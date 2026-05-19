Una por una, cuáles son las billeteras digitales que más pagan por tener saldo en cuenta

Las billeteras virtuales ofrecen rendimientos mensuales que oscilan entre el 18% y el 20% anualizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las variaciones recientes en las tasas de interés para el ahorro en pesos en la Argentina impulsaron una mayor competencia entre billeteras virtuales, fondos comunes de inversión y entidades bancarias. La búsqueda de liquidez y rendimiento favorece a las cuentas remuneradas y a los fondos money market, que se posicionan como alternativas principales para administrar saldos de corto plazo con acceso inmediato al dinero, en un escenario marcado por la inflación.

El avance del uso de billeteras digitales responde a la posibilidad de obtener intereses diarios sobre el saldo disponible, sin perder la capacidad de realizar pagos, transferencias o consumos en cualquier momento. A diferencia de los plazos fijos, estas herramientas no requieren inmovilizar fondos, lo que otorga mayor flexibilidad a los usuarios según cada plataforma.

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Ante este contexto, bancos y fintech modificaron las tasas de productos como cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión money market y plazos fijos online a 30 días. El mercado presenta diferencias importantes entre las propuestas de cada entidad, reflejando la competencia por captar ahorristas que priorizan el rendimiento sin sacrificar el acceso inmediato a sus fondos.

Cuánto paga cada billetera virtual

Según los datos correspondientes al rendimiento a 30 días, Ualá encabeza el listado con una tasa nominal anual de 20,13% a 30 días. Cocos le sigue con 19,56%, mientras que Buepp ofrece un 19,19 por ciento. Mercado Pago se ubica en el cuarto lugar con un rendimiento del 18,49%, seguido por Lemon (18,21%) y Personal Pay (18,05%).

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Estas cifras reflejan las diferencias en los intereses ofrecidos por las principales billeteras virtuales para el ahorro en pesos, mostrando una brecha de poco más de dos puntos porcentuales entre la opción más alta y la más baja del segmento analizado.

Ualá : 7 días: 19,43% (puesto 1) 30 días: 20,13% (puesto 1) 90 días: 23,09% (puesto 1) YTD: 25,51% (puesto 1)

Buepp : 7 días: 18,40% (puesto 3) 30 días: 19,19% (puesto 3) 90 días: 22,55% (puesto 2) YTD: 24,41% (puesto 2)

Cocos : 7 días: 18,84% (puesto 2) 30 días: 19,56% (puesto 2) 90 días: 21,38% (puesto 5) YTD: 22,89% (puesto 5)

Mercado Pago : 7 días: 17,70% (puesto 4) 30 días: 18,49% (puesto 4) 90 días: 21,70% (puesto 4) YTD: 23,67% (puesto 3)

Lemon : 7 días: 17,63% (puesto 5) 30 días: 18,21% (puesto 5) 90 días: 21,76% (puesto 3) YTD: 23,61% (puesto 4)

Personal Pay : 7 días: 17,37% (puesto 6) 30 días: 18,05% (puesto 6) 90 días: 21,35% (puesto 6) YTD: 22,52% (puesto 4)



Las cuentas remuneradas se posicionan como una opción cada vez más elegida, ya que permiten que los fondos depositados generen intereses diarios de manera automática mientras no se utilizan, sin requerir una inversión específica. El usuario cuenta con la posibilidad de usar su dinero en cualquier momento para pagos o transferencias, aunque al hacerlo deja de percibir el rendimiento adicional que otorga la permanencia de los fondos en la plataforma. Este modelo contrasta con las cajas de ahorro tradicionales, que no ofrecen intereses sobre el saldo disponible.

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Las condiciones aplicadas por cada plataforma varían y quedan detalladas en la información contractual de cada entidad. Algunas establecen límites máximos de saldo para aplicar la tasa promocionada, mientras que otras modifican el rendimiento según el monto depositado o el tipo de cuenta. La acreditación diaria de intereses promueve el uso frecuente de estos servicios en la gestión diaria de las finanzas personales.

Muchas billeteras virtuales canalizan los saldos a fondos comunes de inversión money market o de renta mixta, que permiten remunerar los fondos disponibles. En estos casos, la tasa de interés no se mantiene fija y depende del comportamiento del fondo, aunque suelen tratarse de instrumentos con bajo nivel de riesgo y alta liquidez. A diferencia del plazo fijo, los FCI permiten disponer del dinero de forma inmediata o en un plazo de entre 24 y 48 horas, según la estructura del fondo y el momento en que se solicita el rescate.

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