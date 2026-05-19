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Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

Luego de una noche en la que APTRA la consagró como mejor conductora, la empresaria habló de las reacciones de sus colegas y sembró dudas sobre su estado sentimental

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Wanda Nara fue entrevistada al día siguiente de los Premios Martín Fierro y se sinceró sobre el galardón que ganó a Mejor Conductora como también sobre la situación judicial de Martín Migueles (Puro Show - El Trece)

La gala de los premios Martín Fierro 2026 tuvo muchas estrellas, pero una figura logró eclipsar a todos los flashes y se llevó el centro de las miradas: Wanda Nara. La empresaria recibió la estatuilla a Mejor Conductora, un reconocimiento que ella misma confesó no esperar y que provocó una fuerte reacción emocional ante cámaras. Pero lejos de limitarse a la celebración, la noche de Wanda también estuvo marcada por los interrogantes sobre su vínculo con Martín Migueles y las preguntas sobre las causas judiciales que involucran a su entorno.

Apenas unas horas después de la entrega, Wanda se mostró abierta ante los micrófonos de Puro Show (El Trece). Visiblemente emocionada, repasó sus sensaciones de una noche inolvidable para la televisión argentina. “Fue una noche hermosa. Estoy feliz. La verdad que no me lo esperaba”, afirmó con una sonrisa amplia y el brillo de la reciente consagración. “No me lo esperaba. Estaba justo yendo a buscar algo de las chicas... Gracias por estar acá”, expresó Nara en alusión a la reacción que tuvo al escuchar su nombre ser leído arriba del escenario.

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También fue consultada por las reacciones que tuvieron colegas ante su triunfo. “La verdad que todos en privado me saludaron y las adoro a todas. Gracias”, respondió Wanda, con un gesto de gratitud, sin entrar en polémicas ni comparaciones. Cuando el notero insistió sobre la atención especial que recibió en la gala, la conductora aseguró: “No, no lo sentí”.

wanda nara
Wanda Nara agradeciendo la estatuilla dorada que se ganó en la ceremonia (Captura de video)

La entrevista avanzó hacia el plano personal, un terreno en el que Wanda suele moverse con cautela. Consultada sobre su situación sentimental, eludió definiciones tajantes y se limitó a un escueto “muy bien”, sin confirmar ni desmentir la continuidad de su relación con Migueles.

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El interrogante sobre el paradero de Migueles en la noche de los Martín Fierro tampoco encontró respuesta precisa. “Supongo que lo vio en su casa”, respondió Wanda, con una sonrisa y sin dar mayores detalles. La pregunta sobre cómo acompaña al empresario frente a la causa judicial que atraviesa, sumó tensión al diálogo. “Yo no me meto en los problemas penales ni de mis novios, ni de mis exnovios, ni de mis amigos. Bastante tengo con mis situaciones legales. Cada uno tiene que defender sus situaciones y yo no tengo nada que ver... No sé, si mi papá tiene una denuncia, mi mamá tiene una denuncia, mi hermana tiene un problema legal o yo, imaginate”, expresó.

No pregunto tanto porque yo tengo mis cosas, mis asuntos”, continuó Nara frente a la cámara y, sobre su propia situación judicial con el padre de sus hijas, Mauro Icardi, sumó: “Me estoy ocupando. Estuve en la embajada turca con Ana Rosenfeld y me estoy ocupando de mis cosas, pero todo muy bien”, aseguró cuando le consultaron sobre el estado de sus temas legales con el padre de sus hijas.

“Yo no me meto en los problemas penales ni de mis novios, ni de mis exnovios, ni de mis amigos", aseguró Wanda al ser consultado por la situación judicial de Migueles (Instagram)
“Yo no me meto en los problemas penales ni de mis novios, ni de mis exnovios, ni de mis amigos", aseguró Wanda al ser consultado por la situación judicial de Migueles (Instagram)

Las preguntas sobre reclamos pendientes y posibles novedades judiciales continuaron, pero Wanda prefirió no entrar en detalles: “No tengo ni idea. La verdad que yo tengo muchas cosas, mucho trabajo, muchos proyectos y me defiendo nada más y defiendo lo que eligen mis hijos, nada más”.

En medio del ida y vuelta, el notero destacó la buena relación entre Migueles y sus hijos varones. “Los chicos grandes tienen muy buena onda con Martín, es verdad que entrenan juntos”, reconoció la conductora, sumando que también las niñas comparten momentos con él. “Tienen muy buena relación y una cosa no quita la otra. O sea, que alguien tenga un problema, que no sé ni siquiera cuál es, porque no lo entiendo, eh, no sé”, agregó, deslizando que la armonía familiar se mantiene pese a cualquier conflicto externo.

Al ser mencionada como la ganadora de la terna, Wanda Narase sensibilizó hasta las lágrimas al imponerse en la categoría Labor en conducción femenina (Premios Martín Fierro 2026 - Telefe)

Antes de cerrar el contacto, Wanda se permitió adelantar algo de lo que viene en su carrera. Confirmó que MasterChef podría regresar a fines de este año y mencionó un próximo encuentro con Daniela Christiansson, la pareja actual de Maxi López, así como nuevos proyectos laborales que la mantienen activa y expectante.

La noche de los Martín Fierro 2026, entonces, encontró a Wanda Nara en el centro de la escena, entre lágrimas, agradecimientos y rumores. Dueña de una estatuilla y de las preguntas más buscadas del mundo del espectáculo, la empresaria demostró una vez más su capacidad para manejar la exposición y mantener el misterio cuando se trata de su vida personal.

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