentran Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Cynthia Edul, Enrique Avogadro, Federico Irazábal, Fernando Bravo, Gabriela Radice, Hugo Paredero, Jorge Dubatti, Lucía Chiola Iannone, Marcela Coronel, Marcela Godoy, Marcelo Allasino, Marcelo Stiletano, Mercedes Méndez, Mey Scápola, Natalia Laube, Pablo Scholz, Pablo Sirvén, Pamela López, Paula Sabatés, Sandra Commisso, Silvina Lamazares, Tatiana Schapiro y Teresa Donato, quienes tuvieron la responsabilidad de evaluar las producciones que formaron parte de la temporada.
Entre los momentos más esperados de la velada estará el reconocimiento a tres referentes indiscutidos del teatro nacional. Moria Casán será distinguida con el Premio Trayectoria por su aporte a la actuación teatral femenina, Guillermo Francella recibirá el galardón correspondiente a la actuación teatral masculina y el productor Carlos Rottemberg será homenajeado por una carrera que transformó la producción teatral argentina. Según destacó AADET, se trata de tres nombres cuyas trayectorias contribuyeron de manera decisiva al fortalecimiento y crecimiento del teatro comercial, convirtiéndose en verdaderos pilares de la actividad a lo largo de las últimas décadas.
PUBLICIDAD
El premio lleva el nombre de Enrique Pinti, una de las personalidades más influyentes e irrepetibles de la cultura argentina. Actor, dramaturgo, director y uno de los grandes observadores de la realidad nacional, Pinti construyó una carrera atravesada por el humor inteligente, la crítica política, los monólogos que marcaron generaciones y una inagotable pasión por el escenario. Su legado artístico, caracterizado por la excelencia, la creatividad y el pensamiento crítico, representa precisamente los valores que esta nueva distinción pretende poner en primer plano.
La gala de esta noche no solo repartirá estatuillas. También buscará inaugurar una nueva tradición para el teatro argentino, una celebración destinada a reconocer el talento, la creatividad, el esfuerzo colectivo y la excelencia de una industria que convierte cada función en un encuentro irrepetible entre artistas y público. En el majestuoso escenario del Teatro Colón, donde tantas páginas memorables de la cultura nacional fueron escritas, comenzará una historia que aspira a repetirse cada temporada y a convertirse en uno de los grandes acontecimientos del calendario artístico argentino.
PUBLICIDAD
Todos los nominados, rubro por rubro
Comedia
- Berlín, Berlín.
- La función que sale mal.
- Medida por medida (la culpa es tuya).
- Parlamento.
- Una Navidad de Mierda.
Drama o comedia dramática
- El Brote.
- Habitación Macbeth.
- Imprenteros.
- Las Hijas.
- Lo que el Río Hace.
Musical
- Annie.
- Charlie y la Fábrica de Chocolate.
- Cuando Frank conoció a Carlitos.
- Hairspray.
- The Opera, Locos.
Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo
- Chanta.
- El equilibrista.
- Feliz día sutottos.
- Suavecita.
- Un poyo rojo.
Obra de autoría nacional
- Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi.
- El brote de Emiliano Dionisi.
- La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco.
- Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull.
- Pundonor de Andrea Garrote.
Actriz de comedia
- Carla Peterson - Sottovoce.
- Fernanda Metilli - Berlín Berlín.
- Lorena Vega - Sottovoce.
- Pilar Gamboa - Parlamento.
- Verónica Llinás - Una navidad de mierda.
Actor de comedia
- Adrián Suar - Sottovoce.
- Diego Reinhold - La función que sale mal.
- Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín.
- Luis Brandoni - Quién es Quién.
- Maxi de la Cruz - Berlín Berlín .
Actriz de drama o comedia dramática
- Andrea Garrote - Pundonor.
- Julieta Zylberberg - Prima Facie.
- Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria.
- Pilar Gamboa - Las Hijas.
- Valeria Lois - La vida extraordinaria.
Actor de drama o comedia dramática
- Carlos Portaluppi - Druk.
- Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche.
- Luis Machín - La última sesión de Freud.
- Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth.
- Roberto Peloni - El brote
Actriz en musical
- Alejandra Perlusky – Billy Elliot
- Alejandra Radano – Company
- Belén Bilbao – Hairspray
- Julieta Nair Calvo – Annie
- Lizy Tagliani – Annie
Actor en musical
- Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Fer Dente – Company
- Lucas Gerson – Cuando Frank conoció a Carlitos
- Oscar Lajad – Cuando Frank conoció a Carlitos
- Sebastián Almada – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Actriz de reparto
- Dolores Ocampo – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín
- Mónica Raiola – Lo que el río hace
- Paula Kohan – Cuestión de género
- Vane Butera – Company
Actor de reparto
- David Masajnik – Rocky
- Ian Ferreira – Hairspray
- Juan Isola – El Jefe del Jefe
- Marcelo Savignone – Berlín Berlín
- Mariano Saborido – Lo que el río hace
Dirección
- Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Emiliano Dionisi – El brote
- Fer Dente – Hairspray
- María Marull y Paula Marull – Lo que el río hace
- Natalia Del Castillo – Cuando Frank conoció a Carlitos
Coreografía
- Analía González – Annie
- Analía González – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Gustavo Wons – Billy Elliot
- Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón – Un poyo rojo
- Vanesa García Millán – Hairspray
Diseño de escenografía y/o audiovisual
- Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín
- José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín
- Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche
- Tato Fernández – Rocky
Diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje
- Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray
- Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray
- Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento
- Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Diseño de iluminación, sonido y/o música original
- Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- David Seldes (Iluminación) – Hairspray
- Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot
- Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche
- Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky
Producción
- Club Media y Olga – Hairspray
- Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel – Desde el jardín
- MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Preludio y RGB Entertainment – Annie
- Preludio y RGB Entertainment – Rocky
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD