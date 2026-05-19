Anuncian el Congreso de Alimentos y Bebidas 2026: el sector mueve el 39.6% del PIB industrial en El Salvador

Anuncian Congreso Industrial de Alimentos y Bebidas 2026 que reunirá a líderes y expertos para definir el futuro, la sostenibilidad y la competitividad del sector en El Salvador. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El sector de alimentos y bebidas mueve el 39.6% del PIB industrial en El Salvador. Es una cifra que pone en perspectiva la dimensión de la industria, protagonista del próximo Congreso Industrial de Alimentos y Bebidas (CIAB) 2026, que se realizará el 27 y 28 de mayo en un hotel capitalino.

La meta este año es discutir a fondo los retos, las tendencias y cómo hacer frente a los problemas que enfrenta el rubro.

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Ana Esther Martell, representante de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), mencionó que el congreso ya lleva siete ediciones y cada año suma más apoyo de empresas, patrocinadores y aliados.

Resaltó el peso del sector en la economía salvadoreña y la necesidad de hablar, sin rodeos, de sostenibilidad, innovación y competitividad.

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Jaime García, director de la ASI, apuntó a la relevancia del sector no solo para la economía sino para la vida cotidiana: más de 9,500 personas trabajan en empresas de alimentos y bebidas solo en El Salvador.

Insistió en que el cambio en los gustos del consumidor obliga a innovar constantemente, y que los desafíos regulatorios y ambientales son cada vez más exigentes.

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Ana Esther Martell, representante de la Asociación Salvadoreña de Industriales. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

“No solo se trata de cumplir con las regulaciones, sino de trascender y hacer sostenible el negocio en el tiempo”, dijo. García anticipó que el congreso será una oportunidad para hablar sobre reputación, propósito y futuro de la industria, con un enfoque práctico y mirando a largo plazo.

Este año, el CIAB contará también con la presencia de expertos internacionales y de Camilo Montes, presidente de ALAYAB, quien traerá una mirada sobre los retos en América Latina. Las charlas y paneles abordarán desde regulaciones hasta calidad alimentaria y acceso a mercados internacionales, con la idea de ofrecer herramientas útiles para competir mejor.

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El Congreso se estructura en dos ejes principales. El primero, dedicado al conocimiento y el aprendizaje, incluye conferencias, foros y sesiones técnicas de alto nivel con los temas más relevantes de la industria alimentaria.

El segundo es el eje de negocios, a través del Opportunity Center, una Zona Expo diseñada como espacio de decisión ejecutiva para conectar marcas con los principales líderes de negocio.

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El sector de alimentos y bebidas representa el 39.6% del PIB industrial salvadoreño, consolidándose como motor clave de la economía nacional. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El desperdicio de alimentos, un reto global y local

Uno de los temas que marcó la jornada fue el desperdicio de alimentos. Mariano Pitta, CEO de IPSA, puso los números sobre la mesa: en 2024 se desperdiciaron 1,050 millones de toneladas de alimentos en el mundo, lo que equivale al 20% de todo lo que se produce para consumo humano. Mientras tanto, recordó, 780 millones de personas siguen pasando hambre.

“Imagínense que hemos desperdiciado el 20% de los alimentos. Y esto es grave, porque en el mundo hay 780 millones de personas que sufren de hambre”, señaló.

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El impacto no es solo social, sino ambiental: entre el 8% y el 10% de los gases de efecto invernadero provienen de comida que termina en la basura.

Para Pitta, la clave está en atacar el problema con innovación y tecnología, desde el empaque hasta los procesos de toda la cadena.

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“De cada cinco libras de frijoles que se producen, una se desperdicia”, ejemplificó. Habló también de la necesidad de pensar en empaques reciclables y en materiales posconsumo, no solo para abastecer a El Salvador, sino para abrir la puerta a mercados donde estas exigencias ya son regla.

El Congreso Industrial de Alimentos y Bebidas 2026 se perfila así como un punto de encuentro para buscar soluciones y conectar experiencias, con la sostenibilidad y la eficiencia como temas centrales en el debate.

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