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Camión de carga sufrió aparatoso accidente mientras transportaba haitianos de forma ilegal en República Dominicana

Treinta personas, entre ellas una menor de edad, fueron detectadas tras el vuelco de un camión en Valverde durante un operativo militar de control migratorio, según reportó el Ejército de República Dominicana

El Ejército de República Dominicana detectó a 29 ciudadanos haitianos indocumentados que intentaban ingresar de forma irregular en Valverde. (Foto cortesía Dirección General de Migración)
El Ejército de República Dominicana detectó a 29 ciudadanos haitianos indocumentados que intentaban ingresar de forma irregular en Valverde. (Foto cortesía Dirección General de Migración)
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Un grupo de 29 ciudadanos haitianos indocumentados fueron detectados cuando intentaron ingresar a República Dominicana de forma irregular. El operativo, realizado por el Ejército de República Dominicana, se llevó a cabo en la provincia de Valverde, donde soldados de la 4ta Brigada de Infantería interceptaron un camión de carga cuando se transportaba sobre la Autopista Duarte, cerca del Cruce de Guayacanes.

Según detalló el Ejército, el conductor identificado como Misael Antonio Zapata López intentó eludir la presencia militar, perdió el control del vehículo y terminó volcando, momento en el que fue detenido. Al revisar el camión, las autoridades encontraron a dos personas en el asiento delantero y a otras 27 en la parte trasera del furgón.

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El grupo estaba conformado por 19 hombres, nueve mujeres y una menor de edad. Tanto los migrantes como el conductor y el camión quedaron bajo custodia militar y fueron trasladados a la sede de la 4ta Brigada de Infantería. Allí, quedaron a disposición del Ministerio Público y de la Dirección General de Migración (DGM), instancia encargada de aplicar los procedimientos legales en estos casos.

Según el reporte oficial del Ejército, esta acción se enmarca en los controles fronterizos y vigilancia permanente contra el tráfico de personas en zonas identificadas como puntos críticos para el ingreso irregular al país.

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Un video muestra el momento en que un grupo de hombres detiene un camión de carga y descubre a 29 personas, incluyendo mujeres y niños, que viajaban hacinadas en la parte trasera en condiciones inhumanas.

La situación migratoria en República Dominicana enfrenta desafíos crecientes por el flujo constante de ciudadanos haitianos que cruzan la frontera sin la documentación requerida.

Las autoridades han reforzado los operativos y la vigilancia en distintas regiones, tanto urbanas como rurales, donde se reporta alta concentración de migrantes.

Las acciones incluyen patrullajes y puntos de control en el Gran Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, La Vega, Espaillat provincias fronterizas, además de operativos en barrios y polos turísticos.

La DGM ha desplegado operativos de control especialmente en horas de la madrugada en al menos ocho distritos incluyendo el Gran Santo Domingo.

Según información oficial, estos operativos se basan en datos de inteligencia y buscan identificar a ciudadanos haitianos sin documentos que trabajan en paradas de transporte y centros de esparcimiento nocturno.

El caso de los 29 haitianos interceptados en Valverde se suma a las múltiples detenciones reportadas por la DGM en lo que va del año. Las cifras oficiales reflejan la magnitud del flujo migratorio y la respuesta institucional que involucra a diferentes fuerzas de seguridad, con el objetivo de mantener la legalidad y el orden en el territorio nacional.

La DGM reportó la detención de 1,290 extranjeros en situación irregular y la deportación de 983 personas con apoyo de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ejército y el CESFRONT. (Foto cortesía Dirección General de Migración)
La DGM reportó la detención de 1,290 extranjeros en situación irregular y la deportación de 983 personas con apoyo de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ejército y el CESFRONT. (Foto cortesía Dirección General de Migración)

Más de mil extranjeros indocumentados

La Dirección General de Migración reportó la detención de 1,290 extranjeros en situación irregular y la deportación de 983 personas. De los detenidos 1,056 fueron interceptados directamente por las unidades operativas de la institución y 234 entregados en colaboración con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Las provincias con mayor número de detenciones fueron Santo Domingo, La Altagracia, Dajabón, Pedernales, San Pedro de Macorís y Elías Piña, que concentraron el 52.48% de las intervenciones llevadas a cabo por los Agentes de Reacción Rápida.

La DGM mantiene operativos regulares en conjunto con el Ejército de República Dominicana y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT). Estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la ley migratoria y el control del ingreso de extranjeros sin la documentación adecuada, tanto en la frontera como en áreas urbanas y turísticas.

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