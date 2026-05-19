Marcelo Tinelli presentó su ciclo en Infobae para el Mundial: “Es un día muy emotivo porque vuelvo a mi pasión”

El conductor regresa al periodismo deportivo con una serie de programas especiales desde los Estados Unidos (Infobae)

Marcelo Tinelli cruzó la puerta con puntualidad y con esa sonrisa que parece estar ligada a cada momento crucial en su carrera. En esta oportunidad, el lanzamiento junto a Infobae de un proyecto que lo acerca –otra vez– a la pasión más constante de su vida: el fútbol. Y ni más ni menos que con un Mundial en el horizonte.

La sala vibraba de expectativa, con la presentación inicial del periodista Nacho Girón. En el centro, Tinelli tomó la palabra y el protagonismo, mientras desde una pantalla, la figura de Daniel Hadad se sumaba en vivo desde Estados Unidos atento a cada detalle del debut, palpitando de alguna manera la cobertura que se realizará a ambas puntas del continente.

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El conductor Marcelo Tinelli revela en una entrevista exclusiva los detalles de su nuevo desafío profesional: un programa de streaming desde Miami para cubrir la Copa América. Habla sobre la amistad, la exigencia y las figuras que lo acompañarán.

La propuesta de Infobae para el Mundial se anunció como una apuesta renovadora, en la que Tinelli no solo vuelve al periodismo deportivo, sino que también retoma la pasión que lo impulsó desde chico. “Es un día muy emocionante, muy lindo. Volver a la pasión que siempre me movió y me sigue movilizando, que es el fútbol”, sostuvo el creador de VideoMatch durante la presentación, agradeciendo la oportunidad de sumarse al equipo.

En sus palabras, pero también en sus gestos, Tinelli palpitó este regreso al periodismo deportivo como mucho más que un desafío profesional. Es la continuación de una historia que empezó en la infancia, cuando la pelota era el eje de los días compartidos con su padre, Dino. El fútbol atraviesa su biografía, y hoy, al frente de este nuevo ciclo periodístico, esa pasión se transforma en motor y brújula.

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La presentación del proyecto de Tinelli e Infobae une la innovación en narración digital con la tradición futbolera argentina

El proyecto marca un punto de encuentro entre la tradición y lo digital, entre la cercanía de los afectos y la proyección global de Infobae. Tinelli, con entusiasmo renovado, respira fútbol en cada frase, y los invitados se contagian de esa energía, mientras la pelota –como siempre– sigue rodando.

Daniel Hadad se conectó desde Nueva York, donde asistía a la graduación de su hija. “A Marce no le podía fallar, y a la chiquita tampoco, así que al menos con la tecnología intentamos estar cercanos”, explicó el fundador de Infobae, quien recordó con afecto sus más de tres décadas de amistad con Tinelli. “Definir a Marcelo es muy fácil, pero al mismo tiempo es muy difícil”, reflexionó, subrayando la capacidad de Tinelli para “conectar emocionalmente con la gente” y su papel como “productor que en un país muy difícil como la Argentina, le dio trabajo a muchísima gente”.

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El nuevo ciclo de Tinelli en Infobae combinará programas en vivo, análisis con exfutbolistas y transmisiones desde Miami durante el Mundial

En un tramo especialmente emotivo, Tinelli evocó sus primeros pasos en el periodismo deportivo junto a su padre. “Con 8, 9 años, tomaba nota mientras él trabajaba para el diario. Él era periodista deportivo y trabajaba para el diario El Mensajero de Bolívar”, relató. La tradición familiar se mantiene viva: hoy es su hijo Lolo quien le ayuda a confeccionar las listas de los equipos mundialistas. “Está con una felicidad. Anoche terminó Bosnia, terminó Haití y estamos viendo los 48 equipos del mundial”, contó Tinelli, mostrando cómo la pasión por el fútbol se transmite de generación en generación.

Para quienes se preguntan qué rol desempeñará Tinelli, él mismo ofreció detalles operativos y expectativas. A partir del 10 de junio, Infobae tendrá base en Miami, donde se realizarán programas los lunes, miércoles, viernes y domingos, además de transmisiones en vivo antes y después de los partidos de la Selección Argentina. Tinelli anticipó la presencia de “destacados futbolistas, algunos que han estado en actividad hasta hace muy poco”, aunque prefirió reservarse los nombres por el momento: “Los vamos a ir develando porque por diferentes motivos no lo vamos a decir hoy, pero son muy grosos y muy conocidos”.

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Infobae producirá 24 programas especiales durante el torneo, con una logística meticulosamente planificada. Tinelli compartió una imagen pintoresca de su preparación: “Me puse una pizarra en el living, con todos los días de partido, los días de programa que nos toca partido, cómo viajamos a Kansas, cómo viajamos a Dallas... Lolo me mira y me dice ‘¿qué es eso, papá?’“.

La presentación del proyecto de Tinelli e Infobae une la innovación en narración digital con la tradición futbolera argentina

La cobertura, en palabras del propio conductor, será “algo más streamear, más digital”, con la mirada puesta en ofrecer un enfoque diferente y adaptado a los nuevos hábitos de consumo. “Siempre digo que la pasión es lo que nos mueve a todos. Ojalá todos pudieran hacer lo que les guste y con la pasión que cada uno tiene”, reflexionó Tinelli, quien resaltó la importancia de “el hacer” como motor vital y profesional.

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Durante la charla, el periodista hizo un repaso de su vida en relación a los mundiales, un ejercicio que repetimos los argentinos cada cuatro años, y que en su caso van desde la infancia en Bolívar hasta la consagración de Messi y la Scaloneta en Qatar. “Cada mundial significó algo para mí. Desde que empecé a ver los mundiales, allá por 1970, con mi papá en Bolívar, en un televisor blanco y negro, y ganó Pelé”, narró. No faltaron recuerdos de coberturas pasadas, anécdotas familiares y hasta frustraciones futboleras: “La del 94 en Estados Unidos, que fui para Telefe. Francia 98 que fui con Francisco recién nacido, y me acuerdo que entramos al estudio de VideoMatch con Paula sin hacer ruido. Hicimos el programa desde Francia”.

Marcelo Tinelli con Andrea Taboada, periodista de Infobae, durante la presentación

El conductor conectó aquel pasado con este presente y lo resumió con sencillez: “Para mí volver a un mundial y volver a trabajar a un mundial es maravilloso. Vamos a estar haciendo algo más digital, por supuesto, en el estudio que tan lindo y tan bien ubicado que tiene Infobae en Miami”.

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La llegada de Tinelli a Infobae, a partir del 10 de junio, representa, en términos concretos, la integración de una figura emblemática del espectáculo argentino al ecosistema digital de noticias más influyente del mundo hispano. El conductor y empresario retorna así a sus raíces deportivas y periodísticas, con un equipo que promete programas en vivo, análisis junto a exjugadores y sorpresas en cada emisión. El objetivo es claro: ofrecer una cobertura dinámica, cercana y a la altura de la expectativa de los seguidores del medio en sus diferentes soportes.

Fotos: Infobae

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