Costa Rica

El costo de la construcción en Costa Rica aumentó en abril impulsado por alzas en combustibles y materiales plásticos

El informe mensual del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, evidencia presiones significativas sobre los precios de viviendas de interés social y materiales plásticos, mientras persisten variaciones en otros insumos y equipos para la construcción

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Mesa de trabajo de construcción con planos, calculadora, gráficos, regla metálica y un casco de obra amarillo. Al fondo, maquetas de edificios y una tablet con gráficos de barras.
Una mesa de trabajo de oficina técnica de construcción muestra planos arquitectónicos, una calculadora, gráficos de líneas, una regla, un casco de obra amarillo, maquetas de edificios y una tablet con gráficos de barras, en un ambiente sobrio y profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló el INEC, el Índice de Precios de Viviendas de Interés Social subió un 0.74% en el mes, mientras que el índice de edificaciones privadas tuvo una variación menor, de 0.06%.

Las cifras oficiales señalan que el índice de viviendas pasó de 99.417 a 100.153 puntos, lo que evidencia una tendencia al alza focalizada en este tipo de proyectos. El Financiero informó que el índice general de edificios se situó en 96.481 puntos.

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El informe recogido por el INEC también muestra que los costos de maquinaria y equipo para la construcción disminuyeron durante abril. El índice de posesión de maquinaria bajó un 1.15% y el de equipo cayó un 1.16%.

Destaca la reducción de los precios de repuestos y llantas, con descensos de 1.94% y 1.53% respectivamente. Estos movimientos pueden aliviar parcialmente el gasto de las empresas, según el análisis del ente oficial.

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Uno de los datos más relevantes corresponde al Índice de Precios de Combustibles, que subió 4.33% en el mes, alcanzando 96.065 puntos.

El INEC precisó que este aumento puede incidir en los costos logísticos y de operación de maquinaria pesada. Mientras tanto, los lubricantes bajaron 0.55% y los productos asfálticos registraron una disminución de 3.40%. En contraste, la mezcla asfáltica en caliente incrementó su precio en 0.20%.

Ilustración de un sitio de construcción con grúas y materiales; muestra infografía de variaciones de precios de insumos como tubería PVC, combustibles y acero.
El informe del INEC revela fluctuaciones en el sector construcción, con alzas significativas en tubos PVC y combustibles, mientras que costos de maquinaria y productos metálicos registran bajas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materiales de construcción, el reporte del INEC arroja que el cemento hidráulico subió 0.96% y el acero de refuerzo 2.24%. Los precios del concreto hidráulico, áridos y tubería de concreto no mostraron cambios.

Resalta en el documento el encarecimiento de materiales plásticos: la tubería PVC para agua potable aumentó 7.52%, la tubería PVC para aguas residuales 7.27% y la tubería PEAD para agua potable 4.50%.

El INEC señala que estas variaciones pueden estar asociadas a factores internacionales y de mercado local.

En materiales de construcción, el reporte del INEC arroja que el cemento hidráulico subió 0.96% y el acero de refuerzo 2.24%. Los precios del concreto hidráulico, áridos y tubería de concreto no mostraron cambios. (Foto AP/Bruna Prado)
En materiales de construcción, el reporte del INEC arroja que el cemento hidráulico subió 0.96% y el acero de refuerzo 2.24%. Los precios del concreto hidráulico, áridos y tubería de concreto no mostraron cambios. (Foto AP/Bruna Prado)

Entre los productos con bajas de precio, el índice de encofrados de metal retrocedió 2.48% y los productos metálicos elaborados 3.02%. También se reportaron caídas en encofrados de madera (-0.74%) y demarcación vial horizontal (-1.15%).

Algunos insumos mantuvieron sus precios estables durante el mes, como la tubería de concreto, el hierro para conducción de aguas y la señalización vial vertical, según el seguimiento mensual del INEC.

La variabilidad en los precios de insumos clave plantea desafíos para las empresas y autoridades responsables de proyectos de vivienda y obra pública.

El INEC remarcó que el comportamiento de los índices dependerá de factores externos, como la evolución de los mercados internacionales y la situación logística global.

Ejecutivo promulgó Ley de Vivienda de Interés Social. (Foto: Agencia Andina)
La variabilidad en los precios de insumos esenciales impacta directamente en el costo final de las viviendas. (Foto: Agencia Andina)

Incidencia en el acceso a la vivienda

El más reciente informe del INEC confirma un ajuste en los precios de las viviendas de interés social y en insumos clave para la construcción, una situación que pone en alerta a quienes aspiran a adquirir un inmueble o dependen del sector para su empleo.

La variabilidad en los precios de insumos esenciales impacta directamente en el costo final de las viviendas. Para los costarricenses, un alza en el índice de precios de materiales y combustibles puede significar cuotas más altas, menos opciones de financiamiento y una menor oferta de proyectos asequibles.

El INEC advierte que el comportamiento de estos indicadores dependerá de la evolución de los mercados internacionales y la situación logística global. Por tanto, la posibilidad de acceder a una vivienda propia podría verse condicionada por factores externos que permanecen fuera del control de las familias y las autoridades nacionales.

El seguimiento a estos índices se convierte así en una herramienta fundamental para anticipar ajustes en el sector y para que la ciudadanía comprenda cómo las fluctuaciones en los insumos afectan su economía cotidiana.

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