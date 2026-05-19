América Latina

Anuncian el Congreso de Alimentos y Bebidas 2026: el sector mueve el 39.6% del PIB industrial en El Salvador

La Asociación Salvadoreña de Industriales presentó la séptima edición del Congreso Industrial de Alimentos y Bebidas, que se realizará el 27 y 28 de mayo en un hotel capitalino, con foco en sostenibilidad

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Anuncian Congreso Industrial de Alimentos y Bebidas 2026 que reunirá a líderes y expertos para definir el futuro, la sostenibilidad y la competitividad del sector en El Salvador. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Anuncian Congreso Industrial de Alimentos y Bebidas 2026 que reunirá a líderes y expertos para definir el futuro, la sostenibilidad y la competitividad del sector en El Salvador. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El sector de alimentos y bebidas mueve el 39.6% del PIB industrial en El Salvador. Es una cifra que pone en perspectiva la dimensión de la industria, protagonista del próximo Congreso Industrial de Alimentos y Bebidas (CIAB) 2026, que se realizará el 27 y 28 de mayo en un hotel capitalino.

La meta este año es discutir a fondo los retos, las tendencias y cómo hacer frente a los problemas que enfrenta el rubro.

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Ana Esther Martell, representante de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), mencionó que el congreso ya lleva siete ediciones y cada año suma más apoyo de empresas, patrocinadores y aliados.

Resaltó el peso del sector en la economía salvadoreña y la necesidad de hablar, sin rodeos, de sostenibilidad, innovación y competitividad.

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Jaime García, director de la ASI, apuntó a la relevancia del sector no solo para la economía sino para la vida cotidiana: más de 9,500 personas trabajan en empresas de alimentos y bebidas solo en El Salvador.

Insistió en que el cambio en los gustos del consumidor obliga a innovar constantemente, y que los desafíos regulatorios y ambientales son cada vez más exigentes.

Ana Esther Martell, representante de la Asociación Salvadoreña de Industriales. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Ana Esther Martell, representante de la Asociación Salvadoreña de Industriales. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

“No solo se trata de cumplir con las regulaciones, sino de trascender y hacer sostenible el negocio en el tiempo”, dijo. García anticipó que el congreso será una oportunidad para hablar sobre reputación, propósito y futuro de la industria, con un enfoque práctico y mirando a largo plazo.

Este año, el CIAB contará también con la presencia de expertos internacionales y de Camilo Montes, presidente de ALAYAB, quien traerá una mirada sobre los retos en América Latina. Las charlas y paneles abordarán desde regulaciones hasta calidad alimentaria y acceso a mercados internacionales, con la idea de ofrecer herramientas útiles para competir mejor.

El Congreso se estructura en dos ejes principales. El primero, dedicado al conocimiento y el aprendizaje, incluye conferencias, foros y sesiones técnicas de alto nivel con los temas más relevantes de la industria alimentaria.

El segundo es el eje de negocios, a través del Opportunity Center, una Zona Expo diseñada como espacio de decisión ejecutiva para conectar marcas con los principales líderes de negocio.

El sector de alimentos y bebidas representa el 39.6% del PIB industrial salvadoreño, consolidándose como motor clave de la economía nacional. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El sector de alimentos y bebidas representa el 39.6% del PIB industrial salvadoreño, consolidándose como motor clave de la economía nacional. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El desperdicio de alimentos, un reto global y local

Uno de los temas que marcó la jornada fue el desperdicio de alimentos. Mariano Pitta, CEO de IPSA, puso los números sobre la mesa: en 2024 se desperdiciaron 1,050 millones de toneladas de alimentos en el mundo, lo que equivale al 20% de todo lo que se produce para consumo humano. Mientras tanto, recordó, 780 millones de personas siguen pasando hambre.

“Imagínense que hemos desperdiciado el 20% de los alimentos. Y esto es grave, porque en el mundo hay 780 millones de personas que sufren de hambre”, señaló.

El impacto no es solo social, sino ambiental: entre el 8% y el 10% de los gases de efecto invernadero provienen de comida que termina en la basura.

Para Pitta, la clave está en atacar el problema con innovación y tecnología, desde el empaque hasta los procesos de toda la cadena.

“De cada cinco libras de frijoles que se producen, una se desperdicia”, ejemplificó. Habló también de la necesidad de pensar en empaques reciclables y en materiales posconsumo, no solo para abastecer a El Salvador, sino para abrir la puerta a mercados donde estas exigencias ya son regla.

El Congreso Industrial de Alimentos y Bebidas 2026 se perfila así como un punto de encuentro para buscar soluciones y conectar experiencias, con la sostenibilidad y la eficiencia como temas centrales en el debate.

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