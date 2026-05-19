Cinco playas turísticas de EEUU bajo alerta sanitaria por bacterias fecales en el agua

El MDEQ mantiene advertencias por bacterias fecales en cinco playas del Golfo de Mississippi tras intensas lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la segunda quincena de mayo de 2026, el Departamento de Calidad Ambiental de Mississippi (MDEQ) emitió una serie de advertencias para cinco playas del Golfo debido a la presencia de bacterias fecales detectadas tras precipitaciones intensas. Las autoridades recomendaron evitar el baño y el contacto directo con el agua en Bay St. Louis Beach, Long Beach Beach, Gulfport West, Gulfport Harbor y Biloxi East Central Beach, una medida que afecta tanto a residentes locales como a turistas, según informó el propio organismo en su sitio oficial.

El MDEQ confirmó a través de su último boletín que la detección de niveles elevados de enterococos motivó la decisión, una bacteria que, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), indica contaminación por materia fecal y puede provocar enfermedades en humanos. La información fue difundida originalmente por FOX Weather y ratificada por fuentes institucionales estatales y federales, entre ellas la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

PUBLICIDAD

Las advertencias por contaminación bacteriana en el litoral de Mississippi son recurrentes tras lluvias de gran magnitud, ya que el escurrimiento superficial transporta residuos urbanos y excrementos animales hacia la costa. Según el programa oficial de monitoreo, la restricción se mantiene hasta que los análisis del agua muestren parámetros compatibles con la normativa sanitaria vigente.

¿Qué playas de Mississippi están bajo advertencia por bacterias fecales?

Cinco playas ubicadas en el condado de Harrison y áreas cercanas continúan bajo advertencia a mediados de mayo, según el último parte del Mississippi Department of Environmental Quality (MDEQ). Las zonas afectadas son:

PUBLICIDAD

Bay St. Louis Beach

Long Beach Beach

Gulfport West Beach

Gulfport Harbor Beach

Biloxi East Central Beach

La advertencia implica que el MDEQ recomienda no nadar ni entrar en contacto con el agua en estos sectores. Aunque las playas permanecen abiertas al público, la restricción busca proteger la salud de los visitantes ante posibles enfermedades asociadas a la exposición a bacterias enterococos, indicaron las autoridades estatales en su comunicado oficial.

Las playas afectadas en Mississippi incluyen Bay St. Louis, Long Beach, Gulfport West, Gulfport Harbor y Biloxi East Central Beach. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué son los enterococos y cómo afectan la salud humana?

Los enterococos son bacterias que, según la EPA, habitan en el tracto digestivo de animales de sangre caliente y se utilizan como indicadores de contaminación fecal en aguas recreativas. La exposición a estos microorganismos puede generar infecciones gastrointestinales, problemas dermatológicos y complicaciones en personas inmunosuprimidas o niños pequeños.

PUBLICIDAD

La EPA explica que la presencia de enterococos en playas puede deberse a descargas de aguas residuales sin tratar, escurrimiento pluvial tras tormentas o acumulación de residuos animales en áreas urbanas y rurales. El MDEQ subraya que la vigilancia es constante y se ajusta a los estándares federales de calidad del agua.

¿Por qué se producen estas advertencias tras las lluvias?

Las advertencias del MDEQ se activan tras episodios de lluvias intensas, ya que el agua arrastra contaminantes desde calles, sistemas cloacales y zonas rurales hacia el mar. Este fenómeno, conocido como escorrentía superficial, incrementa los niveles de bacterias en la zona costera.

PUBLICIDAD

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el monitoreo debe reforzarse después de precipitaciones significativas, pues el riesgo de exposición a patógenos aumenta de manera considerable. La agencia federal recomienda evitar el baño durante y hasta 24 horas después de las lluvias, una sugerencia replicada por el MDEQ en sus comunicados oficiales.

“La recomendación es no nadar en aguas costeras durante o poco después de tormentas fuertes, ya que los niveles bacterianos suelen superar los límites seguros”, indicó el MDEQ en su reporte semanal.

