La última foto de Nicolás Cabré junto a su hermano Duilio antes de su fallecimiento

Entre los posteos destacados del actor, la imagen de noviembre de 2022 donde aparece junto a Duilio ahora tiene un valor especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fin de semana marcó un antes y un después en la vida de Nicolás Cabré. La noticia del fallecimiento de su hermano Duilio, a los 47 años, sacudió la intimidad del actor y también a su entorno más cercano. Entre el dolor y la conmoción, Cabré decidió abrirse con sus seguidores y compartir públicamente su pesar a través de las redes sociales, donde las imágenes y recuerdos familiares volvieron a cobrar protagonismo. Una de las postales más resonantes fue la última foto que compartió junto a Duilio, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

La imagen en cuestión, que aparece entre los posteos destacados de Nicolás, data del 12 de noviembre de 2022. “Noche de hermanos y amigos”, había escrito entonces el actor, acompañando una postal donde se lo ve sonriente junto a Duilio y un amigo, Guillermo Liniers. Ese registro, que retrataba la complicidad y cercanía de los hermanos, cobró un nuevo significado tras la noticia de la partida de Duilio.

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La despedida pública de Cabré llegó este domingo, cuando eligió sus historias de Instagram para poner en palabras el dolor y el amor por su hermano. “Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, escribió, junto a una foto de ambos sonriendo. De esta manera, el actor confirmó la muerte de quien fuera su único hermano y dejó al descubierto un costado sensible y familiar que pocas veces expone ante la prensa. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el motivo del fallecimiento.

Nicolás Cabré junto a su hermano Duilio y un amigo en común, Guillermo Liniers, en una salida en noviembre 2022

En el mismo mensaje, Nicolás profundizó sobre el vínculo que los unía: “Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”.

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La repercusión de la noticia afectó también el plano laboral del actor. Según pudo saber Teleshow con la producción de Ni Media Palabra, la obra que protagoniza en el Paseo La Plaza junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez, la función del domingo 26 de julio quedó suspendida. La comedia, que ya transita sus últimas semanas en Buenos Aires, tiene prevista su función final en la ciudad para el domingo 2 de agosto, antes de embarcarse en una gira por Uruguay.

El sentido posteo del actor ante la muerte de su hermano (Instagram)

Duilio, quien tenía 47 años, era prácticamente desconocido para el público general. Mantenía sus redes sociales en privado y circulaban muy pocas imágenes de él. La diferencia de edad con Nicolás era mínima, y el propio Cabré había contado en una entrevista con Mirtha Legrand en 2019 que la cercanía entre ambos era total: “Nos llevamos 1 año y 8 meses, hicimos absolutamente todo juntos”. En ese mismo reportaje, el actor reveló que su hermano trabajaba como taxista, un oficio heredado de su padre, Norberto Cabré, fallecido en 2016. “Él es taxista, agarró la posta de mi viejo. Hacía otras cosas y ahora está con el taxi”, relató entonces.

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El parecido físico entre los hermanos fue otro de los pocos detalles que Nicolás se animó a compartir públicamente a lo largo de los años. En una oportunidad, sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía antigua junto a Duilio, que generó una ola de comentarios por el notable parecido entre ambos. “Mi hermano es un clon. Lo que queda de la juventud en una foto. Duilio, hermano, juventud”, había escrito el actor en ese posteo, provocando la reacción y el cariño de sus seguidores.

En 2019, el actor contó en la mesa de Mirtha Legrand sobre su hermano mayor (La Noche de Mirtha - El Trece)

A pesar del perfil bajo que siempre mantuvo respecto a su vida privada, Cabré eligió recordar a su hermano con afecto y gratitud, permitiéndose mostrar su costado más humano y vulnerable. El mensaje, cargado de recuerdos y de amor fraternal, deja en evidencia el profundo vacío que deja la partida de Duilio, pero también el valor de haber compartido una vida de cercanía, complicidad y apoyo incondicional. Hoy, esa historia compartida se transforma en un homenaje silencioso, en el que las palabras y las imágenes de Nicolás Cabré permiten a sus seguidores acompañarlo en este momento de duelo y mantener vivo el legado de quien fue su mayor compañero de ruta.

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