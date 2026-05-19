Por qué persisten los mitos sobre incorporar tomate, papa y berenjena en la dieta

La evidencia científica actual no respalda que las verduras y frutas solanáceas, como el tomate y la berenjena, causen inflamación en personas sanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las creencias sobre los efectos de las verduras y frutas solanáceas en la inflamación han circulado durante años, generando dudas entre consumidores y personas con enfermedades autoinmunes. Alimentos como el tomate, la berenjena, el pimiento y la papa han sido señalados en foros y redes sociales como posibles causantes de dolor articular o inflamación crónica. Estas advertencias han ganado visibilidad en comunidades de salud alternativa, pese a la falta de consenso en la comunidad científica.

National Geographic, la revista de divulgación científica, señala que esta percepción se apoya más en tradiciones y rumores que en pruebas científicas sólidas. En sus reportes, la revista detalla que la ciencia moderna no respalda la idea de que las solanáceas provoquen inflamación en la mayoría de los individuos. Cita a expertos que alertan sobre los riesgos de eliminar estos alimentos de la dieta sin una razón médica fundamentada y específica.

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La persistencia de estos mitos ha generado cautela tanto en pacientes como en profesionales de la salud. Sin embargo, como subrayan los especialistas consultados por la publicación, no existe respaldo científico suficiente para recomendar la prohibición generalizada del consumo de estos vegetales y frutas. La visión mayoritaria entre nutricionistas y médicos es que las solanáceas pueden formar parte de una dieta equilibrada para la población en general.

Las creencias sobre el potencial inflamatorio de las solanáceas derivan más de mitos históricos y rumores que de datos científicos comprobados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son las solanáceas y su reputación

El grupo de las solanáceas abarca vegetales y frutas que comparten características botánicas, como la presencia de ciertas sustancias químicas llamadas alcaloides. Entre los miembros más conocidos de esta familia se encuentran el tomate, la berenjena, el pimiento y la papa. La mala reputación de estos alimentos proviene, en parte, de la presencia de esos alcaloides naturales, los cuales, en dosis elevadas, pueden ser tóxicos para el ser humano.

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La suspicacia hacia las solanáceas tiene raíces históricas y culturales. En Europa se extendieron antiguamente advertencias sobre la peligrosidad del tomate y la berenjena, asociándolos erróneamente con plantas venenosas. Esta visión fue reforzada por el hecho de que algunas solanáceas silvestres sí contienen compuestos peligrosos en concentraciones mucho mayores que las variedades cultivadas y consumidas habitualmente.

Los expertos en nutrición recomiendan no eliminar los tomates, pimientos, papas y berenjenas de la dieta sin una razón médica específica (AdobeStock)

Efectos y potencial inflamatorio

Las solanáceas contienen alcaloides como la solanina y la capsaicina, que cumplen funciones defensivas en la planta. National Geographic, citando a expertos como el profesor Nate Wood, director de medicina culinaria en Yale, informa que los niveles de alcaloides en las variedades comestibles son bajos y no representan un riesgo para la mayoría de las personas sanas. Los síntomas de intoxicación solo aparecen tras el consumo de cantidades excepcionales de partes no comestibles o verdes de estas plantas, lo que es extremadamente raro y no responde al consumo habitual.

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Los estudios muestran que el consumo habitual de tomates, papas y berenjenas no produce inflamación ni dolores articulares en personas sanas. Los expertos coinciden en que los alcaloides, en las concentraciones presentes en los alimentos, no tienen efectos adversos probados sobre la inflamación.

Estudios recientes muestran que añadir puré de tomate a una comida alta en grasas reduce los marcadores inflamatorios en hombres sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios y recomendaciones

Los especialistas, como la profesora Joan Salge Blake de la Universidad de Boston, destacan que las solanáceas son fuentes ricas en nutrientes como vitamina C, potasio, fibra y antioxidantes. Además, se subraya la presencia de compuestos con potencial antiinflamatorio, como el licopeno en el tomate y la capsaicina en el pimiento.

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Un estudio reciente publicado en 2025 en Molecular Nutrition & Food Research, la revista científica, encontró que agregar puré de tomate a una comida alta en grasas reduce los marcadores inflamatorios en hombres sanos, en comparación con una comida similar sin puré de tomate. Este hallazgo apoya que, en la mayoría de los casos, las solanáceas pueden integrarse en una dieta saludable y contribuir a combatir la inflamación, en lugar de provocarla.

Solo una minoría con ciertas enfermedades autoinmunes podría experimentar sensibilidad digestiva al consumir solanáceas, según los especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de expertos como Keith Ayoob, dietista-nutricionista registrado y profesor asociado emérito en Nueva York, quien sostiene que la mayoría de las personas puede consumir solanáceas sin problemas. Para algunas personas, especialmente aquellas con ciertas condiciones autoinmunes, podría existir sensibilidad digestiva o molestias al consumir estos alimentos.

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Los especialistas aconsejan que quienes sospechan ser sensibles a las solanáceas consulten con un profesional de la salud antes de eliminarlas de su dieta. Las pruebas de eliminación y reintroducción controlada, bajo supervisión médica, pueden ayudar a identificar si existe realmente una reacción adversa.