Conmoción en Inglaterra: descalificaron al Southampton de la final por el ascenso tras el escándalo de espionaje

Southampton fue descalificado de los playoffs de la Championship inglesa por un caso de espionaje (Reuters/Paul Childs)

Un escándalo sacudió a la segunda división del fútbol de Inglaterra luego de confirmarse este martes la expulsión del Southampton de los playoffs de la EFL Championship por el caso de espionaje que causó conmoción en Europa. De esta manera, uno de los clubes históricos del país no podrá ascender a la Premier League en esta temporada.

Una comisión independiente de la English Football League (EFL) determinó la eliminación del Southampton tras constatar que el club admitió violaciones del reglamento al grabar sin permiso un entrenamiento del Middlesbrough antes de disputar el partido revancha de las semifinales por un ascenso.

PUBLICIDAD

Como consecuencia de la revisión de la comisión e impulsado por el reclamo formal presentado por el Middlesbrough, el Southampton perdió su lugar en la final, programada para el sábado 23 de mayo en Wembley ante el Hull City, y además recibió una penalización de cuatro puntos, que se aplicará en la próxima temporada. El Boro ocupará su lugar en el encuentro decisivo.

“Una Comisión Disciplinaria Independiente ha expulsado hoy al Southampton de los Play-Offs de la Sky Bet Championship después de que el Club admitiera múltiples infracciones de los Reglamentos de la EFL relacionadas con la filmación no autorizada de los entrenamientos de otros Clubes”, inició el comunicado de la organización.

PUBLICIDAD

Luego, concluyó: “Además, el Club ha recibido una deducción de cuatro puntos que se aplicará a la tabla de la Championship 2026/27. El efecto de la orden de hoy es que el Middlesbrough es reintegrado a los Play-Offs de 2026 y procederá a la Final de los Play-Offs contra el Hull City. La final sigue programada para el sábado 23 de mayo, con la hora de inicio por confirmar”.

El comunicado de la EFL con la sanción al Southampton (@EFL_Comms)

Por su parte, el Middlesbrough FC emitió un comunicado en el que explica a sus aficionados la resolución del tribunal de disciplina. "Middlesbrough Football Club da la bienvenida al resultado de la audiencia de hoy de la Comisión Disciplinaria. Creemos que esto envía un mensaje claro para el futuro de nuestro deporte en cuanto a la integridad deportiva y la conducta. Como club, ahora estamos enfocados en nuestro partido contra el Hull City en Wembley el sábado. La información sobre entradas para nuestros aficionados estará disponible en breve", explicaron.

PUBLICIDAD

Todo comenzó con una investigación por espionaje que sacudió el tramo decisivo del ascenso a la Premier League: el Middlesbrough denunció que un analista del Southampton fue sorprendido grabando en secreto un entrenamiento apenas dos días antes del partido de ida de las semifinales del playoff, programado para el 9 de mayo. La acusación formal, presentada ante la English Football League (EFL), derivó en una sanción inédita que incluyó la expulsión del club portuario del playoff, conforme a la norma introducida tras el “Bielsagate” en 2019. El caso cobró gravedad porque la normativa prohíbe explícitamente cualquier tipo de observación al entrenamiento rival en las 72 horas previas a un enfrentamiento directo.

El incidente se produjo en el centro de entrenamiento Rockliffe Park. Según la agencia EFE, empleados del Middlesbrough detectaron una “actividad sospechosa” en una zona de arbustos que tiene vista directa a los ejercicios del equipo dirigido por Kim Hellberg. El hombre, que luego fue identificado como analista del primer equipo rival, borró imágenes y vídeos de su teléfono móvil tras ser sorprendido y se negó a identificarse. Abandonó el predio, se cambió de ropa en el cercano Hotel Rockliffe Hall, propiedad del presidente Steve Gibson, y dejó las instalaciones con otra apariencia. El club damnificado afirmó disponer de grabaciones de seguridad con la secuencia completa.

PUBLICIDAD

Un fanático del Middlesbrough hace gestos de binoculares con motivo de burla hacia los espectadores del Southampton durante la semifinal de la Championship inglesa (Action Images/Craig Brough)

La English Football League confirmó en un comunicado que había recibido la denuncia: “La EFL ha escrito al Southampton solicitando sus observaciones tras una queja del Middlesbrough relacionada con una supuesta filmación no autorizada antes del encuentro entre los dos clubes en el partido de ida de las semifinales de los playoffs del Championship del sábado”.

La infracción se enmarca en la regla emanada tras el caso de espionaje conocido como “Bielsagate”. En enero de 2019, el entonces entrenador del Leeds United, Marcelo Bielsa, admitió públicamente haber enviado un asistente a espiar una sesión del Derby County durante la semana previa a un partido clave. En esa ocasión, la EFL multó al Leeds con 200.000 libras esterlinas (USD 272.000) al considerar que violó el principio de buena fe. Bielsa asumió personalmente el costo de la sanción: “Es una sanción contra el club, no contra mí, pero soy responsable de ella. Por eso, la he pagado de mi bolsillo”, declaró entonces el técnico.

PUBLICIDAD

Durante su paso por el Leeds United, Marcelo Bielsa tuvo un caso de espionaje contra un rival y fue sancionado (Reuters/Molly Darlington)

El actual reglamento, instaurado tras ese precedente, estipula que “ningún club podrá supervisar directa o indirectamente —ni intentar observar— el estadio de entrenamiento de otro club durante las 72 horas previas a cualquier partido programado entre ambos”. El incidente que involucró al Southampton se produjo exactamente dentro de ese período, lo que agravó la situación procesal del club.

Existen antecedentes recientes fuera de Inglaterra que pudieron influir en la severidad del fallo. Por ejemplo, el caso de la entrenadora Bev Priestman y la selección canadiense femenina durante los Juegos Olímpicos de París 2024 terminó con una deducción de seis puntos y multas de 200.000 francos suizos, además de una suspensión de un año, por el uso de drones para espiar a Nueva Zelanda.

PUBLICIDAD