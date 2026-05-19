Marcelo Tinelli y su regreso a la pasión original: así fue la presentación que ya palpita el Mundial 2026

Marcelo Tinelli al momento de anunciar su regreso al periodismo deportivo

El mediodía de este martes tenía algo de ritual. Como si el fútbol y la memoria emotiva de varias generaciones hubieran decidido encontrarse bajo un mismo techo. Y no cualquier techo: el de la impactante Casa Palanti, esa joya arquitectónica porteña donde los vitrales, los techos pintados y los ojos dorados que observan desde las alturas parecían custodiar una escena que mezclaba pasado, presente y futuro. Allí, entre columnas señoriales, mármoles impecables y una atmósfera de expectativa contenida, Marcelo Tinelli fue presentado oficialmente como la nueva figura de Infobae en Vivo para la cobertura del Mundial 2026.

Había algo de entusiasmo genuino en sus ojos. Una mezcla de adrenalina y emoción que no necesitó demasiadas palabras para hacerse evidente. Apenas tomó el micrófono, el conductor eligió ir directo al corazón de esta nueva etapa: recordó que su primer gran amor fue el periodismo deportivo. Y entonces, como quien abre una puerta íntima, confesó que desde 1994 no cubría un Mundial de manera formal, más allá de aquellos inolvidables años de El Show de VideoMatch, cuando el humor y el fútbol convivían en una fórmula irrepetible para la televisión argentina.

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Marcelo Tinelli junto con José Chatruc, quien también será parte de las transmisiones

El anuncio no fue uno más. Porque en tiempos de formatos veloces y consumos fragmentados, la figura de Tinelli todavía conserva algo de acontecimiento cultural. Su desembarco en Infobae para cubrir la Copa Mundial de la FIFA 2026 aparece como un movimiento que cruza generaciones, plataformas y lenguajes.

El conductor estará al frente de las transmisiones los lunes, miércoles, viernes y domingos, detalló, y además seguirá desde los Estados Unidos toda la previa y el post de cada presentación de la Selección argentina. Un compromiso que, según reveló, ya ocupa buena parte de su vida cotidiana. De hecho, contó entre risas que en el living de su casa instaló un enorme pizarrón donde organiza cada una de las jornadas de transmisión. Si la Argentina vuelve a avanzar como en Qatar 2022, el desafío podría acercarse a los treinta envíos en apenas dos meses, pero en eso no quiso ahondar, por las dudas que los sueños superen a la realidad.

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Daniel Hadad se comunicó desde los Estados Unidos para darle la bienvenida a Marcelo Tinelli

La presentación tuvo también momentos de cercanía y distensión. Nacho Girón, conductor de Infobae al amanecer, fue el encargado de presentar el evento y de ponerle ritmo a un mediodía donde se respiraba clima mundialista a casi un mes del debut.

Desde los Estados Unidos, Daniel Hadad apareció mediante una comunicación especial para darle la bienvenida oficial a la flamante figura a esta nueva aventura periodística: “A Marcelo lo conozco desde hace, creo, treinta y seis años, casi una vida. Y a lo largo del tiempo fuimos desarrollando una relación que se fue transformando en una muy linda amistad. Ustedes saben que Jorge Luis Borges diferenciaba el amor de la amistad. Decía que el amor necesita frecuencia, y la amistad no. Y es cierto, uno lo entiende con el tiempo a eso. Los amigos no necesitamos vernos todos los días. Y esto que van a ver ahora y esta presentación tiene que ver con un encuentro con Marcelo de: “Dani, ¿cómoestás? Marce,¿cómo estás?“ Muy de BuenosAires, tomamos un café y en y en el café surgió esta idea”.

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Pablo Layus con Marcelo Tinelli

De padres e hijos

Pero la escena no perteneció solamente a Marcelo. Hubo otro Tinelli que captó miradas y aportó identidad propia a la velada: Francisco Tinelli. Reconocido en el ámbito de la música como un gran DJ, fue el encargado de ponerle matices sonoros al encuentro con un set atravesado por distintas variantes del house, acompañando el clima elegante del lugar con una impronta relajada y moderna. En diálogo con los presentes, explicó su mirada sobre la música tomando prestada una definición de Catriel y Paco Amoroso: “Mi música es degenerada, no tiene género”.

Las mesas de fiambres y quesos no podían estar ausentes en el evento

Y lo decía mientras los invitados recorrían las mesas montadas con quesos estacionados, panes artesanales, jamón crudo y focaccias recién cortadas, en una postal donde el glamour europeo del reciento convivía con la informalidad de las charlas entre colegas, productores y figuras del medio.

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La inevitable pregunta sobre si acompañará a su padre durante la cobertura mundialista llegó rápido. Francisco sonrió antes de responder con cautela. Todo dependerá —dijo— de su agenda laboral en Argentina. Y entonces dejó escapar una frase que provocó carcajadas entre los presentes: “Porque si justo el primer partido de Argentina estoy acá trabajando, siendo lo cabulero que es, mi viejo no me va a dejar viajar”.

Francisco Tinelli se ocupó de amenizar la jornada con su música

Entre los invitados también apareció una figura atravesada por la actualidad mediática: José “Pepe” Chatruc, recientemente instalado nuevamente en el centro de la escena tras confirmarse su relación con Sabrina Rojas. El exfutbolista formará parte del equipo desde los estudios de Infobae en Buenos Aires, acompañando cada instancia de la cobertura.

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También dijeron presente el empresario Martín Cabrales, Darian Rulo Schijman, Pablo Layus, Karina Iavícoli y el influencer Matías Bottero, quien mantuvo una extensa y distendida charla con Tinelli mientras los flashes y los teléfonos celulares buscaban capturar cada momento de una noche atravesada por la expectativa.

El empresario Martín Cabrales tambíen fue parte del evento

Porque faltan exactamente 23 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Apenas 23 días para que vuelva esa ceremonia colectiva capaz de detener rutinas, alterar horarios y convertir cualquier conversación cotidiana en un debate futbolero. Y en esa cuenta regresiva, Marcelo Tinelli parece haber encontrado algo más que un nuevo trabajo: la posibilidad de reencontrarse con aquella pasión original que, antes de la fama masiva y los estudios gigantes, lo enamoró para siempre del oficio.

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