Franco Colapinto palpitó el GP de Canadá tras cosechar su mejor resultado en la F1: “¡Es una buena dosis de adrenalina!”

Franco Colapinto habló de cara a su próxima presentación en Canadá (Efe)

Franco Colapinto se prepara para la próxima fecha de la Fórmula 1 y expresó su entusiasmo por competir en el Gran Premio de Canadá, confiado en el rendimiento alcanzado junto a su equipo tras los resultados positivos obtenidos en Miami en el que culminó en el séptimo lugar. El piloto argentino, que cumple un año desde su debut con la escudería, destacó el trabajo realizado en las últimas semanas y la importancia de afrontar un nuevo fin de semana con formato Sprint en el circuito Gilles-Villeneuve.

Mediante un comunicado oficial de la escudería, el argentino celebró la oportunidad de regresar a un trazado conocido y de continuar la adaptación a la exigente dinámica de la Fórmula 1. “Estoy feliz de volver a correr en Canadá, especialmente porque será otro fin de semana con Sprint. Realmente quiero aprovechar el envión positivo que tuvimos en Miami, donde logramos terminar entre los diez primeros en ambas sesiones de clasificación y conseguí mi mejor resultado en la Fórmula 1”, afirmó el piloto.

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El Gran Premio de Canadá marcará el tercer evento Sprint de la temporada (sumado al de China y Miami), lo que supone un desafío adicional para los equipos y pilotos. “Es un circuito muy divertido, finalmente una pista en la que ya competí antes, con rectas largas de alta velocidad y también curvas y chicanas cerradas donde se puede llegar muy cerca de los muros. ¡Eso le da mucha adrenalina!”, describió Colapinto.

El oriundo de Pilar detalló que aprovechó las semanas previas para realizar trabajos específicos en la base de Enstone, sede técnica del equipo. “Pude pasar un tiempo en Enstone en las últimas dos semanas. Repasamos el buen resultado que obtuvimos y también analizamos lo que viene para Montreal con trabajo importante en el simulador”, explicó el piloto.

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Colapinto terminó séptimo en su última presentación en Miami

La escudería busca consolidar los avances mostrados en las competencias recientes. Colapinto remarcó: “Miami demuestra que estamos en el camino correcto y hemos hecho un comienzo sólido de temporada. Lo más importante siempre es sumar tiempo en el auto. Todos trabajaremos duro para mantener el impulso positivo dentro del equipo y apuntar a otro buen fin de semana”.

En esa línea, el director general de la escudería, Steve Nielsen, repasó la actualidad del equipo y la expectativa por sumar puntos en Canadá: “Llegamos a Montreal listos para afrontar otro fin de semana Sprint, el tercero de la temporada hasta ahora. Salimos de Miami bastante satisfechos, con más puntos sumados tras la séptima posición de Franco el domingo, su mejor resultado en la Fórmula 1, y el punto que aportó Pierre en la Sprint”.

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Nielsen señaló que el equipo confirmó la competitividad del monoplaza en diferentes tipos de circuitos. “Solo llevamos mejoras menores al auto en Miami, como planeamos hacer también esta semana en Montreal, y es alentador ver que podemos maximizar lo que tenemos en nuestras manos en este momento, mientras preparamos algunas mejoras de mayor impacto para las próximas fechas europeas”, explicó el directivo.

El GP de Canadá ofrecerá la tercera Sprint del campeonato (AP)

El responsable de la escuadra subrayó la evolución de Colapinto y el objetivo de mantener la regularidad: “Fue muy positivo ver a Franco tan cómodo en la última carrera y queremos que ahora muestre esa consistencia y repita ese nivel de rendimiento cada fin de semana”.

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En el mismo sentido, Nielsen abordó el trabajo realizado para mejorar la experiencia de Pierre Gasly tras el Gran Premio de Miami. “Hemos investigado el motivo por el que Pierre no se sintió satisfecho con el auto respecto a lo que venía mostrando esta temporada. Tenemos algunas ideas y evidencia de lo que pudo haber ocurrido y confiamos en que ambos autos estén en posiciones de sumar puntos de nuevo en Canadá”, afirmó el director.

Por su parte, el piloto francés destacó: “Definitivamente me siento listo para volver a la pista y competir este fin de semana. Obviamente, fue un final decepcionante para mi fin de semana en Miami, no es como nadie quiere terminar un Gran Premio, y, afortunadamente, estoy bien gracias a la seguridad de la Fórmula 1″, haciendo referencia al aparatoso accidente que sufrió.

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La quinta cita del calendario (tras las cancelaciones del GP de Barhein y Arabia Saudita) se llevarán a cabo en el circuito Gilles-Villeneuve, enclavado en la isla artificial de Notre-Dame y anfitrión de competencias desde 1978. Este trazado representa un reto estratégico por sus zonas de frenada intensa, chicanas ajustadas y rectas que favorecen los adelantamientos. Las expectativas estan puestas en que ambos pilotos puedan sumar puntos y finalizar entre los 10 primeros.