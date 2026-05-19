El costo de la construcción en Costa Rica aumentó en abril impulsado por alzas en combustibles y materiales plásticos

Una mesa de trabajo de oficina técnica de construcción muestra planos arquitectónicos, una calculadora, gráficos de líneas, una regla, un casco de obra amarillo, maquetas de edificios y una tablet con gráficos de barras, en un ambiente sobrio y profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló el INEC, el Índice de Precios de Viviendas de Interés Social subió un 0.74% en el mes, mientras que el índice de edificaciones privadas tuvo una variación menor, de 0.06%.

Las cifras oficiales señalan que el índice de viviendas pasó de 99.417 a 100.153 puntos, lo que evidencia una tendencia al alza focalizada en este tipo de proyectos. El Financiero informó que el índice general de edificios se situó en 96.481 puntos.

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El informe recogido por el INEC también muestra que los costos de maquinaria y equipo para la construcción disminuyeron durante abril. El índice de posesión de maquinaria bajó un 1.15% y el de equipo cayó un 1.16%.

Destaca la reducción de los precios de repuestos y llantas, con descensos de 1.94% y 1.53% respectivamente. Estos movimientos pueden aliviar parcialmente el gasto de las empresas, según el análisis del ente oficial.

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Uno de los datos más relevantes corresponde al Índice de Precios de Combustibles, que subió 4.33% en el mes, alcanzando 96.065 puntos.

El INEC precisó que este aumento puede incidir en los costos logísticos y de operación de maquinaria pesada. Mientras tanto, los lubricantes bajaron 0.55% y los productos asfálticos registraron una disminución de 3.40%. En contraste, la mezcla asfáltica en caliente incrementó su precio en 0.20%.

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El informe del INEC revela fluctuaciones en el sector construcción, con alzas significativas en tubos PVC y combustibles, mientras que costos de maquinaria y productos metálicos registran bajas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materiales de construcción, el reporte del INEC arroja que el cemento hidráulico subió 0.96% y el acero de refuerzo 2.24%. Los precios del concreto hidráulico, áridos y tubería de concreto no mostraron cambios.

Resalta en el documento el encarecimiento de materiales plásticos: la tubería PVC para agua potable aumentó 7.52%, la tubería PVC para aguas residuales 7.27% y la tubería PEAD para agua potable 4.50%.

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El INEC señala que estas variaciones pueden estar asociadas a factores internacionales y de mercado local.

En materiales de construcción, el reporte del INEC arroja que el cemento hidráulico subió 0.96% y el acero de refuerzo 2.24%. Los precios del concreto hidráulico, áridos y tubería de concreto no mostraron cambios. (Foto AP/Bruna Prado)

Entre los productos con bajas de precio, el índice de encofrados de metal retrocedió 2.48% y los productos metálicos elaborados 3.02%. También se reportaron caídas en encofrados de madera (-0.74%) y demarcación vial horizontal (-1.15%).

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Algunos insumos mantuvieron sus precios estables durante el mes, como la tubería de concreto, el hierro para conducción de aguas y la señalización vial vertical, según el seguimiento mensual del INEC.

La variabilidad en los precios de insumos clave plantea desafíos para las empresas y autoridades responsables de proyectos de vivienda y obra pública.

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El INEC remarcó que el comportamiento de los índices dependerá de factores externos, como la evolución de los mercados internacionales y la situación logística global.

La variabilidad en los precios de insumos esenciales impacta directamente en el costo final de las viviendas. (Foto: Agencia Andina)

Incidencia en el acceso a la vivienda

El más reciente informe del INEC confirma un ajuste en los precios de las viviendas de interés social y en insumos clave para la construcción, una situación que pone en alerta a quienes aspiran a adquirir un inmueble o dependen del sector para su empleo.

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La variabilidad en los precios de insumos esenciales impacta directamente en el costo final de las viviendas. Para los costarricenses, un alza en el índice de precios de materiales y combustibles puede significar cuotas más altas, menos opciones de financiamiento y una menor oferta de proyectos asequibles.

El INEC advierte que el comportamiento de estos indicadores dependerá de la evolución de los mercados internacionales y la situación logística global. Por tanto, la posibilidad de acceder a una vivienda propia podría verse condicionada por factores externos que permanecen fuera del control de las familias y las autoridades nacionales.

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El seguimiento a estos índices se convierte así en una herramienta fundamental para anticipar ajustes en el sector y para que la ciudadanía comprenda cómo las fluctuaciones en los insumos afectan su economía cotidiana.