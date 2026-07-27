Sociedad
GoogleAgregar Infobae en Google

Cuándo es el feriado de agosto y cómo quedará el único fin de semana largo del mes

El calendario oficial ya tiene marcada una de las fechas más esperadas del segundo semestre. Qué establece la normativa y cómo impactará en la organización del descanso

El feriado del 17 de agosto cae lunes y hay fin de semana largo
El feriado del 17 de agosto cae lunes y hay fin de semana largo
Guardar

Mientras miles de argentinos comienzan a planificar los próximos meses tras las vacaciones de invierno, el calendario oficial de feriados ya tiene una fecha marcada en agosto. El Gobierno nacional confirmó que el lunes 17 de agosto será feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, lo que dará lugar al único fin de semana largo del mes.

De esta manera, quienes no deban trabajar podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto inclusive. La fecha aparece como una de las más esperadas del segundo semestre, especialmente para quienes buscan organizar una escapada turística, visitar familiares o simplemente tomarse un respiro de la rutina.

PUBLICIDAD

Por qué es feriado el 17 de agosto

La jornada recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, considerado una de las figuras más importantes de la historia argentina y uno de los principales protagonistas de la independencia de Argentina, Chile y Perú.

El denominado Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín integra el listado de feriados nacionales trasladables. Sin embargo, en 2026 no será necesario modificar la fecha porque el 17 de agosto coincide exactamente con un lunes, permitiendo conformar de manera natural un fin de semana largo.

PUBLICIDAD

Cómo quedará el fin de semana largo de agosto

El período de descanso abarcará:

  • Sábado 15 de agosto.
  • Domingo 16 de agosto.
  • Lunes 17 de agosto (feriado nacional).

Al tratarse del único fin de semana largo de agosto, se espera un importante movimiento turístico en distintos destinos del país, especialmente en ciudades cercanas a los grandes centros urbanos.

Qué pasa si se trabaja durante el feriado

La legislación laboral argentina establece condiciones especiales para quienes deban prestar servicios durante los feriados nacionales.

Según la Ley de Contrato de Trabajo, los empleados que trabajen el lunes 17 de agosto deberán percibir una remuneración equivalente al doble de una jornada habitual, salvo las excepciones previstas por convenios colectivos o normativas específicas.

Por ese motivo, las empresas y organismos que mantengan actividades durante esa fecha deberán aplicar el régimen correspondiente para el pago de los trabajadores alcanzados.

El mes agosto tiene un solo feriado: el del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
El mes agosto tiene un solo feriado: el del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Qué significa que sea un feriado trasladable

En Argentina, los feriados nacionales se clasifican en inamovibles y trasladables. Estos últimos pueden modificarse de fecha para favorecer la actividad turística y promover la generación de fines de semana largos.

La Ley 27.399 regula este mecanismo y establece las condiciones para los eventuales traslados. Sin embargo, cuando la fecha conmemorativa coincide con un lunes o un viernes, como ocurrirá este año con el 17 de agosto, no resulta necesario realizar cambios.

Los feriados que quedan en 2026

Después del descanso de agosto, el calendario nacional aún contempla varias fechas para lo que resta del año:

Feriados trasladables

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados inamovibles

  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriado con fines turísticos

  • Lunes 7 de diciembre.

Precisamente, la combinación entre el feriado turístico del 7 de diciembre y el Día de la Inmaculada Concepción del 8 de diciembre permitirá conformar otro fin de semana largo de cuatro días, uno de los más extensos del año.

Temas Relacionados

feriados 2026feriado del 17 de agostoPaso a la Inmortalidad del General José de San Martínúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El nutricionista de la Selección declaró en el juicio por Maradona y recordó la tarde que Diego le gritó a Luque

Luciano Spena, que no había podido testificar antes porque estaba en el Mundial, prestó declaración este lunes y explicó a los jueces por qué nunca pudo atender al Diez

El nutricionista de la Selección declaró en el juicio por Maradona y recordó la tarde que Diego le gritó a Luque

Qué pasa con los embriones congelados que no se usan: el vacío legal que enfrenta a miles de familias en la Argentina

La falta de una ley que regule el destino de los embriones criopreservados obliga a miles de familias a decidir entre conservarlos, donarlos, destinarlos a investigación o descartarlos

Qué pasa con los embriones congelados que no se usan: el vacío legal que enfrenta a miles de familias en la Argentina

Interrupción total en la Línea B de subte por un incidente en la estación Malabia

El hecho sucedió durante esta mañana y desde Emova confirmaron que el servicio se encuentra momentáneamente fuera de servicio

Interrupción total en la Línea B de subte por un incidente en la estación Malabia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara el nutricionista de la selección argentina

Se trata de Luciano Spena, que visitó a Diego una semana antes del fallecimiento. Había sido citado antes pero no pudo testificar porque estaba en el mundial

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara el nutricionista de la selección argentina

Mecánico y padre de dos nenas: quién era el hombre que murió tras volcar con un jeep en las playas de Necochea

Apasionado por los vehículos 4x4, el necochense de 35 años murió este sábado tras protagonizar un fatal accidente en la costa de la ciudad balnearia

Mecánico y padre de dos nenas: quién era el hombre que murió tras volcar con un jeep en las playas de Necochea

DEPORTES

Un futbolista que integró la prelista de Scaloni para el Mundial está cerca de firmar con un club grande de Europa

Un futbolista que integró la prelista de Scaloni para el Mundial está cerca de firmar con un club grande de Europa

Juanfer Quintero habló por primera vez tras su salida de River Plate: del “hay que tomar decisiones” al “amor eterno”

Lorius Karius reveló que tocó fondo tras sus errores en la final de la Champions League con Liverpool: “Me sentía vacío”

El fuerte mensaje del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras el Mundial: “Mientras ustedes dividen, nosotros unimos”

El tenis argentino se consolida entre las potencias: solo Estados Unidos y Francia cuentan con más representantes en el Top 100

TELESHOW

Esta noche se entregan los Premios Pinti: el teatro argentino estrena sus propios galardones

Esta noche se entregan los Premios Pinti: el teatro argentino estrena sus propios galardones

Punto por punto, todos los detalles del fallo de la Justicia italiana contra el reclamo de Wanda Nara a Mauro Icardi

La Joaqui y Luck Ra en crisis: así empezó su romántica historia de amor

Abel Pintos brindó un show gratuito en Chaco y brilló en una noche histórica ante más de 250 mil personas

La última foto de Nicolás Cabré junto a su hermano Duilio antes de su fallecimiento

INFOBAE AMÉRICA

Cuál es la enfermedad que convierte los tejidos blandos en hueso y cómo tratarla

Cuál es la enfermedad que convierte los tejidos blandos en hueso y cómo tratarla

Vuelve al debate la magnitud de la violencia sexual en contra de menores de edad en Panamá

El pasaporte dominicano se sitúa en el puesto 63 de la lista Henley 2026, ¿A cuántos destinos se puede viajar sin visa?

Organismo prevé que el petróleo seguirá entre 20% y 25% más caro en 2026 para Centroamérica y el Caribe

Camión de carga sufrió aparatoso accidente mientras transportaba haitianos de forma ilegal en República Dominicana