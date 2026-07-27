Organismo prevé que el petróleo seguirá entre 20% y 25% más caro en 2026 para Centroamérica y el Caribe

La CEPAL prevé más presión económica en 2026 (Imagen ilustrativa Infobae)

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El conflicto entre Estados Unidos e Irán seguirá afectando a las economías de América Central y el Caribe durante 2026. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el encarecimiento de la energía presiona los precios de los alimentos, complica la baja de tasas de interés y limita el crecimiento regional.

Según la CEPAL, el precio promedio del petróleo se mantendrá en 2026 entre 20% y 25% por encima de los niveles de 2025.

El alza impacta en las cuentas públicas, el comercio y los presupuestos familiares en Centroamérica y el Caribe, donde la dependencia de la importación de combustibles es alta.

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El aumento de los costos energéticos también repercute en los precios de los fertilizantes y del transporte internacional, dos factores centrales para el abastecimiento de alimentos y bienes básicos en la región.

La gasolina, el diésel y el combustible de aviación se ubican entre 64% y 74% por encima de los valores previos al conflicto.

La tensión entre Estados Unidos e Irán, con banderas y barriles de petróleo, impulsa el encarecimiento de la energía que afecta las economías de Centroamérica y el Caribe para 2026, según CEPAL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto desigual entre países

El informe de la CEPAL señala que los efectos no se distribuyen de forma uniforme. Trinidad y Tobago puede beneficiarse por su condición de exportador neto de hidrocarburos, pero la mayoría de los países de América Central y el Caribe son importadores netos de energía.

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En ese grupo, el deterioro económico se proyecta en una magnitud conjunta cercana a 0,9 puntos porcentuales del PIB. La presión externa alcanza a economías como las de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Haití y República Dominicana.

En los países caribeños sin producción significativa de hidrocarburos, la pérdida estimada alcanza 0,5% del PIB. Muchas de esas economías dependen del turismo y del comercio internacional.

Fertilizantes y alimentos

La CEPAL indicó que el encarecimiento de los fertilizantes y de la urea, cuyo precio aumentó 82%, amenaza las cosechas y la seguridad alimentaria. La región importa la mayoría de sus fertilizantes y una parte proviene de mercados globales afectados por el conflicto.

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Ese escenario eleva el riesgo de desabastecimiento y de inflación en los precios de los alimentos. También encarece productos básicos y bienes importados esenciales para la vida cotidiana en las islas del Caribe y los países centroamericanos.

Una infografía detalla el aumento del 82% en el precio de la urea y su impacto en la seguridad alimentaria y los bienes esenciales de América Latina y el Caribe, según CEPAL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menor margen para bajar tasas

El endurecimiento de las condiciones internacionales limita la capacidad de respuesta de los bancos centrales de América Central y el Caribe. La incertidumbre financiera y el aumento de las primas de seguro marítimo dificultan la reducción de las tasas de interés.

A la vez, el fortalecimiento del dólar eleva los costos de las importaciones y de la deuda externa denominada en esa divisa. Para muchos países caribeños, que ya enfrentan altos niveles de endeudamiento, el escenario suma presión sobre la estabilidad macroeconómica.

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Las familias de la región ya sienten una pérdida de poder adquisitivo. El encarecimiento de la energía y los fertilizantes aumenta los gastos cotidianos y presiona los presupuestos familiares, con mayor impacto sobre los sectores más vulnerables.

¿Qué se espera para 2026?

América Central y el Caribe generan parte de su electricidad a partir de fuentes renovables, pero la integración de sus economías a los mercados internacionales y la dependencia de las importaciones de energía y alimentos limitan su capacidad de aislarse de las disrupciones globales.

La matriz energética de El Salvador combina generación hidroeléctrica, geotérmica, solar, gas natural y el primer parque eólico local./ (ETESAL)

La región, menos expuesta de forma directa al golfo Pérsico que otras partes del mundo, sigue alcanzada por la volatilidad internacional. Según la CEPAL, el choque generado por el conflicto en Irán continuará incidiendo en los precios, el crédito y la actividad económica durante el resto de 2026.

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