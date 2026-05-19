Crimen y Justicia

Por qué la Justicia liberó a “El Chelo” de Grupo Green, acusado de violación: se negó a entregar una muestra de su ADN

Adrián Torres había sido arrestado el 12 de marzo pasado, pero el juez Gustavo Banco rechazó la prisión preventiva y le dictó la falta de mérito. La fiscalía apeló la decisión y la querella cuestionó que siga en libertad. Los forenses detectaron semen en el cuerpo de la denunciante

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Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz, cantante del grupo Green
Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz, cantante del grupo Green

Adrián Marcelo Torres, “El Chelo”, cantante del Grupo Green y un ícono de la cumbia argentina, fue detenido el 12 de marzo pasado, acusado de violar a una mujer de 43 años a bordo de su Volkswagen Suran, en la zona de Villa Madero. Su arresto había sido pedido por la fiscal Lorena Pecorelli, luego de que la víctima, una streamer e influencer del mundo de la cumbia, se presentara para denunciarlo en la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó.

Sin embargo, hoy, “El Chelo” —con una condena previa por abuso— está libre. Lo está desde hace un mes. El 14 de abril pasado, el juez de garantías Gustavo Banco rechazó el pedido de prisión preventiva de la fiscal Pecorelli y dictó la falta de mérito para Torres. Pecorelli, por su parte, apeló la decisión ante la Cámara de La Matanza.

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En su decisión, a la que accedió Infobae, Banco aseveró que la Justicia solo cuenta con el relato de la víctima:

“Bajo este escenario, el dictado de una medida tan restrictiva como la prisión preventiva exige que el relato de la víctima —aunque sea creíble y central— cuente con una apoyatura mínima de elementos periféricos que permitan, con el grado de probabilidad requerido en esta instancia”, afirmó.

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“De momento, la agente fiscal no ha logrado reunir la apoyatura indiciaria necesaria, teniendo elementos de prueba pendientes de producción que pudo haber llevado a cabo en el plazo legal”, continuó.

Vista trasera de un oficial de la DDI de la Policía Bonaerense en uniforme oscuro frente a un automóvil Volkswagen oscuro dentro de un garaje de ladrillo
La camioneta Volkswagen Suran de Torres hallada en su casa de Villa Caraza

El juez Banco no discute la existencia de un acto sexual. “Esta materialidad biológica se halla acreditada objetivamente mediante el hisopado vaginal que confirmó la presencia de antígeno prostático”. Es decir, se halló semen dentro de la víctima. El exámen físico reveló que no existían lesiones compatibles con abuso.

Torres, por su parte, se negó a que le extraigan una muestra de ADN, según confirman documentos del caso. Así, el expediente se reduce a un cruce de versiones. “En consecuencia, el nudo de la controversia radica en la existencia o inexistencia del consentimiento”, continuó el juez en su fallo.

Torres reconoció el encuentro con la denunciante en su indagatoria. “Su afirmación de que no ejerció violencia no resulta relevante en el caso, en tanto la cuestión central radica en la ausencia de consentimiento, la cual según afirmó la víctima fue expresamente manifestada”, afirmó Pecorelli en su pedido de prisión preventiva.

Para la fiscal, el relato de la víctima es creíble y veraz. La causa, mientras tanto, continúa su curso con “El Chelo” suelto.

El fallo que le otorgó la libertad a "El Chelo"
El fallo que le otorgó la libertad a "El Chelo"

Banco, por otra parte, objetó que la víctima no entregara su teléfono para que fuera peritado. “Resulta determinante la reticencia de la denunciante a aportar su dispositivo móvil, elemento que en delitos de esta naturaleza resulta fundamental para analizar el contexto de los contactos previos”, aseveró el juez.

Pecorelli, por su parte, ordenó una batería de pericias llevada a cabo por el Laboratorio Químico Pericial de la Policía Científica de La Matanza, así como un trabajo criminológico completo, con levantamiento de huellas y rastros.

"Privado de mi libertad", escrito por "Chelo" Torres tras su salida de la cárcel en 2012

Habla el abogado de la víctima

Ignacio Barrios, abogado penalista que representa a la denunciante, asevera en diálogo con Infobae:

“Hoy, mientras mi clienta no puede salir a la calle con normalidad, mientras tuvo que cerrar sus redes sociales por las amenazas que recibió después de denunciar, mientras vive con miedo, el imputado está en libertad sin ninguna medida cautelar que lo limite”.

“Eso no es una abstracción jurídica. Es la realidad concreta que vive una mujer que tuvo el coraje de denunciar. La prueba existe. Las cámaras lo ubican en el lugar. La pericia biológica confirma el contacto sexual. Él mismo admitió que estuvieron juntos esa noche. Lo que niega es el consentimiento. Pero mi clienta dijo que no y lo dijo muchas veces”, finalizó. Barrios, por su parte, se sumó a la apelación de Pecorelli en la Cámara.

Torres, por su parte, ya había sido condenado en 2009 por un tribunal de Morón a cuatro años de cárcel por el abuso de una niña de seis años, hermana de una joven con la que mantuvo una relación mientras era menor de edad.

El cantante tuvo dos hijos con esta joven y se casó con ella en la cárcel: estuvo preso desde octubre de 2010 hasta febrero de 2012 en la Unidad N°42 de Florencio Varela. Regresó rápidamente a los escenarios tras salir de prisión con un nuevo tema llamado “Privado de Mi Libertad”.

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