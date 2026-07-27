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Abel Pintos brindó un show gratuito en Chaco y brilló en una noche histórica ante más de 250 mil personas

Con un repertorio que recorrió todas sus etapas, el reconocido artista puso el broche de oro al evento multitudinario y llenó el predio de música, emoción y ovaciones

El reconocido artista brindó un recital gratuito y puso el broche de oro a diez días de arte y cultura en Resistencia (Gentileza de prensa)

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La Bienal Internacional de Escultura del Chaco quedó marcada para la historia este domingo con un cierre multitudinario que superó todas las expectativas. Abel Pintos fue el encargado de despedir la edición 2026 y lo hizo ante más de 250.000 personas, que colmaron el predio y convirtieron la última noche en una auténtica celebración popular. Durante más de dos horas, el artista recorrió los grandes clásicos de su carrera y presentó sus canciones más recientes, poniendo el broche de oro a un evento que durante nueve días transformó a la provincia en epicentro nacional del arte, la música y la cultura.

Desde las primeras horas de la tarde, miles de familias, turistas y vecinos comenzaron a acercarse al predio para disfrutar de las últimas actividades y asegurarse un lugar en el esperado show del reconocido cantante argentino. La Bienal, que a lo largo de nueve jornadas combinó propuestas para todas las edades, logró consolidarse como uno de los eventos culturales más convocantes y diversos del año en la provincia. El cierre a cargo de Pintos fue el punto culminante, con la multitud acompañando hasta el último momento y despidiendo la edición 2026 entre aplausos, emoción y ovaciones.

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El recital del artista fue un recorrido por distintos momentos de su trayectoria. A lo largo del show, el público coreó cada una de las canciones que lo consagraron, y también pudo escuchar en vivo material de sus discos más recientes. La puesta en escena fue sencilla pero efectiva, con el artista como figura central y la multitud acompañando con entusiasmo en cada tema. El clima de alegría y agradecimiento se mantuvo de principio a fin, convirtiendo la noche en una verdadera fiesta popular.

Abel Pintos
La voz de Abel Pintos marcó el final de una Bienal histórica: más de 250.000 personas celebraron junto a él una noche única de arte y canciones

Con la multitud acompañando hasta el final y el emotivo recital de Pintos como despedida, la Bienal Internacional de Esculturas 2026 bajó el telón de una edición marcada por la masiva participación del público y el protagonismo del arte como punto de encuentro para chaqueños y visitantes de todo el país. El evento, que reunió a expositores y espectadores de diferentes lugares, se despidió con un récord de asistencia y la promesa de seguir creciendo en las próximas ediciones.

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Cabe mencionar que Pintos viene de grandes presencias y homenajes multitudinarios en los últimos meses. A mediados de junio, el artista fue protagonista de otra noche inolvidable en Rosario, donde fue el encargado de cerrar la jornada del Día de la Bandera frente al Monumento Nacional y con el río Paraná como telón de fondo. La expectativa era enorme y la multitud lo recibió con entusiasmo. El recital comenzó con “Sueño dorado” y siguió con un cover de Gustavo Cerati, “Cactus”. Desde ese momento, Pintos buscó conectar con el público rosarino a través de temas como “Espejos”, “Tu voz” y “Hielo al vino”, una canción con guiños al estilo de Juan Luis Guerra.

Abel Pintos en Chaco
El artista interpretó su repertorio en un escenario iluminado con luces moradas frente más de 250 mil personas

El cierre de aquel recital fue con “Ji Ji Ji”, el clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en homenaje al Indio Solari, fallecido el pasado 5 de junio a los 77 años. Antes de comenzar la canción, Abel Pintos expresó: “Dale que el Indio es eterno”, y dio paso a un pogo multitudinario que coronó la noche.

Abel Pintos en Chaco
Una vez más, Pintos encantó a su público con la interpretación de sus mejores temas en vivo

La consagración de Pintos en la Bienal del Chaco y en otros escenarios emblemáticos del país confirma su vigencia y su capacidad de convocatoria. Cada presentación se transforma en un evento multitudinario, donde la música, la emoción y el arte se entrelazan para celebrar la identidad y la cultura argentinas. El cierre en Chaco fue, sin dudas, un nuevo hito en la carrera del artista y en la historia del evento.

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