PUBLICIDAD

¿Cuánto duran las advertencias y cómo se determina su levantamiento?

La duración de las advertencias por bacterias fecales depende del resultado de los muestreos periódicos realizados por el MDEQ. En algunos casos, los avisos pueden mantenerse durante días o semanas, hasta que los análisis consecutivos muestren que los niveles de enterococos regresaron a valores aceptables.

La última advertencia para Bay St. Louis Beach fue renovada tras analizar muestras tomadas el jueves 14 de mayo, mientras que otras playas permanecen bajo aviso desde fechas anteriores. El levantamiento de la restricción solo ocurre después de obtener resultados negativos en al menos dos análisis consecutivos, conforme al protocolo de la EPA y el MDEQ.

PUBLICIDAD

El incremento de enterococos en el agua se registra principalmente después de precipitaciones, debido a escorrentía de residuos urbanos y animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomienda el MDEQ para los bañistas y la población local?

El Mississippi Department of Environmental Quality aconseja a los visitantes y residentes no bañarse ni tener contacto con el agua en las playas bajo advertencia. Además, recomienda evitar que niños y mascotas jueguen en el agua y no ingerir alimentos que hayan estado expuestos al mar en esas áreas.

“Las advertencias se emiten para proteger la salud pública y se mantienen hasta confirmar que la calidad del agua es segura para el uso recreativo”, explicó el MDEQ en su última actualización. El organismo publica semanalmente los resultados del monitoreo en su portal oficial y actualiza el estado de cada playa en tiempo real.

PUBLICIDAD

¿Qué consecuencias tiene esto para el turismo y la economía local?

El litoral del estado de Mississippi es un destino turístico relevante, especialmente durante la primavera y el verano. Las restricciones por contaminación bacteriana suelen impactar la afluencia de visitantes y, en consecuencia, la actividad de comercios vinculados al turismo, la gastronomía y el ocio acuático.

Datos oficiales del Mississippi Gulf Coast Regional Convention and Visitors Bureau señalan que la región recibe millones de turistas anualmente. La presencia de advertencias por bacterias no implica el cierre de balnearios, pero sí afecta actividades como la natación, el buceo y la pesca deportiva.

PUBLICIDAD

¿Con qué frecuencia ocurren estas advertencias y cuál es el historial reciente?

Las advertencias por contaminación bacteriana en playas de Mississippi se repiten con frecuencia durante periodos de lluvias abundantes. Según los registros del MDEQ, varias playas recibieron avisos similares en años anteriores, aunque la duración y la cantidad de zonas afectadas varía según la intensidad y la distribución de las precipitaciones.

En semanas previas, otras playas de la región también estuvieron bajo advertencia, pero ese estatus se levantó después de constatarse una mejora en los indicadores bacterianos. El monitoreo se efectúa en coordinación con la EPA y los resultados se publican para consulta pública.

Los enterococos, indicadores de contaminación fecal, pueden provocar infecciones gastrointestinales, dermatológicas y otros problemas de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene la contaminación bacteriana en la salud pública?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la exposición a bacterias fecales como los enterococos puede causar diarrea, infecciones de oído, ojos y piel. Los niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados son los grupos más vulnerables a las enfermedades asociadas.

El CDC recomienda consultar siempre los avisos sanitarios locales antes de acudir a playas y balnearios, y seguir las indicaciones de las autoridades ambientales en caso de advertencias activas.

¿Dónde encontrar información actualizada y cómo actuar ante futuras advertencias?

El MDEQ mantiene un portal en línea donde publica actualizaciones sobre el estado de las playas, con detalles sobre advertencias activas, protocolos de muestreo y criterios para el levantamiento de restricciones. Los visitantes pueden consultar el sitio oficial antes de planificar actividades acuáticas en la costa del estado.

La recomendación general es permanecer atentos a los boletines oficiales, especialmente en temporadas de lluvias, y suspender actividades de contacto con el agua ante cualquier aviso de las autoridades ambientales.