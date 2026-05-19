Teleshow

Georgina Barbarrosa habló del abrazo con Moria Casán después de 25 años: “Me dijo algo muy lindo”

Luego del encuentro que compartieron con Carmen Barbieri en plena emisión de los galardones, la conductora de Telefe expresó su postura sobre las versiones de reconciliación con la One

Guardar
Google icon
Luego del icónico abrazo que compartió con Moria Casán y Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa explicó los detalles sobre su presunta reconciliación luego de años alejadas (A la Barbarossa – Telefe)

La gala de los Premios Martín Fierro 2026 dejó mucho más que celebraciones y estatuillas: fue el escenario de un reencuentro que generó revuelo tanto en el salón como en las redes sociales. Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa, tres figuras emblemáticas de la televisión argentina, volvieron a saludarse públicamente después de años de distancia, rispideces y declaraciones cruzadas. Sin embargo, apenas un día después de la gala, fue la propia conductora de A la Barbarossa (Telefe) quien decidió aclarar lo sucedido y dar su versión de los hechos.

Todo se dio durante la emisión del martes por la mañana, cuando Analía Franchín le preguntó a Georgina si, después del abrazo en el escenario, había limado asperezas con Casán. “No, no, fui a saludarla. No, fue una cosa... Me preguntó Santiago (del Moro) si quería subir y fui la primera en levantarme, ¿cómo no voy a saludar a mis compañeras? ¿No dijo eso Santi? Como dijo que vayamos para ahí, entendí que teníamos que subirnos”, respondió de manera tajante, dejando en claro que el gesto no implicó una reconciliación profunda, sino más bien una actitud de cordialidad en el contexto de la premiación.

PUBLICIDAD

“Lo que pasó, pasó. Me dijo unas palabras muy lindas al oído, no voy a contarlas y yo también. Pero, sinceramente fue muy lindo lo que me dijo, aparte de Carmen que es mi hermana, pero a Moria yo la quise", expresó sobre lo ocurrido ante la vista de todos. Y repasó la distancia que la separa de Casán: “No tengo ningún problema, antes no la saludaba, era como una pared. Me parece que en un país que hay una grieta donde no podés hablar con nadie porque sos mileista, kuka, me parece que ya está. Somos grandes, somos abuelas”, confesó, apelando a la madurez y a la necesidad de dejar de lado viejos enfrentamientos en un contexto social marcado por la polarización.

Martín Fierro 2026 - Ceremonia
Arriba del escenario, Georgina, Moria y Carmen causaron furor con su saludo (Prensa TELEFE)

El momento fue analizado en detalle por el panel, que repasó las imágenes del abrazo entre las tres figuras arriba del escenario. “Fue lindo. Les digo una cosa, Moria me dijo una cosa muy linda y yo le dije: ‘Me vas a hacer llorar’, y ella me contestó: ‘Si querés llorar, llorá’. De verdad lo digo, en un momento en el que país está tan dividido no podemos seguir estándolo. No quiere decir que seamos íntimas, ya está. No sé”, sostuvo, dejando en claro que el paso dado fue más simbólico que una verdadera vuelta a la amistad.

PUBLICIDAD

Para comprender la magnitud del momento, hay que recordar el trasfondo de la relación entre Barbarossa y Casán, que durante años se mantuvo atravesada por el resentimiento y la distancia. La enemistad pública comenzó a mediados de los 2000, cuando una declaración televisiva de Moria marcó un antes y un después en el vínculo. Según relató la propia Georgina, el distanciamiento surgió a raíz de comentarios de Casán sobre el esposo de Barbarossa, Miguel “El Vasco” Lecuna, quien por entonces atravesaba un duro tratamiento de adicciones. “Dijo: ‘todos saben muy bien que era alcohólico y drogadicto’, en un programa de televisión, mientras ‘El Vasco’ seguía su terapia de rehabilitación”, recordó la conductora. La exposición mediática de una situación íntima, sentida como una traición, rompió el lazo de confianza entre ambas.

