Honduras en alerta preventiva por sarampión ante avance de brotes en Centroamérica

Honduras permanece libre de sarampión pero mantiene alerta epidemiológica preventiva ante el aumento de casos en Centroamérica.

La Secretaría de Salud confirmó que Honduras permanece libre de casos de sarampión; sin embargo, el país mantiene una alerta epidemiológica preventiva debido al incremento de contagios registrados en varias naciones de Centroamérica y América.

Entre las advertencias señalan que el riesgo regional ha aumentado considerablemente tras los brotes detectados en Guatemala, considerado actualmente uno de los principales focos de contagio en Centroamérica.

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Ante este panorama, Honduras intensificó las acciones de vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional y reforzó controles en fronteras terrestres, aeropuertos y puntos marítimos para evitar el ingreso de casos importados.

Frente al escenario regional, el jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud Homer Mejía, señalo que “El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños y personas no vacunadas”.

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Esta situación según el experto se ven en la obligación de ser más enérgicos en el llamado a reforzar las campañas de inmunización y vigilancia epidemiológica. Las autoridades señalaron que actualmente Honduras no alcanza el 95% de cobertura de vacunación recomendado en ninguno de sus 298 municipios

Entre las complicaciones más peligrosas figuran neumonía, infecciones respiratorias severas, daños neurológicos y, en algunos casos, la muerte.

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Las vacunas serán aplicadas a nivel nacional

Campaña de vacunación

La Secretaría de Salud Odalis García coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), hizo un llamado urgente a los padres de familia de menores para “acudir a los centros asistenciales y completar los esquemas de vacunación pendientes".

Las autoridades insistieron en que la vacuna sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir brotes y frenar la propagación de la enfermedad.

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También informaron que el personal sanitario continúa realizando monitoreos permanentes, búsqueda activa de casos sospechosos y acciones preventivas en todo el país.

Mientras tanto, La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que la enfermedad muestra un crecimiento sostenido en varios países del continente, impulsado principalmente por bajas coberturas de vacunación.

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Guatemala epicentro regional

A nivel regional y según los reportes regionales y organismos sanitarios, Guatemala enfrenta uno de los brotes más preocupantes de sarampión en los últimos años.

Las autoridades guatemaltecas han reportado miles de casos confirmados durante 2026, con transmisión activa en múltiples departamentos del país.

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El brote comenzó tras un evento religioso masivo realizado en Santiago Atitlán, Sololá, y posteriormente se extendió a distintas regiones guatemaltecas.

Incluso, autoridades sanitarias confirmaron la muerte de varios menores de edad a causa de complicaciones asociadas a la enfermedad, situación que encendió las alarmas en toda la región centroamericana.

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No obstante, el avance del sarampión no solo afecta a Guatemala. México reporta actualmente uno de los mayores números de casos en América, con miles de contagios confirmados y decenas de fallecimientos relacionados con el brote.

Además de México y Guatemala, organismos internacionales han reportado transmisión activa y casos en países como Estados Unidos, Canadá, Bolivia y Perú.

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La Organización Panamericana de la Salud advierte sobre el crecimiento acelerado del sarampión en América debido a la baja cobertura de vacunación.

OPS advierte aumento de casos

La Organización Panamericana de la Salud advirtió recientemente que los casos de sarampión en América registran un crecimiento acelerado en comparación con años anteriores.

Según los informes regionales, una gran parte de las personas contagiadas no contaban con vacunación completa o desconocían su estado de inmunización.

Ante el riesgo de expansión regional, Honduras busca fortalecer la prevención y evitar que la enfermedad vuelva a circular en el país, especialmente entre la población infantil