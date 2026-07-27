Un futbolista que integró la prelista de Scaloni para el Mundial está cerca de firmar con un club grande de Europa

Santiago Castro continuaría su carrera en As Roma (Reuters)

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Santiago Castro, delantero argentino de 21 años, tiene todo acordado para sumarse a la plantilla de la AS Roma y afrontar su primer desafío en la capital italiana, tras una etapa de consolidación en el Bologna FC de la Serie A.

En una de las transferencias más destacadas del mercado europeo, el club romano llegó a un acuerdo con el jugador y su equipo de origen para cerrar la operación, que comprende una cifra total de 35 millones de euros, entre pagos fijos y variables, según informó el periodista especializado Fabrizio Romano. De acuerdo con la información publicada por La Gazzetta Dello Sport, el último paso pendiente era la aprobación final de la familia Friedkin, propietaria de la AS Roma, la cual se concretó tras el amistoso del equipo ante el Cannes.

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El traspaso de Santiago Castro incluye una cláusula que otorga al Bologna FC el 10% de una futura venta del futbolista, lo que refuerza la apuesta a largo plazo por el delantero que surgió en Vélez Sarsfield. El Toto llegó al club italiano a comienzos de 2024 y, tras un periodo de adaptación, se consolidó como centrodelantero titular. Su movilidad, capacidad de asociación y eficacia goleadora le permitieron disputar 105 partidos oficiales, marcar 22 goles y entregar 11 asistencias. Además, tuvo un papel clave en la histórica conquista de la Copa Italia 2025, un título que cortó una sequía de más de cinco décadas para el club, tal como destacó La Gazzetta Dello Sport.

El arribo de Castro a la Roma se produce en un contexto de renovación ofensiva para el equipo dirigido por Gian Piero Gasperini, quien considera al delantero argentino como una pieza ideal para fortalecer el ataque de cara a la próxima temporada. Según la prensa italiana, el futbolista argentino tiene previsto realizar la revisión médica en esta semana y su llegada a la capital está programada para los próximos días, lo que le permitirá incorporarse de inmediato a la pretemporada del equipo en Gales.

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El acuerdo contempla un contrato hasta 2031 con un salario de 2,2 millones de euros por temporada, el doble de lo que percibía en el Bologna.

Santiago Castro esta cerca de firmar con la Roma de Italia (Reuters)

En cuanto al armado del plantel, la llegada de Santi Castro se suma a la presencia de otros futbolistas argentinos en Trigoria, el centro de entrenamiento de la Roma, como Paulo Dybala y Matías Soulé. La preferencia de Castro por la entidad romana quedó evidenciada por la rapidez con la que descartó otras ofertas, incluidas las de la Fiorentina, para priorizar su desembarco en el club de la capital. El entrenador Gasperini planea utilizar al joven argentino tanto como posible suplente del neerlandés Donyell Malen como en una posición más abierta, aprovechando la versatilidad que el argentino mostró en su etapa formativa en Vélez Sarsfield.

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El traspaso de Castro también abrió la puerta a la llegada del delantero ucraniano Artem Dovbyk al Bologna FC. Según el mismo medio, Dovbyk aceptó la propuesta del club tras conversar con el entrenador Domenico Tedesco y se sumará en calidad de cedido con opción de compra, mientras que la Roma cubrirá parte de su salario, que asciende a 3,8 millones de euros.

El rendimiento de Santiago Castro no solo le permitió consolidarse en el fútbol europeo, sino que también lo llevó a integrar la lista de convocados de la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni. Tras su paso por las selecciones juveniles, fue citado a la Mayor y se perfila como una de las principales alternativas para el puesto de centrodelantero en el futuro inmediato del combinado nacional.

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La directiva de la AS Roma, representada por la familia Friedkin, confía en que la incorporación de Castro potenciará las aspiraciones del club, que disputará la próxima edición de la Champions League. Mientras tanto, el director deportivo Giovanni D’Amico continúa en la búsqueda de un extremo internacional de primer nivel, manteniendo el interés en el noruego Antonio Nusa, actualmente en el RB Leipzig.