La frase del Dibu Martínez sobre la Copa América que Argentina le ganó a Brasil a horas de jugar una final histórica con Aston Villa

Este miércoles, Aston Villa afrontará un partido que marcará un antes y un después en su historia porque se medirá al Friburgo de Alemania en el Besiktas Park de Estambul por la final de la UEFA Europa League. Y el símbolo de los Villanos, Emiliano Martínez, dialogó con ESPN sobre la importancia de lograr su primer título desde su llegada al club en el segundo semestre de 2020.

“Queríamos venir a Turquía a jugar la final. Mañana va a ser una experiencia linda”, respondió el Dibu a poco más de 24 horas de salir a enfrentar a los alemanes, que lucharán por levantar el primer trofeo internacional en 121 años de vida.

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A continuación, el arquero bicampeón de América y campeón del mundo con la selección argentina habló de esas conquistas en la Albiceleste y subrayó a qué altura pone la competición venidera a nivel clubes: “Esta final la ubico, comparando con las finales de Argentina, como la primera Copa América en Brasil. El clima... Es la primera final con Aston Villa en 45 años, la gente dice ‘Nunca vi a Aston Villa salir campeón’. Y eran los mismos mensajes que recibía cuando jugamos la primera Copa América: ‘Nunca vi a Argentina salir campeón’”.

La institución de Birmingham arribó a la quinta final internacional de su historia y solo perdió una de ellas ante Peñarol de Uruguay en la Copa Intercontinental 1982. Accedió a esa definición como campeón de la Champions League 1981/82 y también ganó la Supercopa de Europa 1982. Se suma a la Copa Intertoto de la UEFA de 2001, aunque esta última tenía algunas particularidades porque llegó a tener hasta tres campeones en sus diferentes ediciones y era una puerta de clasificación a la Copa UEFA (actual Europa League). De hecho, el año que la ganaron los Villanos también se la quedaron París Saint-Germain (PSG) y Troyes de Francia. El diario AS de España precisó que se trataba de una “competencia oficial”.

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Una de las imágenes del entrenamiento del Dibu Martínez en el estadio de la final (Crédito: Reuters/Kemal Aslan)

Más allá de esto, los logros más sobresalientes del Aston Villa se concentran en lo sucedido en la década del 80 y el regreso a una final de campeonato continental aumenta la ilusión de los hinchas. “El club no llega a una final europea hace 45 años y esperemos darle una alegría a la gente”, sintetizó Emiliano Martínez en charla con ESPN.

Además, el arquero marplatense de 33 años reveló que tendrá el apoyo de su círculo íntimo en las tribunas del estadio turco: “Sí, vienen todos. Están llegando de Argentina. Tengo 35 personas viniendo, que me siguen a todos lados, era una promesa. Estoy muy contento”.

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Martínez ganó 10 títulos en su carrera como futbolista. Su producción en el ámbito de la Selección está marcada por la excelencia con la obtención del Mundial 2022, dos Copas América y la Finalíssima 2022. A esto, se suma tres Community Shield y tres FA Cup con Arsenal. Cabe remarcar que, en varios duelos de esas copas domésticas, fue suplente y solo sumó 90 minutos, que fueron disputados en la final ganada por penales ante Liverpool en 2020.

Aston Villa cerrará la Premier League el próximo domingo ante Manchester City (Crédito: Reuters/Kemal Aslan)

Su salida de los Gunners en busca de minutos lo llevó a encontrar su lugar en el mundo con la camiseta de Aston Villa, donde jugó 255 partidos con 79 vallas invictas. En la presente temporada, registra 13 arcos en cero en 43 encuentros, y está a las puertas de ser titular en su segunda Copa del Mundo con la selección argentina.

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Su entrenador en Inglaterra, Unai Emery, también es motivo de esperanza entre los fanáticos porque el director técnico es un auténtico experto en el segundo torneo de relevancia en Europa: es finalista por sexta vez de la Europa League con un balance de cuatro títulos (3 con Sevilla y 1 con Villarreal) y una derrota con Arsenal ante Chelsea en 2019.

El partido de este miércoles ante Friburgo iniciará a las 16 (hora argentina) con el arbitraje del francés Francois Letexier y la colaboración del español Alejandro Hernández en el VAR. El ganador clasificará a la próxima UEFA Champions League. Los Villanos ya lograron ese objetivo vía Premier League y, si levantan la Europa League, le dejarán su lugar vía tabla inglesa al sexto mejor clasificado.

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