Esta noche se entregan los Premios Pinti: el teatro argentino estrena sus propios galardones

Agustin Rada será el maestro de ceremonias de la noche (Jose Tetty)

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Esta noche, cuando las luces del Teatro Colón vuelvan a encenderse para una gala que promete convertirse en una fecha de referencia para la escena nacional, el teatro argentino escribirá una nueva página de su historia. En el escenario del coliseo más emblemático del país se celebrará la primera edición de los Premios Pinti, una distinción creada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) con el objetivo de reconocer la excelencia artística y productiva del teatro comercial argentino. La ceremonia reunirá a las figuras más importantes del espectáculo en una noche que buscará rendir homenaje tanto a quienes brillan bajo los reflectores como a quienes trabajan detrás de escena para que cada función cobre vida.

La noche estará comandada por Agustín Aristarán, más conocido como Soy Rada, quien será el maestro de ceremonias. Mientras tanto, Sofía Kotler y Florencia Ferrero tendrán a su cargo la cobertura desde la alfombra roja -con transmisión de El Trece- por donde desfilarán actores, actrices, productores, directores, dramaturgos y equipos creativos que durante el último año dieron vida a algunos de los espectáculos más convocantes de la cartelera porteña.

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A diferencia de otras premiaciones tradicionales, buscarán reconocer todas las dimensiones que hacen posible un espectáculo teatral. En total se entregarán distinciones en 19 categorías que abarcan tanto el trabajo artístico como el creativo y el productivo, poniendo en valor el enorme engranaje humano que existe detrás de cada obra. La intención de AADET es consolidar una celebración que destaque la calidad, el talento y el compromiso de quienes sostienen una de las industrias culturales más importantes del país.

El teatro Colón será el escenario de la gala de esta noche (Jaime Olivos)

En esta primera edición convivirán cuatro modalidades diferentes de reconocimiento. Por un lado estarán las categorías competitivas, cuyos nominados y ganadores fueron definidos por un jurado independiente especialmente convocado para la ocasión. También se entregarán los Premios Trayectoria, reservados para personalidades cuya carrera dejó una huella imborrable en la escena nacional; se distinguirán los Espectáculos del Año, elegidos en función de la convocatoria de público alcanzada durante la temporada; y finalmente se conocerá el Premio Favorito del Público, decidido mediante una votación abierta que permitirá que los espectadores también tengan voz en esta gran celebración del teatro.

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La aspiración de los organizadores es que esta primera ceremonia marque el inicio de una tradición anual. Para garantizar la transparencia y el prestigio de la elección, AADET convocó a un jurado integrado por 25 personalidades de reconocida trayectoria y prestigio dentro del ámbito cultural argentino. Entre ellos se encuentran Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Cynthia Edul, Enrique Avogadro, Federico Irazábal, Fernando Bravo, Gabriela Radice, Hugo Paredero, Jorge Dubatti, Lucía Chiola Iannone, Marcela Coronel, Marcela Godoy, Marcelo Allasino, Marcelo Stiletano, Mercedes Méndez, Mey Scápola, Natalia Laube, Pablo Scholz, Pablo Sirvén, Pamela López, Paula Sabatés, Sandra Commisso, Silvina Lamazares, Tatiana Schapiro y Teresa Donato, quienes tuvieron la responsabilidad de evaluar las producciones que formaron parte de la temporada.

Entre los momentos más esperados de la velada estará el reconocimiento a tres referentes indiscutidos del teatro nacional. Moria Casán será distinguida con el Premio Trayectoria por su aporte a la actuación teatral femenina, Guillermo Francella recibirá el galardón correspondiente a la actuación teatral masculina y el productor Carlos Rottemberg será homenajeado por una carrera que transformó la producción teatral argentina. Según destacó AADET, se trata de tres nombres cuyas trayectorias contribuyeron de manera decisiva al fortalecimiento y crecimiento del teatro comercial, convirtiéndose en verdaderos pilares de la actividad a lo largo de las últimas décadas.

