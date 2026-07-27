Avances contra un cáncer en niños de América Latina: científicos muestran que se puede evitar la radioterapia

El linfoma de Hodgkin clásico en niños y adolescentes supera el 95% de curación con los tratamientos actuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El linfoma de Hodgkin clásico es un cáncer que ataca el sistema linfático, la red de tejidos y órganos que defiende al cuerpo de las infecciones.

En niños y adolescentes, las chances de curarse superan el 95% con los tratamientos actuales, que en muchos centros del mundo todavía incluyen radioterapia.

Investigadores médicos de América Latina se preguntaron si esa radiación era realmente necesaria, o si el costo que puede tener décadas después podía evitarse.

Un ensayo clínico de América Latina determinó en qué pacientes con linfoma de Hodgkin clásico la radioterapia puede omitirse (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigadores llevó a cabo un ensayo clínico conocido como LH-GALOP 2017, cuyos resultados publicó en la revista Leukemia & Lymphoma, y demostró que la mayoría de esos pacientes puede tratarse sin radioterapia sin comprometer las chances de curación.

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Trabajan en el Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan de Buenos Aires y el Hospital Pediátrico Alexander Fleming de Mendoza, en Argentina; el Hospital Pereira Rossell - Fundación Pérez Scremini de Montevideo, en Uruguay; y el Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna de Santiago de Chile, en el marco del Grupo de América Latina de Oncología Pediátrica (GALOP).

La mirada en la calidad de vida a largo plazo

Los investigadores advirtieron que la radioterapia puede causar nuevos tumores, problemas cardíacos e infertilidad décadas después en la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien es uno de los pilares del tratamiento y salva vidas, la aplicación de la radioterapia puede aumentar el riesgo de desarrollar nuevos tumores, problemas cardíacos o infertilidad décadas después.

Los investigadores tuvieron en cuenta esos efectos y resaltaron que “en enfermedades altamente curables, particularmente durante las etapas tempranas de la vida, la calidad de vida futura se ha convertido en una necesidad más urgente que la cura misma”.

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Pedro Zubizarreta, médico pediatra, especialista en hematología y oncología infantil y uno de los coautores del trabajo, dijo a Infobae: “El linfoma de Hodgkin tradicionalmente se trató con radioterapia, una terapéutica que fue muy efectiva en los comienzos”.

El Hospital de Pediatría Juan Garrahan de Buenos Aires fue uno de los centros donde se hizo el ensayo clínico/ Maximiliano Luna

“En los adultos, la trascendencia de la radioterapia es menor porque el Hodgkin se da en edad avanzada y los efectos tardíos o no se ven o no tienen mayor relevancia. Pero en la infancia se pueden producir efectos secundarios a largo plazo”, agregó el ex jefe del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital de Pediatría Juan Garrahan de Buenos Aires.

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Trabajos anteriores ya habían sugerido que omitir la radioterapia en quienes alcanzaban la desaparición de la enfermedad detectable con quimioterapia no afectaba la supervivencia a diez años. Pero aún faltaba evidencia con seguimiento planificado desde el inicio en poblaciones de América Latina.

El protocolo que apostó a curar con menos

El protocolo LH-GALOP 2017 ajustó la quimioterapia según el riesgo y la respuesta al tratamiento y reservó la radioterapia para casos seleccionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea central del ensayo fue simple: darle a cada paciente la cantidad justa de quimioterapia según su riesgo y su respuesta al tratamiento, y reservar la radioterapia solo para quienes no lograran eliminar la enfermedad con los medicamentos.

Para eso, los investigadores dividieron a los pacientes en tres grupos —bajo, intermedio y alto riesgo— según el estadio de la enfermedad al momento del diagnóstico.

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El tratamiento combinó dos esquemas de quimioterapia ya conocidos: ABVD —doxorrubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina— y ESHAP —etopósido, metilprednisolona, citarabina y cisplatino—, ambos conjuntos de medicamentos que atacan las células cancerosas.

El ensayo con 109 pacientes de 2 a 18 años logró una remisión completa del 86,2% solo con quimioterapia en el linfoma de Hodgkin clásico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo novedoso no fueron los fármacos sino su combinación en la primera línea de tratamiento para enfermedad avanzada, algo que no había sido reportado antes.

A mitad del tratamiento, los médicos evaluaban cómo respondía cada paciente con un PET-CT —una tomografía que detecta actividad de las células cancerosas en el cuerpo— y ajustaban el plan.

Quienes respondían bien recibían menos ciclos de quimioterapia; quienes respondían con lentitud, más ciclos o combinaciones más intensas. El objetivo central del protocolo fue lograr un alto nivel de remisión completa y duradera con menor riesgo de efectos secundarios tardíos.

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Cinco años de seguimiento

El protocolo LH-GALOP 2017 ajustó la quimioterapia según el riesgo y la respuesta al tratamiento y reservó la radioterapia para casos seleccionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ensayo incluyó a 109 pacientes de entre 2 y 18 años con diagnóstico reciente de linfoma de Hodgkin clásico, reclutados entre octubre de 2017 y noviembre de 2024.

El 51% pertenecía al grupo de alto riesgo (estadios avanzados de la enfermedad) y el 46% presentaba síntomas B: fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso sin causa aparente.

Al final del tratamiento, los médicos volvían a evaluar la respuesta con el PET-CT y la escala de Deauville, una herramienta que puntúa del 1 al 5 cuánta actividad tumoral persiste en el cuerpo.