Martín Fierro 2026 - Ceremonia
Las tres conductoras protagonizando el icónico abrazo grupal que marcó la noche de los galardones (Prensa TELEFE)

“Después siguió hablando mal de mi marido, después de muerto, por eso no la perdono, ni la perdonaré nunca”, remarcó Barbarossa tiempo atrás en una entrevista. La conductora confesó que en aquel entonces mantenía una relación cercana con Casán y que le había confiado en privado las dificultades de su vida personal: “En ese momento la quería mucho, le conté llorando lo que estábamos viviendo. Yo podría haber ocultado la adicción de mi esposo, pero preferí cuidarlo”, señaló. La ruptura, según sus propias palabras, fue definitiva. El paso del tiempo, mientras tanto, se empeña en acercar posiciones

Temas Relacionados

Georgina BarbarossaMoria CasánCarmen BarbieriAnalía FranchínSantiago del MoroPremios Martín FierroMartín Fierro de la Televisión 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

Luego de una noche en la que APTRA la consagró como mejor conductora, la empresaria habló de las reacciones de sus colegas y sembró dudas sobre su estado sentimental

Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

Martín Fierro 2026: cuál fue el rating de la gran fiesta de la televisión

La ceremonia organizada por APTRA y emitida por Telefe se llevó buena parte del encendido en la noche del lunes. Los números

Martín Fierro 2026: cuál fue el rating de la gran fiesta de la televisión

Noelia Marzol presentó su nueva casa: rodeada de naturaleza, con diseño moderno y la calidez de lo simple

Con ambientes abiertos, detalles verdes y una vista privilegiada al lago, la vivienda sintetiza el esfuerzo y la gratitud de la actriz

Noelia Marzol presentó su nueva casa: rodeada de naturaleza, con diseño moderno y la calidez de lo simple

El nuevo look de Evangelina Anderson se llevó todas las miradas en la noche de los premios Martín Fierro

La modelo apostó por un cambio radical en su cabello y lo combinó con un vestido de inspiración hollywoodense que reforzó su presencia en el evento más esperado del espectáculo argentino

El nuevo look de Evangelina Anderson se llevó todas las miradas en la noche de los premios Martín Fierro

Enojos, ironías y sorpresas: las reacciones de las famosas al Martín Fierro a Wanda Nara como mejor conductora

En una de las polémicas de la noche, la empresaria ganó la estatuilla por su labor en MasterChef Celebrity y generó todo tipo de comentarios tanto de sus rivales en la nominación como de figuras del espectáculo

Enojos, ironías y sorpresas: las reacciones de las famosas al Martín Fierro a Wanda Nara como mejor conductora

DEPORTES

Se confirmó el árbitro de la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba

Se confirmó el árbitro de la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

El ex jugador de futsal que disputará el Mundial con Suecia: la historia de Taha Ali

El detrás de escena de la convocatoria de Neymar a la selección de Brasil: la videollamada con Ancelotti y un rol sin privilegios

Con Cristiano Ronaldo, Portugal dio la lista de 27 convocados para el Mundial: el jugador que quedaría afuera y las sorpresivas ausencias

TELESHOW

Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

Martín Fierro 2026: cuál fue el rating de la gran fiesta de la televisión

Noelia Marzol presentó su nueva casa: rodeada de naturaleza, con diseño moderno y la calidez de lo simple

El nuevo look de Evangelina Anderson se llevó todas las miradas en la noche de los premios Martín Fierro

Enojos, ironías y sorpresas: las reacciones de las famosas al Martín Fierro a Wanda Nara como mejor conductora

INFOBAE AMÉRICA

El Louvre prepara una transformación histórica con una segunda entrada y un megaespacio para la ‘Mona Lisa’

El Louvre prepara una transformación histórica con una segunda entrada y un megaespacio para la ‘Mona Lisa’

Guatemala revive sus leyendas con una noche de misterio en el Palacio Nacional

Arqueros salvadoreños desafiarán a la élite continental en el Grand Prix de Las Américas en Chile

República Dominicana registra más de 200 motociclistas fallecidos en los primeros meses del año, 85% no usaban casco

Bajo la sombra de la duda: Joven dominicana muere en su apartamento y reporte preliminar revela anoxia cerebral