9 factores que pueden desencadenar la urticaria crónica y cómo aliviar sus síntomas, según expertos

La urticaria crónica provoca brotes recurrentes de ronchas y picazón en la piel, afectando severamente la calidad de vida

La urticaria crónica es una afección dermatológica que se manifiesta a través de brotes repetidos de ronchas acompañadas de picazón e inflamación. Esta condición puede impactar la calidad de vida de quienes la padecen, ya que los síntomas suelen persistir durante largos periodos.

Estas ronchas recurrentes en la piel afectan a millones de personas en el mundo y suelen aparecer sin un desencadenante identificable. Según la Cleveland Clinic, aunque la mayoría de los casos no tienen una causa clara, existen nueve factores principales que pueden influir en la aparición y empeoramiento de la enfermedad.

Reconocer y evitar estos factores, junto con el seguimiento médico y el autocuidado, ayuda a reducir la frecuencia y la intensidad de los brotes. La urticaria crónica se diferencia de la forma aguda por su curso y duración. Mientras la urticaria aguda suele aparecer inmediatamente después de una reacción alérgica específica y desaparece tras eliminar la causa, la variante crónica manifiesta episodios al menos dos veces por semana durante seis semanas o más, en ocasiones extendiéndose varios meses o años.

Para la mayoría de los pacientes, no se logra identificar un factor exclusivo, pero conocer los posibles desencadenantes favorece el manejo de los síntomas, de acuerdo con la Cleveland Clinic.

Factores que pueden desencadenar la urticaria crónica

Existen diversos factores que influyen en la aparición y agravamiento de la urticaria crónica, una enfermedad cutánea caracterizada por brotes persistentes de ronchas. Conocer estos desencadenantes permite a pacientes y médicos adoptar estrategias de prevención y manejo más efectivas:

1. Estrés

El estrés emocional, como la pérdida de un ser querido o el inicio de un nuevo trabajo, puede desencadenar brotes de urticaria crónica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos episodios de estrés pueden coincidir con el inicio de los brotes de urticaria crónica, como el fallecimiento de un familiar o el comienzo de un nuevo empleo.

La doctora Sonya Parashar, especialista en alergias e inmunología de la Cleveland Clinic, resalta que el manejo del estrés es fundamental para quienes padecen esta afección; técnicas como la meditación, la respiración consciente o el ejercicio pueden ser útiles en la vida diaria.

2. Enfermedades infecciosas

Las enfermedades infecciosas, como infecciones virales o bacterianas, incrementan la probabilidad de brotes de urticaria crónica. La doctora Parashar señala que es frecuente que la enfermedad se manifieste semanas o meses después de una infección. Informar al médico sobre antecedentes recientes de enfermedades mejora la precisión del diagnóstico y el tratamiento.

3. Sudor y humedad

El sudor abundante, ya sea por ejercicio o por ambientes húmedos, puede desencadenar brotes. Se sugiere ducharse con agua tibia y cambiarse de ropa tras actividades físicas, además de mantener especial cuidado de la piel en climas cálidos y húmedos.

El sudor excesivo y la exposición a ambientes húmedos incrementan la probabilidad de brotes en personas con urticaria crónica (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Lesiones físicas

Las lesiones físicas, los golpes o la presión constante sobre la piel pueden favorecer la aparición de brotes. Incluso periodos prolongados de hospitalización o traumatismos leves actúan como disparadores en personas susceptibles.

5. Uso de ropa ajustada

El uso de ropa ajustada o de accesorios que generen roce y presión intensifica la inflamación cutánea. Optar por prendas holgadas de algodón puede ayudar a prevenir irritaciones y reducir la frecuencia de los brotes.

6. Exposición solar

La exposición a la luz solar directa y prolongada puede provocar la reaparición de ronchas. La Cleveland Clinic recomienda el uso diario de protector solar y reducir el tiempo bajo el sol como parte de las medidas preventivas.

La exposición solar directa incrementa el riesgo de reaparición de ronchas en personas susceptibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Temperaturas extremas

Las temperaturas extremas, tanto el calor como el frío intensos, aumentan el riesgo de reaparición de ronchas. Limitar la exposición a estos ambientes y protegerse adecuadamente es recomendable para quienes padecen urticaria crónica.

8. Fluctuaciones hormonales

Las fluctuaciones hormonales influyen en la aparición de urticaria crónica en hombres y mujeres. Los ciclos menstruales, la pubertad o trastornos de la tiroides pueden relacionarse con la enfermedad. Ante síntomas coincidentes con estos cambios, el médico podrá ajustar el tratamiento.

9. Medicamentos y enfermedades autoinmunes

Ciertos medicamentos, especialmente antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina o el ibuprofeno pueden provocar o agravar la urticaria persistente.

Algunos medicamentos, especialmente antiinflamatorios como la aspirina y el ibuprofeno, pueden provocar o agravar los brotes de urticaria crónica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, algunas enfermedades autoinmunes y crónicas, como la celiaquía, la diabetes, el lupus, la artritis reumatoide o los trastornos de tiroides, aumentan la probabilidad de presentar la enfermedad. Informar al profesional de salud sobre estas condiciones permite un diagnóstico y manejo más precisos.

Recomendaciones para el manejo diario

El éxito del autocuidado depende del diálogo abierto sobre los posibles factores y del mantenimiento de un registro diario de síntomas. Usar ropa holgada, aplicar protección solar todos los días y evitar el consumo de alcohol son pautas recomendadas.

Es necesario solicitar atención médica inmediata ante síntomas graves como hinchazón facial o dificultad para respirar o tragar. El seguimiento médico regular y la adaptación de los hábitos según la evolución de la enfermedad facilitan el ajuste del tratamiento, según la Cleveland Clinic.

Millones de personas en el mundo sufren urticaria crónica, una enfermedad dermatológica caracterizada por síntomas persistentes y difíciles de controlar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, la urticaria crónica persiste sin un patrón previsible. Sin embargo, identificar posibles desencadenantes permite a pacientes y médicos colaborar para reducir las molestias cotidianas.