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Carlos Rottemberg es uno de los empresarios teatrakes más importantes del país (Jose Tetty)

El premio lleva el nombre de Enrique Pinti, una de las personalidades más influyentes e irrepetibles de la cultura argentina. Actor, dramaturgo, director y uno de los grandes observadores de la realidad nacional, Pinti construyó una carrera atravesada por el humor inteligente, la crítica política, los monólogos que marcaron generaciones y una inagotable pasión por el escenario. Su legado artístico, caracterizado por la excelencia, la creatividad y el pensamiento crítico, representa precisamente los valores que esta nueva distinción pretende poner en primer plano.

La gala de esta noche no solo repartirá estatuillas. También buscará inaugurar una nueva tradición para el teatro argentino, una celebración destinada a reconocer el talento, la creatividad, el esfuerzo colectivo y la excelencia de una industria que convierte cada función en un encuentro irrepetible entre artistas y público. En el majestuoso escenario del Teatro Colón, donde tantas páginas memorables de la cultura nacional fueron escritas, comenzará una historia que aspira a repetirse cada temporada y a convertirse en uno de los grandes acontecimientos del calendario artístico argentino.

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Todos los nominados, rubro por rubro

Comedia

Berlín, Berlín.

La función que sale mal.

Medida por medida (la culpa es tuya).

Parlamento.

Una Navidad de Mierda.

La función que sale mal es uno de los éxitos de calle Corrientes

Drama o comedia dramática

El Brote.

Habitación Macbeth.

Imprenteros.

Las Hijas.

Lo que el Río Hace.

Musical

Annie.

Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Cuando Frank conoció a Carlitos.

Hairspray.

The Opera, Locos.

“Hairspray”, uno de los grandes sucesos de la actualidad

Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

Chanta.

El equilibrista.

Feliz día sutottos.

Suavecita.

Un poyo rojo.

Obra de autoría nacional

Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi.

El brote de Emiliano Dionisi.

La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco.

Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull.

Pundonor de Andrea Garrote.

Actriz de comedia

Carla Peterson - Sottovoce.

Fernanda Metilli - Berlín Berlín.

Lorena Vega - Sottovoce.

Pilar Gamboa - Parlamento.

Verónica Llinás - Una navidad de mierda.

Lorena Vega

Actor de comedia

Adrián Suar - Sottovoce.

Diego Reinhold - La función que sale mal.

Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín.

Luis Brandoni - Quién es Quién.

Maxi de la Cruz - Berlín Berlín .

Actriz de drama o comedia dramática

Andrea Garrote - Pundonor.

Julieta Zylberberg - Prima Facie.

Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria.

Pilar Gamboa - Las Hijas.

Valeria Lois - La vida extraordinaria.

Actor de drama o comedia dramática

Carlos Portaluppi - Druk.

Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche.

Luis Machín - La última sesión de Freud.

Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth.

Roberto Peloni - El brote

Carlos Portaluppi

Actriz en musical

Alejandra Perlusky – Billy Elliot

Alejandra Radano – Company

Belén Bilbao – Hairspray

Julieta Nair Calvo – Annie

Lizy Tagliani – Annie

Actor en musical

Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Fer Dente – Company

Lucas Gerson – Cuando Frank conoció a Carlitos

Oscar Lajad – Cuando Frank conoció a Carlitos

Sebastián Almada – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Actriz de reparto

Dolores Ocampo – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín

Mónica Raiola – Lo que el río hace

Paula Kohan – Cuestión de género

Vane Butera – Company

Actor de reparto

David Masajnik – Rocky

Ian Ferreira – Hairspray

Juan Isola – El Jefe del Jefe

Marcelo Savignone – Berlín Berlín

Mariano Saborido – Lo que el río hace

Dirección

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Emiliano Dionisi – El brote

Fer Dente – Hairspray

María Marull y Paula Marull – Lo que el río hace

Natalia Del Castillo – Cuando Frank conoció a Carlitos

Coreografía

Analía González – Annie

Analía González – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Gustavo Wons – Billy Elliot

Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón – Un poyo rojo

Vanesa García Millán – Hairspray

Diseño de escenografía y/o audiovisual

Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín

José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín

Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche

Tato Fernández – Rocky

Charlie y la fábrica de chocolate

Diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje

Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray

Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray

Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento

Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Diseño de iluminación, sonido y/o música original

Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

David Seldes (Iluminación) – Hairspray

Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot

Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky

Producción

Club Media y Olga – Hairspray

Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel – Desde el jardín

MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Preludio y RGB Entertainment – Annie

Preludio y RGB Entertainment – Rocky