La supervivencia global a cinco años fue del 100% y solo el 19,3% de los pacientes necesitó radioterapia(Imagen Ilustrativa Infobae)

El 86,2% de los pacientes alcanzó remisión completa, es decir, la desaparición de la enfermedad detectable, solo con quimioterapia. En los pacientes de alto riesgo, esa tasa fue del 89,3%, frente al 64% que había logrado el mismo grupo en un estudio previo con solo ABVD.

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Con casi cinco años de seguimiento, la supervivencia global a cinco años fue del 100%. La supervivencia libre de eventos —que mide cuántos pacientes estuvieron sin recaída ni cambio de tratamiento— fue del 88,5%.

En total, solo el 19,3% de los pacientes recibió radioterapia, cifra que incluye los casos que no respondieron del todo a la quimioterapia, las recaídas y la enfermedad refractaria —aquella que no responde al tratamiento inicial.

Los investigadores señalaron que aún falta más seguimiento para confirmar los efectos tardíos y evaluar si el protocolo puede extenderse a otras regiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis pacientes recayeron (5,8%) tras una mediana de 23 meses desde la remisión; cinco de ellos pertenecían al grupo de alto riesgo. Todos recibieron tratamientos de segunda línea y permanecían libres de enfermedad al momento del análisis.

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De los cinco casos refractarios (4,6%), tres lograron remisión completa con otras opciones de terapias y dos permanecían vivos con enfermedad activa bajo inhibidores de puntos de control inmunológico —fármacos que activan al sistema inmune para atacar al tumor.

Qué falta confirmar

Cada año se diagnostican alrededor de 8.700 casos de linfoma de Hodgkin en niños y adolescentes en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores concluyeron que “nuestros resultados aportan más evidencia de que la radioterapia en buenos respondedores a la quimioterapia de primera línea puede omitirse de forma segura”.

También señalaron que la combinación de ABVD y ESHAP en la primera línea para enfermedad avanzada no había sido reportada hasta ese momento.

La principal limitación del trabajo es el tiempo de seguimiento. Los posibles daños tardíos —nuevos tumores, problemas cardíacos, alteraciones hormonales— pueden tardar más de diez años en aparecer, y el seguimiento mediano de 58 meses no alcanza para descartarlos.

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Sobre los pasos siguientes, el trabajo planteó que el protocolo LH-GALOP 2017, al apoyarse en quimioterapia convencional de bajo costo, imágenes accesibles y radioterapia restringida, podría ser una opción válida para su uso en otras partes del mundo.

El estudio demostró que la radioterapia puede omitirse de forma segura en la mayoría de los niños con linfoma de Hodgkin, aunque el seguimiento de cinco años aún es insuficiente para descartar daños tardíos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también señalaron que la llegada de nuevos fármacos como los inhibidores de puntos de control y el brentuximab vedotín abre posibilidades para reducir aún más el uso de radioterapia en el futuro.

Zubizarreta destacó: “Logramos un efecto de remisión completa con la quimioterapia y sin aplicar radioterapia. Las drogas no son nuevas, pero sí es novedosa la combinación en primera línea. Eso es más novedoso en pediatría e implica que no habría problemas a largo plazo”.

El mundo médico toma nota

Una mano enguantada de laboratorio sostiene un tubo de ensayo con una muestra de sangre para análisis genético, con equipos modernos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados no pasaron inadvertidos entre los especialistas. El doctor David Verón, médico hematólogo del Hospital Austral y coordinador de la Comisión de Linfoma de Hodgkin Pediátrico del Grupo Colaborativo Argentino (GATLA), fue consultado por Infobae y opinó sobre el estudio.

“El linfoma de Hodgkin en niños logra hoy tasas de curación muy altas. Una vez que eso está resuelto, el desafío es reducir el daño que ese tratamiento puede dejar en el cuerpo con el paso de los años”, afirmó.

“La radioterapia sigue siendo una herramienta importante, pero en los últimos 20 años los tratamientos de primera línea han buscado evitarla sin que eso baje las chances de que el paciente quede libre de enfermedad”, precisó.

“El nuevo estudio publicado en la revista Leukemia & Lymphoma se suma, con una estrategia distinta, a experiencias de América del Norte y Europa que lograron curar a la mayoría de los pacientes sin radioterapia. El propio grupo argentino GATLA publicó en 2025 resultados similares a los europeos, con menos pacientes que necesitaron radiación", sostuvo.

Los médicos combinaron dos grupos de medicamentos de quimioterapia para atacar el cáncer y así evitar la radioterapia en la mayoría de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La propuesta del Grupo de América Latina de Oncología Pediátrica (GALOP) incorpora desde el inicio el esquema ESHAP —una combinación de cuatro medicamentos que ataca las células cancerosas y que hasta ahora se usaba principalmente cuando la enfermedad volvía— y logra un beneficio importante en la gran mayoría de los casos”, señaló.

“Una pregunta que queda abierta es si esta estrategia puede complicar el tratamiento de rescate en los pacientes que no responden y necesitan un trasplante de médula ósea, y si el ESHAP puede dificultar la recolección de células madre para ese trasplante”, advirtió.

“Más allá de eso, la publicación de los resultados del ensayo llevado a cabo en Argentina, Chile y Uruguay es motivo de celebración para quienes nos hemos dedicado al estudio de este linfoma”, concluyó.