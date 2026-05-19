Qué comer en ayunas para reducir el colesterol

Un desayuno con avena cocida, frutas frescas y semillas contribuye a reducir el colesterol LDL gracias a su alto contenido de fibra soluble y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de alimentos adecuados en ayunas resulta clave para reducir el colesterol y mantener la salud cardiovascular.

El colesterol es una sustancia cerosa presente en la sangre. El organismo lo utiliza para producir células sanas. Sin embargo, tener niveles elevados de colesterol puede incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas.

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Según Mayo Clinic, el colesterol alto no produce síntomas. Solo un análisis de sangre permite conocer los valores.

Un desayuno rico en fibra, grasas insaturadas y antioxidantes, y bajo en azúcares y grasas saturadas, contribuye de forma significativa al control del colesterol, según la American Heart Association y la Harvard T.H. Chan School of Public Health.

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Cómo es el desayuno ideal para reducir el colesterol

Uno de los desayunos más recomendados es la avena cocida con frutas frescas y semillas.

La avena se destaca por su contenido de betaglucanos, una fibra soluble que, de acuerdo con Mayo Clinic, forma un gel en el intestino que limita la absorción del colesterol LDL (“colesterol malo”).

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Preparar la avena caliente y acompañarla con trozos de manzana, banana o frutos rojos suma fibra, vitaminas y antioxidantes. Incorporar semillas de chía o lino en la mezcla enriquece el plato con ácidos grasos omega-3 y proteínas vegetales, sin aumentar la proporción de grasas saturadas. Esta combinación proporciona energía sostenida y un perfil nutricional adecuado para quienes buscan mejorar sus hábitos cardiovasculares.

Tostadas integrales con palta y tomate fresco ofrecen grasas monoinsaturadas y fibra, favoreciendo la salud cardiovascular y el control del colesterol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros plan para arracan el día en ayunas es el de tostadas integrales con palta y tomate fresco.

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El pan 100% integral aporta fibra que ayuda a reducir el colesterol total y el LDL, mientras que la palta ofrece grasas monoinsaturadas y esteroles vegetales, considerados beneficiosos para la salud del corazón. Agregar rodajas de tomate fresco no solo realza el sabor, sino que suma antioxidantes y vitaminas A y C, fundamentales en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Este desayuno es fácil de preparar, saciante y bajo en grasas saturadas.

Las frutas frescas —en especial manzanas, plátanos, naranjas, frutos rojos y kiwi— son fuente de fibra, vitaminas y antioxidantes, y contribuyen a reducir la absorción intestinal de colesterol.

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Incluir nueces, almendras y semillas en el desayuno suma ácidos grasos omega-3 y antioxidantes, recomendándose su consumo moderado y sin sal añadida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos secos como nueces y almendras, así como semillas de chía o cáñamo, complementan el desayuno con ácidos grasos omega-3 y antioxidantes; se recomienda un consumo moderado de 20 a 30 gramos diarios, sin sal añadida.

Las legumbres (lentejas, garbanzos, porotos) pueden sumarse en forma de hummus, ensaladas frías o como acompañamiento de tostadas, aportando fibra soluble y proteínas vegetales que ayudan a controlar el colesterol. El yogur natural desnatado o las bebidas vegetales sin azúcar son ideales para combinar con avena, semillas y frutas, logrando un desayuno completo, bajo en grasas saturadas y con buena cantidad de proteínas.

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Utilizar aceite de oliva extra virgen en lugar de manteca o margarinas industriales para aliñar tostadas o platos con vegetales es recomendable por su aporte de grasas insaturadas, que favorecen la salud cardiovascular.

Un delicioso batido de durazno con rodajas frescas de fruta es otra opción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, se debe evitar la bollería, pan dulce, donas, galletas industriales, carnes procesadas y embutidos, jugos industrializados, refrescos azucarados, lácteos enteros y quesos grasos, ya que incrementan el colesterol LDL y el riesgo cardiovascular, según la American Heart Association.

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Un tercer desayuno recomendado por la Harvard T.H. Chan School of Public Health es el yogur descremado con frutos secos y frutas de estación. El yogur bajo en grasa aporta calcio y proteínas de alto valor biológico, mientras que los frutos secos —como nueces o almendras— suman ácidos grasos esenciales y fibra.

Agregar frutas frescas como pera, durazno o kiwi no solo incrementa la cantidad de fibra y micronutrientes, sino que además otorga variedad y sabor al plato. Esta opción es práctica, equilibrada y adecuada para quienes buscan reducir el colesterol en el marco de una dieta saludable.

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Evitar productos ultraprocesados, bollería, jugos industrializados y embutidos es esencial para reducir el colesterol LDL y el riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir desayunos ricos en fibra y grasas saludables, y evitar ingredientes que eleven el colesterol, ayuda a mantener el bienestar cardiovascular y puede integrarse fácilmente en la rutina diaria.

Cinco ideas de desayuno recomendados para reducir el colesterol

1. Yogur natural con nueces y frutos rojos El yogur natural bajo en grasa, sin azúcar, puede acompañarse con un puñado de nueces y frutas como arándanos o moras. Esta combinación suma calcio, grasas saludables y antioxidantes, lo que ayuda a bajar los triglicéridos y favorece la salud vascular.

2. Tostadas de centeno con hummus y pepino El pan de centeno aporta fibra y lignanos, mientras que el hummus, elaborado con garbanzos y aceite de oliva, añade proteínas vegetales y fibra. Las rodajas de pepino ofrecen hidratación y volumen, haciendo de este desayuno una opción vegana que contribuye a la saciedad y al control del colesterol total.

3. Batido verde con espinaca, banana y avena Un licuado que integra espinaca fresca, banana, avena y bebida vegetal enriquecida (por ejemplo, leche de soja con calcio) permite sumar vegetales de hoja desde la mañana y aportar fibra, potasio y antioxidantes, facilitando la reducción progresiva del colesterol.

Licuado de aguacate con espinaca, una bebida saludable y nutritiva llena de vitaminas y antioxidantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Pan integral con palta y tomate El pan integral, rico en fibra y carbohidratos complejos, junto con palta —fuente de grasas monoinsaturadas— y tomate fresco, que brinda licopeno, construyen un desayuno que protege las arterias y reemplaza alternativas menos saludables como la manteca o los embutidos.

5. Avena caliente con frutas frescas y semillas Cocinar avena en agua o bebida vegetal y agregarle manzana rallada, banana o frutillas, junto con semillas de chía o lino, proporciona una base rica en fibra y antioxidantes. Este desayuno ayuda a disminuir la absorción de grasas y contribuye a regular los niveles de colesterol.

Incluir estas propuestas en la rutina diaria, combinadas con ejercicio físico y control del estrés, favorece el descenso del colesterol y los triglicéridos. Siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud para adaptar las opciones a las necesidades individuales