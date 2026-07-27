Ciencia

Biomarcadores en sangre: el avance que permite detectar antes el riesgo de deterioro cognitivo, según un experto de Harvard

En una entrevista para The Living Room Podcast, un neurólogo explicó cómo las investigaciones más recientes están cambiando las estrategias para preservar la función cerebral mediante evaluaciones personalizadas y el papel de la alimentación

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Primer plano de una mano enguantada sosteniendo un tubo de ensayo con sangre y partículas brillantes. Un cerebro humano translúcido se visualiza desenfocado al fondo.
El análisis de sangre detecta alteraciones metabólicas y nutricionales que abren la puerta a una prevención personalizada de la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la investigación sobre salud cerebral ha dado un giro crucial. La identificación de biomarcadores nutricionales en sangre y su relación directa con el riesgo de deterioro cognitivo y Alzheimer está transformando la manera de abordar la prevención de estas enfermedades.

Según entrevistas recientes realizadas por The Living Room Podcast, la posibilidad de anticipar el desarrollo de patologías cerebrales décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas ya es una realidad científica, y la nutrición ocupa un lugar central en ese proceso.

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Las nuevas herramientas para el análisis de sangre permiten a los especialistas detectar alteraciones metabólicas y nutricionales que podrían anticipar el deterioro cognitivo mucho antes de que se manifieste la pérdida de memoria o de funciones ejecutivas.

Biomarcadores nutricionales: la revolución en la prevención

El neurólogo y científico de la Universidad de Harvard, Gene Bowman, explicó en The Living Room Podcast que el paradigma de la prevención en salud cerebral cambió de manera radical con el desarrollo de marcadores sanguíneos específicos.

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Hombre calvo con camisa estampada gesticula desde un sillón. Hay un micrófono, una planta y un vaso de agua en mesa auxiliar. Estantería con libros al fondo
Gene Bowman afirmó que la patología cerebral puede identificarse antes de la aparición de síntomas mediante marcadores sanguíneos específicos (Captura de video: Youtube/@The.Living.Room.Podcast)

“Ahora que disponemos de herramientas para detectar la patología en el cerebro antes de la aparición de los síntomas, hemos comprobado que las alteraciones y las semillas de estas condiciones se establecen décadas antes de que se manifiesten los síntomas”, afirmó durante la conversación con Chris Wharton.

Según el especialista, los estudios más recientes identificaron patrones de nutrientes en sangre capaces de predecir tanto el deterioro cognitivo como el desarrollo de distintos tipos de demencia. “A través de la fenotipificación nutricional en sangre, se definieron combinaciones de nutrientes que permiten anticipar el deterioro de funciones cognitivas o la presencia de patología cerebral”, detalló Bowman.

Un avance fundamental es la creación de índices de riesgo nutricional cerebral, que integran la medición de varios biomarcadores simultáneamente.

Cuatro científicos con batas blancas en un laboratorio observan múltiples pantallas mostrando imágenes de cerebros humanos con biomarcadores, con equipo de escaneo al fondo.
Los biomarcadores nutricionales en sangre permiten anticipar el riesgo de deterioro cognitivo y Alzheimer décadas antes de los primeros síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estudios realizados en cohortes de Francia y Países Bajos, las personas mayores de 50 años que presentaban niveles subóptimos en tres biomarcadores nutricionales combinados registraron un riesgo hasta cinco veces superior de desarrollar demencia con el paso de los años.

Adiós al mito del nutriente único

Bowman remarcó que la ciencia dejó atrás la búsqueda de un único nutriente milagroso para el cerebro. “El cerebro no envejece a través de un solo nutriente, sino por patrones”, sostuvo.

Según el investigador, la idea de que un solo suplemento pueda tener un efecto profundo sobre la salud cerebral debe abordarse con escepticismo. “El efecto protector surge de la combinación de nutrientes y de los hábitos alimentarios, no de la toma aislada de suplementos”, explicó en el podcast.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Según Bowman, la salud cerebral depende de patrones alimentarios saludables y no del consumo de un único nutriente o suplemento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los ensayos clínicos de prevención del Alzheimer, la administración de nutrientes aislados no logró frenar el avance de la patología. Bowman señaló que la sinergia entre diferentes nutrientes y la calidad global de la dieta resultan determinantes.

“Hay que analizar los patrones que circulan en el torrente sanguíneo, porque ahí reside el terreno donde el cerebro absorbe los nutrientes”, indicó.

Pautas prácticas según la edad y la personalización

El especialista destacó que la prevención debe comenzar cuanto antes y adaptarse a cada etapa de la vida. En la década de los 20 años, la prioridad es consolidar el neurodesarrollo con una dieta rica en vegetales de hoja verde, frutos rojos, pescado, semillas y alimentos frescos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las grasas trans y los alimentos ultraprocesados pueden afectar la salud cerebral, mientras que una dieta variada favorece el aporte de nutrientes esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los 50, la recomendación es realizar análisis de sangre para identificar posibles déficits y ajustar la dieta o recurrir a la suplementación si fuese necesario. A los 70, la detección precoz y la intervención personalizada siguen siendo relevantes, aunque existen limitaciones biológicas que pueden dificultar cambios profundos.

El abordaje integral incluye también la actividad física regular, la hidratación adecuada, el control del estrés y el entrenamiento mental. Bowman subrayó que el consumo de grasas trans y alimentos ultraprocesados debe evitarse.

“Las grasas trans pueden atravesar la barrera hematoencefálica, incorporarse a las membranas neuronales y favorecer el daño cerebral”, destacó. Por otro lado, recomendó priorizar alimentos que se descomponen con rapidez y presentan variedad de colores, lo cual indica una mayor densidad de nutrientes.

El futuro de la prevención: análisis y seguimiento personalizados

La posibilidad de realizar un análisis sanguíneo capaz de identificar el perfil nutricional y el riesgo cerebral de cada individuo representa un cambio sustancial.

Dos hombres sentados en sillones de cuero, uno calvo de camisa púrpura y otro de sudadera azul, conversan frente a una estantería llena de libros. Hay micrófonos y vasos de agua
Bowman advirtió que la suplementación debe basarse en evidencia y en análisis personalizados para ajustar, mantener o suspender los nutrientes según cada caso (Captura de video: Youtube/@The.Living.Room.Podcast)

“La aparición de biomarcadores nutricionales y metabólicos en sangre está permitiendo anticipar el riesgo y personalizar la prevención”, aseguró Bowman. Estos análisis permiten ajustar intervenciones específicas y optimizar tanto la dieta como la suplementación cuando se requiere.

El especialista aclaró que la suplementación debe basarse en evidencia y siempre ajustarse a los resultados de los análisis. “No es necesario tomar suplementos de por vida. Una vez alcanzados los niveles terapéuticos, debe evaluarse si mantenerlos, rotar o suspenderlos”, señaló Bowman.

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