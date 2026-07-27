Juanfer Quintero habló por primera vez tras su salida de River Plate: del “hay que tomar decisiones” al “amor eterno”

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Juan Fernando Quintero participó del partido homenaje a Macnelly Torres en el estadio Atanasio Girardot de Medellín 48 horas después de rescindir su contrato con River Plate. Tras su convulsionada salida del Millonario, el colombiano habló por primera vez frente a los micrófonos y reflejó su “amor eterno” por la entidad argentina. Luego del cierre de su tercer ciclo en Núñez, el volante creativo debe decidir su futuro.

El futbolista de 33 años brindó declaraciones en la culminación del encuentro para agasajar a su compatriota. En sus primeras palabras después de dejar River, el colombiano evitó profundizar en la disputa, pero ratificó que la decisión estuvo atada al contexto que atravesaba dentro del plantel. “Personalmente, estoy muy agradecido por todo. Surgen situaciones que uno, como jugador de fútbol, tiene que tomar decisiones. Así fue”, señaló en diálogo con ESPN.

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Luego, añadió la frase que resumió su vínculo con el club: “El amor y el vínculo va a ser eterno. Todo el mundo lo sabe. Como en la vida, en el fútbol hay que tomar decisiones. Siempre voy a estar a disposición y pendiente de River”. Al ser consultado sobre si “Juanfer Quintero quería seguir en River”, el colombiano evitó la respuesta y afirmó “disfrutemos esto”, en relación al partido homenaje en Medellín.

Juanfer Quintero rescindió su contrato con River de mutuo acuerdo (REUTERS/Agustin Marcarian)

River había oficializado su salida mediante un comunicado en el que informó la rescisión “de común acuerdo” y sostuvo que el talento del colombiano y su “aporte fundamental en el momento más decisivo” quedarán “para siempre en la historia grande” de la institución.

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Antes de la rescisión, Quintero ya había planteado que su continuidad perdía sentido mientras Eduardo Chacho Coudet siguiera al frente del equipo. En esa misma línea, había dicho a ESPN: “Futbolísticamente, pensamos realmente diferente. Tampoco es problema. Hoy es el entrenador de River, tiene su mérito, su respeto y ya está”.

La desvinculación se produjo después de una secuencia de tensión entre el futbolista y el entrenador. Según se informó, el volante había recibido una semana adicional de licencia por motivos personales tras su participación en el Mundial con la selección de Colombia, pero Coudet sostuvo en conferencia de prensa que debía presentarse en una fecha determinada.

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Frente a esa declaración, Quintero respondió con un mensaje directo hacia el técnico: “Si el DT dijo eso, tal vez no tenga conocimiento de mis días de descanso”. También dejó expuesta la raíz futbolística del conflicto: “Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mejor continuidad. En la final jugué 5 minutos. Todo queda expuesto en el campo. Seguramente no soy prioridad para él”.

Juanfer Quintero habría recibido ofertas desde Italia y Brasil para continuar con su carrera (Foto Baires)

El volante cerró así su tercera etapa en la institución. En River ganó cuatro títulos, todos en su primer ciclo, entre ellos la Copa Libertadores 2018 conquistada en la final ante Boca Juniors en Madrid, el momento al que el club aludió en su comunicado cuando habló del episodio “más decisivo” de su historia reciente.

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Su último partido oficial fue el 7 de julio, cuando Suiza eliminó a Colombia en los octavos de final del Mundial 2026. Con la camiseta de River, fueron los cinco minutos en la caída contra Belgrano de Córdoba, algo que marcó el detonante de su relación con el Chacho Coudet. Desde entonces permaneció sin competencia formal, en medio de su situación personal, su licencia y el deterioro de la relación con el cuerpo técnico.

Sobre su futuro, por ahora no hay definición. En el tramo final de las informaciones sobre su salida surgieron rumores que lo vincularon con Cagliari de Italia, mientras el periodista César Luis Merlo indicó que Atlético Mineiro aparece como el principal candidato y que existe interés para incorporarlo sin costo, ya desligado contractualmente de River.

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